Sorprende a autoridad liberación

Y hablando de temas judiciales de relevancia, este fin de semana se conoció que un juez del Poder Judicial de Morelos determinó poner en libertad a Vanessa Ballar, quien fue señalada como autora intelectual de un asesinato que sacudió a la Ciudad de México en julio de 2019, al cometerse en el centro comercial Plaza Artz —caracterizado por albergar restaurantes y establecimientos que venden artículos de lujo­­—. Tras la ejecución de dos ciudadanos de Israel, Yeshuaron Sutchi y Alon Azulay, por parte de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, las investigaciones realizadas por autoridades capitalinas apuntaron a Ballar, a quien acusó de llevar a las víctimas al restaurante donde fueron asesinados y se le señaló también como presunta operadora financiera de la referida organización criminal. El fin de semana pasado se dio a conocer el oficio en el que se le pone en libertad. Uf.

Acuerdos en Querétaro

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien antes de anunciar ayer el arranque de los estudios para el proyecto del tren México-Querétaro, dio cuenta del encuentro que sostuvo con el gobernador Mauricio Kuri e integrantes de los gabinetes federal y estatal. “Nos reunimos con el gobernador y su equipo para definir los proyectos prioritarios para este gran estado”, refirió la mandataria quien informó de los temas de relevancia en los que se enfocarán los gobiernos federal y estatal. En tanto, Kuri aplaudió la “civilidad, altura y respeto” con la que se realizó la reunión y dijo que en Querétaro “apostamos por el trabajo en equipo y la colaboración”. Sobre el proyecto del tren refirió que valora la decisión de la Presidenta de hacer realidad esta obra y “confiamos en que si a nuestra Presidenta le va bien a México y a Querétaro les irá mejor”. Así los mensajes de colaboración entre políticos emanados de distintas fuerzas, nos comentan.

Que no ayudaron al quorum

Y los que salieron a desmentir haber dado el quorum para la sesión del Senado de este sábado, donde se consumó la tómbola para determinar qué personas juzgadoras serán cesadas y sus cargos abiertos a elección, fueron integrantes del grupo parlamentario del PRI. Y es que ante cuestionamientos de trabajadores del Poder Judicial, quienes insinuaron que la bancada priista había hecho “bola” para que se abriera la sesión de la Cámara alta, Claudia Anaya aclaró que el quorum en la Cámara alta es con 65 legisladores y que a la sesión “para destruir el Poder Judicial, con la tómbola del malestar, llegaron 72 senadores y senadoras del oficialismo” y después, luego de dar por iniciada la sesión, “llegamos nosotros, el grupo parlamentario del PRI, a manifestar nuestro voto en contra”. Ahí su defensa.

Encuentro con CEO´s

Y será también esta semana cuando se realice la reunión que se tiene prevista entre líderes del sector privado de México y Estados Unidos e integrantes del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que, por cierto, se tiene prevista la participación de ésta. Fue el Consejo Coordinador Empresarial el que ayer informó de la realización del CEO Dialogue, en el que se tiene previsto que se aborden temas como inversión, facilitación comercial, política comercial, servicios y energía y cambio climático. Hay expectativas crecientes sobre la forma en la que caminarán los asuntos que atañen a la inversión nacional e internacional, nos comentan. Entre los integrantes del equipo de Gobierno estarán, se ha informado, los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Energía, Luz Elena González; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Salud, David Kershenobich, y de Agricultura, Julio Berdegué. Ahí el dato.

Avanzan reformas constitucionales

Y son ya siete las reformas constitucionales que se han aprobado en el Congreso de la Unión, a partir de su instalación el 1 de septiembre, de las 18 que dejó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que da cuenta de que la 4T y sus aliados en las Cámaras han estado aprobando en promedio una por semana. Está claro que la que no está considerada que se procese, al menos no hasta el momento, es la electoral; sin embargo, una que sí estaría entrando en revisión antes de que concluya el año es la que extingue a diversos órganos autónomos. “Está en la agenda, vamos paso por paso”, ha referido el diputado Ricardo Monreal. En cuanto a cantidad de artículos constitucionales modificados hasta el momento van 39 y de las diez iniciativas pendientes por aprobar, estarían también ajustando 37 artículos más. De ese tamaño es la reconfiguración constitucional del país.

Opiniones distintas entre trabajadores

Luego de que se realizó la tómbola judicial en el Senado, donde se decidió quiénes serán votados en junio del 2025 y quiénes van para la jornada de junio del 2027, entre algunos trabajadores del Poder Judicial avanza la idea de levantar el paro de labores que horas antes se había dicho que se mantendría de manera indefinida. Pero no todos están en la misma idea, pues también hay quienes consideran que continuarán la llamada “resistencia judicial”. Nos dicen que aunque hay compromisos en esos temas, no todos ven claridad e incluso denuncian opacidad o pocas garantías en su cumplimiento. Una de las decisiones importantes en esta semana que comienza será la que tomen los integrantes del Consejo de la Judicatura sobre el particular. Por lo pronto, pendientes.