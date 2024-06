Tensión fosforena

Y es en Jalisco donde Morena decidió abrir, al menos hasta este momento, su mayor frente de disputa poselectoral, nos comentan. Y es que el dirigente nacional del guinda, Mario Delgado, se encuentra en la entidad encabezando protestas y haciendo denuncias sobre presuntas anomalías en conteo de votos, la principal, que hay un millón 200 mil no computados en el PREP que contrastados con los datos de la elección federal serían en favor del guinda. Sus acusaciones han aumentado las tensiones al iniciar los cómputos distritales y han llevado a que voces de mando del partido naranja salgan a exigir que se respete el triunfo de su candidato en la entidad. El árbitro electoral local, por su parte, ha dado cuenta de la realización de sus recuentos en un ambiente enrarecido, en la que ha acusado incluso la presencia de personas armadas en las sedes distritales. La cosa se está calentando y abriendo resquicios a la proximidad que algunos veían entre los movimientos naranja y guinda. Pendientes.

Aseguramiento relevante

Relevante acción, nos comentan, la que llevaron en el municipio de Petatlán, en Guerrero, la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Y es que, se ha informado, derivado de trabajos de Inteligencia y campo sobre caminos de terracería en la localidad de Llanos de la Puerta, en la región de la Costa Grande, se logró la madrugada de ayer el aseguramiento de dos artefactos explosivos, equipo de tecnología (usado para drones a los que se coloca esos explosivos), agentes químicos como nitrato de amonio y pólvora, equipo táctico, además de que se localizó un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos que operan en la zona. Los agentes de las diversas corporaciones procedieron a su desmantelamiento y se desplegó un operativo en búsqueda de los responsables de la fabricación de las bombas caseras. Ahí el dato.

Otros pasos ante Otis

Y donde siguen dando pasos en la recuperación de áreas impactadas por fenómenos naturales, como el huracán Otis, aunque también por incendios, es en Guerrero, entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado. Y es que ayer arrancaron acciones de reforestación en las que se estima habrá una inversión aproximada, en una primera etapa, de 50 millones de pesos, así como para diversas acciones de recuperación que se llevarán a cabo en el parque Papagayo, también llamado Pulmón Verde de Acapulco. En este lugar se tiene prevista la siembra de alrededor de mil 200 árboles de distintas especies. “Vamos a demostrar que no hay reto tan grande, que no hay grandes dificultades cuando se puede trabajar en unidad. El huracán Otis tiró muchos árboles de este parque, pero no pudo arrancar las raíces que hoy, con todo el esfuerzo de ustedes, renace; este parque renacerá así como todo nuestro bello puerto de Acapulco”, ha señalado la mandataria estatal en un acto realizado también en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

Se le anticipan

Y fue el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, el que ayer salió a aclarar que el exgobernador César Duarte continúa su proceso penal y que un cambio de medida cautelar no se dará hasta que se realice una audiencia, en la que el imputado esté presente. Lo anterior, luego de que se difundiera la versión de que el exmandatario estatal ya no volvería a prisión, misma que quiso ocupar Javier Corral, quien hoy busca hacerse notar de cara a la conformación del futuro Gobierno federal. Lo cierto, nos comentan, es que todas las causas pendientes contra Duarte siguen abiertas y en espera de autorización del gobierno de EU para aplicar el principio de excepción para ser juzgado por una causa diversa a la de la extradición. Jáuregui, nos comentan, se dijo convencido de que, en el caso se van a obtener sentencias condenatorias. Habrá una sentencia ejemplar determinada por los jueces que incluirá sin duda la reparación del daño al patrimonio de la gente de Chihuahua, declaró. Lo que ocurrió en el caso es que vencieron los dos años de aplicación de una medida cautelar y ahora lo que procede es determinar qué otra debe aplicarse. Pendientes.

Banderas en el Infonavit

Con la novedad de que las protestas afuera del Infonavit escalaron, luego de que en días pasados Rafael Riva Palacio Pontones, líder sindical de ese instituto, rechazara la colocación de la bandera LGBT+ en el edificio de ese organismo tripartita. “Y cuantas veces la quieran poner, tantas veces la vamos a quitar”, sentenció en ese momento, lo cual derivó en el hecho de que un grupo de trabajadores rasgara el pendón multicolor que colgaba del edificio sede. Lo anterior, sin embargo, ya tuvo consecuencias, pues ayer, miembros de la comunidad se dieron cita en la explanada para arriar el lábaro patrio e instalar una bandera multicolor en forma de protesta. Aunque también hubo protestas más agresivas en instalaciones sindicales. Vale la pena destacar el correcto proceder de Carlos Martínez, director general de la institución, quien desde el primer momento se encargó de que se presentaran denuncias ante la Conapred y la Copred. El funcionario, además, ayer avaló la manifestación pacífica que reparó la bandera dañada y reprobó la acción violenta contra las instalaciones sindicales. Ahí el dato.

La felicitación de un priista

Y fue el más reciente presidente emanado del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, quien ayer ya se anotó en la lista de personalidades que han felicitado a Claudia Sheinbaum por haber triunfado en las elecciones del domingo pasado. No es un hecho menor, nos comentan, porque fue él mismo quien se encargó de entregar el poder al primer presidente del periodo conocido como la Cuarta Transformación, esto es, a Andrés Manuel López Obrador. “Recibí la llamada de felicitación, por nuestro triunfo, del expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual agradezco mucho”, dio cuenta ayer la candidata ganadora en un breve mensaje difundido en las benditas redes. La felicitación de parte del priista sorprendió a algunos, pues ha venido a contrastar con las descalificaciones que el tricolor, al que aún pertenece, ha planteado sobre el proceso, que ha anticipado, se convertirá en impugnaciones formales. Como sea, ahí quedó la puntual felicitación del exmandatario.