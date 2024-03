Siguen las protestas

Con la novedad de que las protestas por el caso de los 43 no terminan. Ahora fueron estudiantes los que llevaron a cabo el cierre de carriles de la Autopista del Sol, durante un par de horas y en pleno domingo. Además de generar incomodidad entre automovilistas, nos aseguran, el discurso de cuestionamiento al Gobierno del Presidente López Obrador —con el que los padres de los normalistas mantienen un distanciamiento que se ha prolongado por varias semanas— está escalando. Ayer la exigencia fue que haya más avances en la investigación sobre la desaparición de los jóvenes ocurrida en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con reportes periodísticos, ayer en sus protestas los normalistas reprocharon que a siete meses de que el mandatario deje el poder no se ha explicado por qué no se ha hecho justicia. Ahí el dato.

Rumbo a la batalla por la Cuauhtémoc

Y donde se calientan los ambientes electorales aun antes de que empiecen formalmente las campañas es en algunas alcaldías de la Ciudad de México, nos hacen ver. El caso específico de la Cuauhtémoc es uno de ellos, porque los escenarios están apuntando, hasta ahora, a que será una contienda bastante reñida. Y es que del lado de Morena, quien fue designada para tratar de recuperar esa demarcación fue Catalina Monreal. Pero, para no quedarse atrás, en la oposición optaron por lanzar a Alessandra Rojo de la Vega, quien en años recientes se salió del Partido Verde y comenzó a destacar en el activismo en favor de las mujeres y las infancias. Nos piden por eso estar pendientes del músculo que esta última puede mostrar por lo anterior. No es gratuito que las dirigencias de los partidos la consideraran un perfil muy competitivo en esa alcaldía que por muchas razones es la más importante de la capital.

¿Despertaron los naranjas?

Y hablando de temas de campañas, hay que estar atentos a las señales que mandó el partido Movimiento Ciudadano en el arranque del viernes pasado. Y es que, nos comentan, llamó la atención la concentración que llevó a cabo Salomón Chertorivski, pues ya no se vio sólo a tres pelados en una batucada, sino que ya se dio una presencia de personas más nutrida y, por lo tanto, más relevante. Quienes estuvieron ahí, nos dicen, que se trata de un formato muy de toma de calle que los principales candidatos del instituto político que encabeza a nivel nacional Dante Delgado buscan aplicar. Por lo pronto, Chertorivski, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, las dos últimas postuladas al Senado de la República, pintaron hasta la Torre Latino de naranja. Ya se verá si esto es parte de lo “nuevo” que tanto presumen los fosfo-fosfo… y, sobre todo, si les funciona.

Pinta mal Morelos para Morena

Y quienes estuvieron presentes en los eventos de registro ante el órgano electoral de Morelos de las candidatas de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, Lucy Meza, y el de la abanderada de Morena, aliados y del gobernador Cuauhtémoc Blanco, Margarita González Sarabia, nos aseguran que hubo notorias diferencias. Nos cuentan, por ejemplo, que al menos en asistencia el acto de la candidata opositora tuvo un aforo de unas cuatro mil personas, mientras que el de la morenista si acaso fue de la mitad de esa cantidad. Para muchos este tema pudiera representar algo menor; sin embargo, para quienes conocen de movilización en tiempos electorales, nos hacen ver que este tipo de actos suelen ser indicadores de la capacidad de activación de la campaña a nivel de tierra, fundamental para ganar comicios. Por lo pronto, los ánimos hasta el momento se cargan hacia un lado. Así que pendientes.

Empresarios y elecciones

Y nos piden no perder de vista la reunión que, en Estados Unidos, habrán de tener esta semana representantes del sector empresarial de ese país y de México. Se trata de una gira que estará encabezada, del lado mexicano, por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y en el que se abordarán los temas de la frontera, el Tratado de Libre Comercio, la atracción de inversiones y el nearshoring. Para quienes siguen de cerca los temas empresariales no escapa que estos encuentros coinciden al menos en tiempo con el arranque de las campañas en nuestro país, mientras en la Unión Americana se da en la semana en la que tendrá lugar el llamado supermartes, fecha fundamental para las elecciones primarias, en la que se pueden definir más claramente las candidaturas. Ambos asuntos tienen una incidencia en la agenda empresarial de los dos países.

Aniversario del PRI

Por cierto que el PRI festejará hoy su 95 aniversario con señales de nuevos tiempos que se reflejan, para empezar, en que decidieron postular una candidata externa, Xóchitl Gálvez. Ciertamente no es la primera ocasión que el otrora partidazo va a la grande abanderando a un no militante —en los comicios de 2018 reformó sus estatutos para impulsar la candidatura presidencial de un ciudadano, como fue el caso de José Antonio Meade—, pero sí es la primera vez que postula a una candidata común con sus otrora rivales del PAN y del PRD, con un proyecto común en contra del actual partido en el Gobierno, Morena. La tarde de este lunes, los priistas celebrarán, pues, con la ratificación del apoyo para los candidatos aliancistas por parte de las estructuras del partido que son su principal músculo.