Tambores de guerra en el PRI

Con la novedad de que el silencio que se atribuía a un estado de conformidad y “unidad” en el PRI, partido que dirige Alejandro Moreno, ayer se rompió con sonidos de lo que parecen ser tambores de guerra. Y es que el senador Miguel Ángel Osorio Chong ya puso sobre la mesa el tema de un posible relevo en la dirigencia nacional y no se descartó él mismo para eventualmente figurar en un proceso interno. La del legislador, nos dicen, es una de las primeras voces que llaman a hacer un ejercicio de revisión y autocrítica ante los resultados obtenidos en las elecciones pasadas, en las que, si bien el PRI ganó unas cuantas curules más, también perdió en las 15 contiendas para gobernador que estuvieron en juego. Osorio se pronunció además porque el análisis no lo hagan quienes ya lograron un espacio público, sino la base y “los que no fueron tomados en cuenta”. Así que, en el tricolor se inauguran nuevos tiempos en los que el silencio y la falta de crítica llegaron a su fin, nos comentan.

• Mier y Noroña, los nuevos Batman y Robin

Nos confirman que el pasado miércoles 16 de junio hubo una cena que encabezaron el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de los guindas en San Lázaro, Ignacio Mier, con diputados que se reeligieron. El encuentro fue convocado para recibir una felicitación de ambos líderes y compartir con ellos una crema de elote o sopa de espárragos y un jugoso corte de carne con puré. Sin embargo, antes de llegar al postre, entre las mesas varios de los 72 legisladores coincidieron en cerrar filas para ir en bloque y promover que Mier Velazco continúe en dicho cargo legislativo. En eso quedó el encuentro, pero fue ayer cuando el petista Gerardo Fernández Noroña felicitó en Twitter al poblano “por su elección como coordinador de la próxima fracción de Morena en Diputados”. El propio Mier le respondió que agradecía sus buenos deseos, pero también que “no como ansias”. A ver si el de Noroña no se convierte en beso del diablo en agosto, cuando el tema debe quedar definido.

• Entre exsecretarios de Salud

A los que ayer vieron compartir el pan y la sal en un conocido restaurante del sur de la Ciudad de México fue a los exsecretarios de Salud Julio Frenk y Salomón Chertorivski. El primero lo fue en el sexenio de Vicente Fox y es actualmente presidente de la Universidad de Miami y una voz reconocida en la comunidad médica internacional; el segundo estuvo al frente de la dependencia en la administración de Felipe Calderón y recién resultó electo diputado por Movimiento Ciudadano, donde seguramente será uno de los legisladores más adelantados con base en la experiencia obtenida en el ejercicio de la política pública. Nos hacen ver que, por las más de dos horas de comida, seguramente no sólo platicaron sobre el manejo de la pandemia por parte de las actuales autoridades de Salud y del desempeño del subsecretario Hugo López-Gatell, sino que tuvieron tiempo hasta de comentar la salida de la secretaria de la Función Pública.

• ¿Por qué Félix estará tan feliz?

Quien ayer publicó en las benditas redes uno de esos mensajes que dejan mucho y nada a la imaginación, al mostrarse muy feliz y muy sonriente, fue Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado. “La sonrisa es el espejo del alma, la única capaz de mover lo inconmovible. Siempre debe haber un motivo para sonreír. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos. ¡Hay toro!”, fue su publicación. Nos comentan que muchos registraron el hecho de que tuviera actividad en la red social —no la tenía desde el pasado 13 de junio— y se preguntaron si su alegría se debía sólo al triunfo de su hija o a los cambios en el gabinete federal, luego de tiempos que arrastraron amores y desamores en tierras guerrerenses.

• Bárcena y el caso Nicaragua

Dura crítica la que hizo ayer la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, luego de que México anunciara que llamó a consulta al embajador en Managua, Alonso Cabrera Rodríguez,ante las “preocupantes acciones” que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega. Y es que para la embajadora eminente, la respuesta de México llega “tarde y mal”. En un mensaje que publicó en las benditas redes, Bárcena señaló que tanto nuestro país como Argentina —que también llamó a su representante, Daniel Capitanich— debieron haber evaluado mejor su posición ante la Organización de los Estados Americanos, foro en el que decidieron abstenerse de condenar al régimen que ha apresado a más de una docena de opositores y críticos, para garantizarse así su reelección. También, por si fuera poco, cuestionó la falta de experiencia del embajador Cabrera, exfuncionario de la alcaldía Xochimilco. Uf.

• Gran despliegue de la Marina

Fuerte y relevante la presencia tiene la Secretaría de Marina en todo el país. Ayer, el Almirante Rafael Ojeda dio cuenta en la mañanera, por ejemplo que, en conjunto, Marina, Sedena y Guardia Nacional tienen 191 mil 24 elementos desplegados —una parte en Operaciones para la Construcción de la Paz, con presencia en los ocho municipios con mayor incidencia delictiva y en operaciones de refuerzo en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Tamaulipas—. También que cuenta con seis mil 141 elementos navales en operaciones que se realizan en el Golfo y el Pacífico para mantener el Estado de derecho, en funciones de Guardia Costera, y otros cuatro mil 701 desplegados en el mar. En protección portuaria hay mil 227; en búsqueda y rescate 776, en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 831; en atención a Covid-19, 40 mil 105 y en vacunación 16 mil 981. Ahí la gran dimensión institucional de la Marina.