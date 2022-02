Simulacros ante balaceras

Mientras el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pregonó durante su Tercer Informe de Gobierno que ha combatido a la delincuencia con mano firme, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos cuentan, optaron por no pecar de ingenuos y decidieron incorporar a sus planes de regreso a clases la preparación de simulacros ante posibles balaceras, como una estrategia para salvar la vida en medio del clima de inseguridad, que contrasta con las afirmaciones del exfutbolista, quien, por cierto, nos dicen que este martes aprovechó para agradecer al Presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo enviado para atender los pendientes que él, como mandatario estatal, no ha logrado solucionar. Uf.

• Agenda por las personas con discapacidad

La atención a los grupos vulnerables, entre los que se cuenta la población con discapacidad, irá adquiriendo, nos comentan, una relevante fuerza en la administración de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El propósito es ir avanzando hacia la universalidad, así que como parte de los acuerdos entre el Gobierno federal y el de la entidad, 200 beneficiarios recibieron apoyos provenientes de un fondo de 380 millones de pesos. También arrancó una serie de acciones en favor de alumnos que padecen distintas discapacidades, intelectual, auditiva, visual, motriz, múltiple y del espectro autista, mediante estrategias pedagógicas. La mandataria estatal dio cuenta además de la entrega de 2 mil 800 pesos bimestrales, también en acuerdo con el Gobierno federal.

• Otra vez contra los módulos de pruebas

El alcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, denunció que la suspensión de dos módulos de pruebas rápidas para detectar Covid-19 en su demarcación es un asunto “político” y no administrativo. Nos dicen que después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inhabilitó ambos stands, el panista acusó que los encargados de los laboratorios que realizan los test han recibido amenazas por parte de la instancia federal. Incluso, señaló que la suspensión de este lunes se aplicó sin dar a conocer cuál fue el motivo y advirtió que la medida forma parte de una estrategia del Gobierno federal para ocultar los contagios de Covid-19.

• La dichosa pregunta y los puntos relevantes

Nos cuentan que uno de los argumentos más equilibrados de la discusión que tuvo lugar en la Corte sobre si se debía o no ajustar la pregunta de la consulta de revocación de mandato fue el de la ministra Margarita Ríos-Farjat. Esta última apoyaba la idea de que la pregunta sólo se refiriera a la revocación de mandato. En este tipo de ejercicios de democracia directa, señaló, “es necesario evitar preguntas o cuestiones que pudieran generar distorsiones en su finalidad. La revocación de mandato, en teoría, va encaminada a que participen quienes no desean que el gobernante permanezca en el cargo”. También acotó que hay experiencia internacional en la materia, aunque “estoy clara que nuestro país tiene su propia trayectoria política y constitucional y va generando sus propias formas…”. Por cierto que al final se mantuvo la pregunta tal y como está, es decir, incluyendo el elemento ratificatorio, porque no se sumaron los ocho votos requeridos en este caso para invalidarla y ajustarla.

• La visita pendiente

Con la novedad de que quien ayer visitó a la Jefa de Gobierno en sus oficinas fue el candidato morenista a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara. De los seis abanderados guindas que este año estarán en contiendas era el que faltaba para completar la lista de seis. Nos cuentan que las lecturas sobre estos encuentros han venido sucediéndose desde que se conoció el primero. Acuerdos, acompañamientos, espaldarazos, alianzas para ir pavimentando futuros políticos, pase de lista y hasta bendición son algunas formas en las que éstos han sido vistos. Lo que es un hecho es que casi todos han terminado en cordiales imágenes publicadas en las benditas redes, con un elogio de la mandataria capitalina. El de ayer: “Con mucho gusto recibí y platiqué con Salomón Jara, un hombre trabajador con gran amor por Oaxaca y convencido de la Cuarta Transformación de México”. Ahí el dato.

• Las sucursales del Banco del Bienestar

Así que este jueves el Presidente realizará una gira por Hidalgo, entidad donde gobierna el priista Omar Fayad, para inaugurar dos sucursales del Banco del Bienestar, una en Cuautepec de Hinojosa y la otra en Tepeapulco, dio a conocer la Oficina de la Presidencia. Nos cuentan que desde el año pasado, el tabasqueño adelantó que iba a inaugurar 500 nuevas sucursales para principios de 2022 y que escogería un estado para hacerlo de manera simbólica. Por lo pronto, de acuerdo con los mismos datos ofrecidos en las mañaneras, los mayores desafíos que se tenían para terminar estos bancos han sido la colocación de cajeros y la complicación en la instalación de Internet, porque se encuentran en las comunidades más alejadas. La acción, nos comentan, implica darle un nuevo empujón al tema de las sucursales.