Susana Harp ya dijo que sí va

Así que quien resultó ayer arropada con el grito de “gobernadora, gobernadora”, luego de rendir su tercer informe de actividades legislativas fue la senadora oaxaqueña Susana Harp, quien por cierto estuvo acompañada en el acto que tuvo lugar en la sede de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no sólo por varios de sus compañeros senadores encabezados por Ricardo Monreal y por el presidente de Morena, Mario Delgado, sino también por personajes relevantes de la política estatal e invitados que, nos cuentan, no se aguantaron las ganas de vitorearla al final de las intervenciones. Y, por cierto, si algún senador, líder partidista o funcionario público tenía duda, la senadora ya respondió a los medios que sí se va a apuntar, es decir, que buscará suceder al priista Alejandro Murat el año entrante. “En el momento en que se abra la posibilidad de anotarse por supuesto que me voy a anotar para la gubernatura”, declaró Harp.

• Salgado Macedonio, con los científicos

En el caso que tiene en medio de la polémica al Conacyt y al que fuera su Foro Consultivo, nos hacen ver que ya se notan dos corrientes de expresión sobre el tema. Un ala ruda que quiere poner en el banquillo de los acusados al sector científico y otra que está cerrando filas con él, pues considera excesiva la forma de proceder en el caso. Nos hacen ver que quien podría estar en esta última es el senador Félix Salgado Macedonio, quien ayer publicó en las benditas redes el siguiente mensaje: “Apoyo a la comunidad científica de la UNAM y demás universidades públicas. A Conacyt y todas las dependencias aquellas que se dediquen a la investigación científica”. Y no sólo eso, pues ese mensaje lo remató con lo siguiente: “Es más, estoy por mayor presupuesto en ese renglón”. Ahí pues el registro de la posición que tiene en el diferendo, el legislador guerrerense.

• Pues no que no sabía

Con la novedad que la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, sí sabía sobre las acusaciones que hay contra quienes fueran integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo. Prueba de ello, nos comentan, fue el hecho de que en la conferencia mañanera de ayer fuera mostrado en pantalla un informe que la propia funcionaria le envió al Presidente acusando que los integrantes de ese órgano tenían choferes y celulares, iban a restaurantes de lujo, tenían servicio de bocadillos y adquirieron un inmueble en Coyoacán. La víspera Álvarez-Buylla respondió: “no sé de qué me hablas” a una reportera que le pidió informar de qué exactamente se les acusa a los 31 integrantes del foro, contra quienes se pidió girar órdenes de aprehensión. En el informe revelado ayer también da cuenta de que en 16 años que tiene de existencia se le han dado 100 millones a la organización que forma parte de la estructura del Conacyt.

• El desencuentro Encinas-Vidulfo

El que se llevó un raspón de parte del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue el abogado del movimiento de los 43, Vidulfo Rosales, quien suele ser el vocero de los padres de los normalistas desaparecidos y que ayer hizo expresiones en el sentido de que los avances logrados en la investigación por la actual administración son mínimos. “Es poco lo que se tiene”, declaró. Durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en Gobernación después de la reunión que el Presidente tuvo con los padres de los normalistas, el funcionario federal declaró: “Yo respeto la opinión de Vidulfo Rosales, creo que él tiene su propia agenda; la agenda nuestra es la de la búsqueda de la verdad”. Luego, en una ronda de entrevistas nocturnas el abogado se refirió a esos dichos y los calificó como una “apreciación lamentable”. Así que, nos comentan, todo apunta a que esta vez —después quién sabe— no confluirán sus posiciones. Y es que Encinas también declaró: “por supuesto que todos quisiéramos ir más rápido, pero hay que recordar que la lógica de la desaparición forzada es borrar toda huella y si a eso le sumamos una segunda desaparición que durante 4 años ocultaron y alteraron la información para borrar el rastro de los muchachos.

• Acapulco, en alerta sanitaria

La mala noticia para quienes viven en Acapulco o suelen visitar ese destino de playa es que la saliente presidenta municipal, Adela Román, no ha resuelto el problema de la acumulación de basura en las calles, que afecta tanto a zonas habitacionales como a las turísticas. El problema deriva de que su administración dejó de pagarle a la empresa que realiza las labores de recolección de desechos, pero todo empeoró, tanto que la Secretaría de Salud estatal ayer de plano declaró una alerta sanitaria, pues el ayuntamiento ignoró dos exhortos que le hizo la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado mediante los cuales lo conminaba a dar atención al asunto. La alcaldesa habilitó un servicio alternativo, pero éste no ha podido con el paquete. “Las acciones realizadas por la autoridad que usted representa —le señalan a Román Ocampo— no son suficientes para resolver el problema ocasionado por el cúmulo de basura esparcida por las calles del municipio”. Así que la situación en vez de resolverse, se le sigue agravando a la morenista. Uf.

• Encuestas ahora sí claras en Morena

Y hablando de las futuras candidaturas de Morena el que no quiere que se le vuelva a hacer bolas el engrudo con los precandidatos es el dirigente de ese partido, Mario Delgado. Y es que resulta que para que ahora sí haya transparencia su partido ahora realizará encuestas espejo —porque la encuesta seguirá siendo el método de selección de candidato en los estados de Tamaulipas, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes e Hidalgo—. Es más que conocido que en los procesos internos pasados, más de un aspirante terminó inconforme porque las encuestas que realizaba Morena, es decir su muestra, metodología, margen de error y preguntas sólo las conocían los que daban a conocer al ganador. Las encuestadoras que ahora acompañen los procesos guindas serán “de reconocido prestigio para que a todo mundo le quede muy clara cómo es la decisión”, declaró Delgado. Y muchos lo ven conveniente, para que no haya impugnaciones en el tribunal o resulte que candidatos que no ganen le terminen haciendo la guerra a los que sí. ¿A poco esto último pasa en Morena?