De sonrisas en Palacio

Y más de una ceja se levantó ayer entre los asistentes a la 113 Asamblea del IMSS que se llevó a cabo en Palacio Nacional, cuando después de una espera de alrededor de 30 minutos, entraron juntos y muy sonrientes al evento, que tuvo lugar en el patio central, el Presidente López Obrador y el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo. Y tan llamó la atención el hecho que de inmediato los fotógrafos convocados a la cobertura del evento hicieron escuchar los obturadores de sus cámaras. Por cierto que no fueron el del mandatario y el del gobernador los dos únicos rostros alegres ayer. Otro fue el de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien, a diferencia del conjunto de mandatarios estatales, tuvo un lugar privilegiado: a la derecha del Presidente. ¡Qué tal!

Gobernadores y salud republicana

Y por cierto que la Asamblea del IMSS, institución a cargo de Zoé Robledo, tuvo una afluencia amplia y plural, pues igual asistieron gobernadores de partidos de oposición que morenistas. Entre los primeros se encontraban, por ejemplo, el recién llegado Esteban Villegas, de Durango, o Enrique Alfaro, de Jalisco, y entre los segundos la guerrerense Evelyn Salgado, el veracruzano Cuitláhuac García o el tamaulipeco Américo Villarreal, quien de esa manera también se estrenó como mandatario estatal en este tipo de actos. Los asistentes, nos comentan, al acudir al llamado de la principal institución de salud del país, dieron cuenta también de la buena salud republicana y atendieron un discurso de Robledo, al que también vale la pena echarle un ojo.

Agenda de seguridad, firme

Y la que mantiene como tema prioritario de su agenda de gobierno el tema de la seguridad es la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Y es que ahora fue en Parral donde la mandataria entregó un edificio que albergará la Plataforma Centinela, con lo cual puso en marcha, además, la primera etapa de la estrategia integral de seguridad diseñada para fortalecer la vigilancia en la entidad. Se trata de instalaciones donadas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, que alojarán a uno de los 13 subcentros de la plataforma y desde allí se dará servicio a los municipios del sur del estado con el plan que se pondrá en marcha el primero de diciembre. Campos destacó, por cierto, que su administración ha invertido 700 millones de pesos en equipo táctico para la protección de policías y al día de hoy todos los elementos de la corporación han sido basificados. Ahí el dato.

Pasándose de lanza

¡Qué nivel!, señalaron algunos ayer a propósito de la forma en que se debate en estos días en San Lázaro. Ahora quienes ayer tuvieron un intercambio en las benditas redes fueron el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, y el presidente de la Cámara, el panista Santiago Creel. Y todo porque este último afirmó que en la actual legislatura ya no hay diálogo como antes y no se reconoce a las minorías. “Querido diputado Santiago Creel, ‘cree el león que todos son de su condición’. Si Morena no respetara a las minorías, usted, le aseguro, no sería presidente de la Mesa Directiva. Está bien que ande en precampaña, pero no se pase de lanza”, escribió Mier. El albiazul reviró: “Querido diputado Nacho Mier, la presidencia de la Cámara no es concesión graciosa, es lo que manda la ley, además te recuerdo que me eligieron sin un solo voto en contra. El debate se siguió, como dicen las abuelas, ‘como hilo de media’ aunque aparentemente ya sin “pasadas de lanza”. Uf.

Incumple, pero ahí sigue

Y para quien seguramente resultaron ser un remanso las declaraciones presidenciales de ayer, nos comentan, fue para el exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Porque todo parece indicar que no han llegado a los oídos del Presidente las noticias sobre las tormentas que están provocando las deudas que dejó sembradas a su sucesora, por la falta de pago a un montón de proveedores que no saben cómo obtener los pagos por servicios realizados durante la pasada administración. Ayer le preguntaron al Ejecutivo cómo iba el nombramiento como embajador de Joaquín y respondió que se está pidiendo el beneplácito de Canadá, el cual una vez obtenido, detonará que se solicite su aprobación por parte del Senado. ¿Qué dirán voces del servicio exterior y más aún autoridades canadienses de alguien que hace compromisos y luego no cumple?

De bríos aliancistas en la CDMX

Nos cuentan que la Alianza por México en la capital estaría recobrando vida en estos días y que en eso ha abonado el alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe. Y es que el panista además de destacar algunos de sus resultados al frente de la Miguel Hidalgo en su primer informe, también reconoció los aciertos en materia de seguridad y empleo de sus correligionarios aliancistas. Hay quienes piensan que eso de no levantar la mano para apuntarse desde ya a competir por la candidatura a la capital puede favorecer al panista, pues por lo pronto ha sido el único, después de mucho tiempo, en lograr la presencia de todos los alcaldes de oposición en un acto. ¿Están por ahí los rumbos para concretar lo que llaman Futuro Chilango? Ya se verá.