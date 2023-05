El sindicato del IMSS y Sheinbaum

Interesante mensaje, nos comentan, el que ayer mandó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares. Y es que durante la ceremonia institucional del Día de la Enfermería, el dirigente pidió a la secretaria de Salud, Oliva López, que acudió al acto en representación de la mandataria capitalina, mandarle el mensaje de que “por su espléndido trabajo político deja claro que es tiempo de las mujeres”. ¿Será que en las organizaciones sindicales y, sobre todo, las grandes como lo es la de los trabajadores del IMSS, están empezando a decantarse en favor de su “corcholata” favorita?, se preguntaron algunos en el auditorio. Por cierto, que en el presídium, al escuchar las palabras, al director general del Instituto, Zoé Robledo, se le dibujó una sonrisa.

Morena ¿a la caza?

Y es en algunos sitios estratégicos de la ciudad en donde la oposición ha empezado a detectar lo que, nos cuentan, podría ser una labor de zapa de Morena, con el fin de allegarse fuerza territorial. En particular en la alcaldía Álvaro Obregón —que en los comicios pasados pasó de ser morenista a ser aliancista— el funcionario Juan Carlos Rocha fue objeto de presiones-ofertas para abandonar su trabajo en la demarcación a cargo de Lía Limón. Su caso hizo levantar la ceja a muchos líderes de oposición, porque confirmaría que al partido guinda no le están saliendo las cuentas y le hace falta fuerza para mantener el gobierno en 2024. Algo más para no perder de vista: se dice que a Rocha le habrían ofrecido la regularización de predios y viviendas propiedad de su mamá. Uf.

Apuesta al financiamiento

Y es el acento en el tema de desarrollo económico otro de los rasgos que, nos hacen ver, empieza a ser central en la gestión de Tere Jiménez al frente del gobierno de Aguascalientes. De ahí la relevancia del encuentro que ésta sostuvo ayer con el director general de Banco Santander, Felipe García Ascensio, de la que resultó el acuerdo de fortalecer al empresariado local y de promover la atracción de inversión extranjera, así como proyectos sociales y comunitarios. La institución bancaria señaló el compromiso de ampliar su presencia en la entidad mediante apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas, así como al sector agropecuario y a personas físicas. Y la gobernadora dio la bienvenida a la colaboración, dijo, “de quienes quieren crecer con nuestro estado”. Ahí el dato.

Campeche, en crisis

Así que la entidad del sureste que gobierna la morenista Layda Sansores va en caída libre en materia de incidencia delictiva, como lo demuestran las cifras que hablan de que los homicidios se dispararon casi al doble durante los tres primeros meses de este año. Aunque no sólo eso, porque también crecieron otros nueve ilícitos de alto impacto, entre ellos tres que afectan principalmente a las mujeres, y el narcomenudeo, que lacera fundamentalmente a los jóvenes. Tal parece, nos dicen, que la mandataria no se ha dado cuenta de la crisis por la que atraviesa el estado que tiene bajo su mando. En poco tiempo, Sansores logró poner a Campeche en la lista de entidades de las que se habla constantemente, el problema es que por estos temas, puede ser para mal.

Nuevo modelo, a litigio

Con la novedad de que el nuevo modelo educativo que se implementará en agosto próximo sigue acumulando acciones judiciales en contra. Y también reproches de quienes quisieran tener más respuestas sobre el proceso que se ha llevado a cabo para aterrizar su aplicación. Ayer, una jueza admitió a trámite un amparo con el que se busca frenar la impresión y distribución de los nuevos libros de texto, debido a que organizaciones de padres advierten errores que, señalan, atentan contra la educación en México. El plan educativo, hasta que lo resuelva de nuevo un juez, parece seguir su marcha, a pesar de que el proyecto en su conjunto no tuvo una prueba piloto y cuando los retos en la materia, como el rezago y la deserción, son problemas sobre los que no hay aún suficiente atención, nos hacen ver.

Extraños caminos

Así que la propuesta de la 4T de que se modifique el procedimiento que establece la Constitución con el propósito de que ahora los ministros de la Corte sean electos por voto popular empieza a tener rutas legislativas que, nos hacen ver, avizoran no tanto su aprobación, pero sí que será un tema del que se hable mucho. Y es que resulta que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, al frente de la cual está Ignacio Mier, anunció que realizará un Parlamento Abierto para que distintas voces analicen la propuesta. Un recurso, nos recuerdan, que no forzosamente permitirá que lo que ahí se diga se tome en cuenta. En otro canal, dio a conocer la pregunta que pretende llevar a consulta popular, la cual por lo pronto dejó a muchos con cara de what. “¿Merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros?”. Uf.