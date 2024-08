“Sirvió vender calzones”

Y fue el equipo mexicano femenil de natación artística el que ayer culminó una historia de éxito al colocarse como la séptima mejor del mundo, gracias al esfuerzo de Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Jessica Sobrino, Regina Alférez, Fernanda Arellano, Itzamary González, Samantha Rodríguez y Pamela Toscano. Y es que ese grupo de sirenas obtuvo el mejor resultado de la historia para México, luego de conseguir que tras 28 años el país volviera a Juegos Olímpicos en esa disciplina. Y, sobre todo, porque lo hicieron no gracias, sino a pesar de las decisiones de Ana Guevara, titular de la Conade, que en vez de ayudarlas, optó por confrontarlas y burlarse de que vendieran “calzones, Avon y Tupperware”, dado que habían recurrido, ante el retiro de apoyos, a comercializar trajes de baño para financiar su camino a París. Ayer como colofón, o una bofetada con guante blanco, Nuria declaró, satisfecha, que “sirvió vender calzones”. Uf.

Rosa Icela, firme ante presiones

Y ha quedado claro, nos comentan, que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y próxima titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tiene el mayor de los respaldos a su trabajo tanto del Presidente López Obrador como de la futura Presidenta Claudia Sheinbaum. Son varios los mensajes que se han enviado en las últimas semanas que dan cuenta de lo anterior en respuesta, sobre todo, a señalamientos que han buscado tener como objetivo el desempeño de la funcionaria, por ejemplo de la participación y estrategia del Gobierno federal en torno a la entrega en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. Entre quienes conocen del desempeño de Rosa Icela queda la impresión de que algunos cuestionamientos estarían escondiendo temores por su llegada a la oficina de la mayor importancia en la ecuación política del próximo gobierno. En la SSCP tiene claro, nos hacen ver, que en temas relevantes de seguridad que involucran a México y EU la apuesta ha sido por el diálogo y la cooperación.

Monreal duramente increpado

Y justo al momento en que presumía los supuestos resultados de su gobierno en temas de crimen y violencia, el gobernador de Zacatecas, David Monreal fue duramente increpado por la señora Virginia de la Cruz. La historia de esta mujer conmovió en días pasados, pues fue ella misma quien denunció que aunque la autoridad tenía sus datos personales nunca la buscó para reportarle que tenía bajo su custodia el cuerpo de su hijo José Alejandro. Y no sólo eso, sino que cuando ella acudió al forense a buscarlo, le negaron que ahí estuviera. “¡Pin… perro asesino, devuélveme a mi hijo, ¿por qué no me das la cara?!”, se escucharon los fuertes gritos de Virginia, cuando Monreal leía un discurso. De inmediato, la mujer fue sacada por la fuerza del auditorio en el que se proyectaba la imagen del gobernador en una megapantalla. Por cierto que el mandatario lamentó que haya expresiones negativas contra el estado que afectan al turismo y encomendó a Virgina a Dios.

Por un partido y por la silla

Y quien ya trabaja en su nuevo objetivo es la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas: armar un partido y postularse a la Presidencia en 2030. Por lo pronto, nos comentan, ya ha dado el paso de ponerle nombre y diseñar un logo. El primero es “Por la familia y la seguridad de México” y el segundo uno que se parece mucho, nos dicen, al que hace tres sexenios fue motejado como el águila mocha, sólo que éste con los colores rojo y azul. La polémica exfuncionaria que se caracterizó durante su gestión por hacer aparatosos operativos para desmontar techos de restaurantes, declaró, por cierto, en entrevista con la periodista Azucena Uresti que uno de los objetivos de su organización será el de “diseñar la felicidad como un logro alcanzable a través de hacer bien las cosas, a través de ayudarnos los unos a los otros”. Cuevas, nos recuerdan, llegó a la alcaldía con el arropo del PRD, el PAN y el PRI, con los que rompió para luego buscar una senaduría por MC, partido con el que tampoco habría acabado muy bien. Ahí el dato.

Las últimas horas del PRD

Y nos anticipan que la siguiente semana será decisiva para el PRD, pues se resolverán sus decenas de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para saber de manera oficial si conserva o pierde el registro a nivel nacional, tras las elecciones del pasado 2 de junio. Por lo pronto, el partido que surgió con fuerza en 1989 desapareció del mapa político, pues su dirigencia ya no se expresa sobre ningún tema que tenga que ver con la coyuntura nacional, ni siquiera por la sobrerrepresentación o por la posible desaparición de los organismos autónomos. Quienes conocen cómo se mueven las piezas dentro de ese partido, nos cuentan que ahorita andan más preocupados por el resurgimiento de una nueva fuerza política, que emanaría de las propias cenizas amarillas, una batalla por despojos, que no permite atender lo que le pudiera interesar a algún simpatizante.

¿Puntos coincidentes?

Y es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información el que ha sido más persistente en su intención de sostener un diálogo con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre la relevancia que tiene ese órgano en el ejercicio del derecho a la información. De hecho, nos comentan, otros organismos, asociados a temas económicos, han optado por mantenerse en silencio. Nos hacen ver que la insistencia del Inai, que pese a las diferencias entre sus integrantes, va unido en este propósito, no se ha movido en una dinámica ofensiva o de confrontación, sino en la lógica de establecer posiciones para generar una institución funcional y mucho más socialmente aceptada. Han planteado, por ejemplo, los consejeros temas de organización y austeridad que, nos aseguran, pueden coincidir con argumentos como los de la futura Presidenta en el sentido de que “la transparencia no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad”. Pendientes.