Tabasco sin límites

Resulta impactante, en el peor de los sentidos, el video del asesinato de tres jóvenes en un bar de la capital de Tabasco. El crimen ha conmocionado a la sociedad de esa entidad y no deja de ser un botón de muestra de la fragilidad de la seguridad pública en el estado gobernado por el morenista Carlos Manuel Merino. Y sobre todo, del grado de vulnerabilidad que tienen los jóvenes que quieren divertirse. Muchos recuerdan que apenas el pasado 22 de diciembre, una joven de 21 años cayó sin vida momentos después de haber salido de un bar, sin que se haya aclarado hasta el momento si alguien le dio alguna sustancia prohibida. Ante la situación, que no mejora en Tabasco, ha tenido que apoyar la Federación con el envío de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional. Pero de poco sirve el respaldo, si las autoridades locales no hacen su chamba, nos hacen ver.

¿Continuidad en CDMX?

Y ya que hablamos de seguridad, no deja de tener relevancia el hecho de que ayer los precandidatos de Morena al Senado, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, entregaran a la aspirante a Jefa de Gobierno, Clara Brugada, una propuesta en materia de seguridad. El extitular de la SSC se pronunció por apostarle a la continuidad, mediante el reforzamiento de las políticas aplicadas durante la actual administración, cuya eficacia está más que probada. Los detalles del documento entregado ayer los conoceremos en su momento, pero no cabe duda de que, más allá de fobias o filias políticas, se trata de una aportación valiosa, que cualquier futuro gobernante apreciaría, por venir de quienes durante varios años hicieron mancuerna, uno a cargo de la seguridad y la otra al frente de la procuración de justicia en la capital. Pendientes.

Carnaval en vilo

Nos cuentan que una vez más, el carnaval de Tepoztlán, Morelos, está en vilo, debido a que las comparsas amenazan con retirarse ante la falta de orden por parte de las autoridades municipales. El sábado, el tradicional evento terminó en caos debido a las fallas en la organización y a la venta desmedida de bebidas alcohólicas. El desorden orilló a los pobladores del barrio de Santo Domingo y a la comparsa Anáhuac a retirarse, y a que otros grupos advirtieran que harán lo mismo si no se corrigen las fallas. El año pasado el desorden fue tal que el carnaval quedó cancelado de manera definitiva tan sólo un día después de que había empezado. A las autoridades locales, que encabeza el petista David Demesa, nos dicen, no les ha caído el veinte de que su negligencia provoca efectos negativos en la economía de los prestadores de servicio y en la imagen del Pueblo Mágico. Así las cosas.

SLP e indicadores de manufactura

Y fue el Inegi el que recién dio a conocer su Encuesta Anual de la Industria Manufacturera, en la cual destaca el desempeño de algunas entidades que se están aplicando en esta materia. Es el caso de San Luis Potosí, a cargo de Ricardo Gallardo, que ocupa el primer sitio en crecimiento de la actividad manufacturera. Fue la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, Mayra Edith Velázquez, quien explicó que el estado tuvo una variación porcentual anual de 25.3 por ciento a octubre de 2023 con respecto al mismo mes de 2022, lo que lo coloca como referente nacional. Algunos de los ejes que han permitido el buen resultado en este indicador son clima laboral, la certidumbre para la instalación de nuevas empresas o la ampliación de las ya instaladas, la mano de obra calificada y la política de promoción que realiza el mandatario estatal. Ahí el dato.

Veto morenista

Después de que el jueves de la semana pasada el Consejo General del INE aprobó por unanimidad la participación del ITESO, vía Signa Lab, para filtrar las preguntas del primer debate presidencial, Morena acusó a la consejera Carla Humphrey de supuestamente promover la participación de personas anti4T en el debate. Ello a pesar de que todos los consejeros electorales respaldaron esta propuesta e incluso, durante la votación de este punto, el petista Gerardo Fernández Noroña expuso sus dudas sobre la metodología, pero no hizo cuestionamientos en contra de Signa Lab, mientras que los morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Mario Llergo celebraron los avances en la organización de los debates. Mario Delgado dos días después salió a descalificar el acuerdo al considerar que Signa Lab tiene participaciones contra Morena.

Con todo antes de campaña

Ya merito arrancan las campañas, pero los trancazos entre las trincheras de la 4T y de la oposición ya están con todo, como hemos dado cuenta en este espacio. Y es que ahora fue el dirigente de Morena Mario Delgado el que acusó que hay una “guerra sucia” de la derecha a través de una campaña digital coordinada y sostenida para afectar e influenciar negativamente la conversación alrededor de la candidata Claudia Sheinbaum, el Presidente López Obrador y la propia 4T. “Invierten un millón de dólares a la semana en bots provenientes de más de 50 países”, acusó. Y no se quedó con las ganas de dar un raspón a la candidata Xóchitl Gálvez: “¿Qué dice Felipe Calderón desde España? ¿Le mandó saludos a García Luna? Ah, pero el vocero de la abanderada opositora, Max Cortázar, reviró fuerte. “Me encantaría verte en una conferencia de prensa explicando ¿cómo te volviste el rey del huachicol? Sabes que van a perder y ya no sabes ni cómo justificarlo”. Uf.