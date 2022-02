La sonrisa de David Monreal

Pues finalmente apareció el gobernador David Monreal en un acto, pero, nos comentan, no el que algunos esperaban, o sea no se presentó para dar la cara ante los padres de los jóvenes universitarios que fueron levantados y asesinados por criminales. Por lo que hasta el momento no les ha ofrecido la garantía de que se hará justicia en su caso. Antes de eso lo que ocurrió fue que se encontró sin vida a la joven Valeria Landeros. Nos hacen ver que en este caso, que ya no sólo ha impactado en Zacatecas sino en todo el país, no ha habido hasta ahora una señal de que no hay vacío de autoridad y de que las capacidades institucionales de la entidad a cargo del mandatario morenista no se verán superadas. Ayer se difundieron imágenes de Monreal en la parte superior de un vehículo militar tras una acción de quema de 124 kilos de enervantes que se llevó a cabo en las instalaciones del 97 Batallón de la Sedena en Fresnillo. En la imagen sonríe.

• Maltrato animal de alcaldes

Ahora sí quedaron en ridículo, nos comentan, seis alcaldes morenistas que el pasado 16 de febrero quisieron hacer un supuesto acto ecológico al “liberar” ajolotes en los canales de Xochimilco. Y es que, en lugar de ayudar a la preservación de la especie, lo que se supone que buscaban, de acuerdo con expertos se trató de un acto irresponsable y un maltrato animal. De pena, nos comentan, toda la parafernalia del “ajolotón” —humo de incienso y música ceremonial— que hicieron Clara Brugada, Francisco Chíguil, José Carlos Acosta, Armando Quintero, Berenice Hernández y Judith Vanegas, quienes manipularon a los animales y no repararon en que la mala calidad del agua a la que los lanzaron podría matarlos. Por cierto, nos comentan, investigadores de la UNAM, que pretendían ser involucrados como avales de la acción, ya también se deslindaron. ¡Qué oso!

• De senador guinda a candidato naranja

Nos cuentan que al proceso de sustitución del candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo ya sólo le falta la cereza que se pone encima. Y es que luego de que se confirmara que el polémico actor y empresario Roberto Palazuelos ya no era el elegido, éste mismo reveló que tras una charla con el jefe emecista, Dante Delgado, optó por bajarse antes de que lo bajaran. Y así, ya sólo falta que el senador morenista José Luis Pech se ponga encima de la playera guinda la de color naranja. Ayer mismo, la Comisión Operativa Nacional de ese partido le hizo una “formal invitación” para que sea considerado como “candidato ciudadano” a la gubernatura. “Esta decisión está sustentada en la intachable trayectoria de vida del doctor Pech, el trabajo incansable que ha realizado, en diferentes espacios, por el bien de su estado y en que ha demostrado, una y otra vez, que tiene el valor necesario para anteponer el bienestar de la gente frente a cualquier interés partidista”. Y con esas palabras ¿a poco va a decir que no?

• EU, el mensaje reiterado

Más de una ceja, nos cuentan, se levantó entre analistas y funcionarios que revisan o ejecutan la política exterior de nuestro país con el vecino del norte. Y es que Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental del gobierno de Estados Unidos, repitió ayer que los homicidios de periodistas en México son un “problema tremendo”. Esa expresión ya la había hecho antes, en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero pues resulta que la reiteración la hizo el funcionario del gobierno de Joe Biden ahora en las benditas redes. “El asesinato de periodistas y miembros de la Sociedad Civil en México es un problema tremendo y una mancha para los que trabajamos en defensa y apoyo a la libertad de prensa. Necesitamos demandar rendición de cuentas y acciones para proteger a estos importantes miembros de la sociedad”. Por cierto que en su mensaje incluyó una foto: la de veladoras puestas sobre sillas vacías en cuyos respaldos se aprecian imágenes de los rostros de los periodistas asesinados en el país. Y encima la leyenda: “Tiempo mortal para el periodismo”. Uf.

• Institución leal

Nos platican que como parte de la conmemoración del 109 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, el Presidente hará una parada en su viaje por los estados fronterizos del país para acudir a la Exhacienda Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Coahuila. Ahí encabezará la ceremonia donde seguramente reiterará, como lo hizo este viernes, que el Ejército es leal a las instituciones y al pueblo de México. “Este Ejército es un Ejército revolucionario surgido del pueblo. Las manchas que tiene no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles, porque no olvidemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República. Entonces, en el 68 no fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, él actuó por órdenes del Presidente, y así en todos los casos”. A lo largo de la semana, el mandatario ha señalado que los militares ayudan como nunca en el desarrollo del país.

• Una buena, el aguacate

Buena noticia, nos comentan, la de que será el próximo lunes cuando se reanuden la inspecciones del aguacate en Michoacán, con lo que se podrá reanudar la exportación del fruto mexicano a Estados Unidos. A diferencia de otros problemas en los que los puntos de vista distintos de autoridades y gobiernos impiden un trabajo conjunto, en el del conflicto por el llamado “oro verde” se notó, nos cuentan, una acción coordinada de dependencias e instituciones, además de disposición de las autoridades norteamericanas. Ayer, el embajador Ken Salazar comentó que ya hay condiciones de seguridad para los inspectores de la USDA y agradeció por ello al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al Gobierno federal. Del lado de éste último, el titular de la Sader, Víctor Villalobos, celebró que se hubiera dado muestra de los resultados que trae “la sólida cooperación bilateral, en beneficio de productores y consumidores de nuestros pueblos”. Y es que, efectivamente, la resolución del problema fue más rápida de lo que muchos suponían.