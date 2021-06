Toma de casetas de Ayotzis: vuelta a la “normalidad”

Con el avance de los semáforos verdes en una buena cantidad de estados —en ese color estarán 19 entidades en los próximos 15 días— hay actividades, incluso algunas poco deseadas por los ciudadanos, que ya se están activando. Es el caso, nos comentan, de la toma de casetas por parte de grupos presuntamente de normalistas que se dedican a levantar las plumas y a cobrar a los automovilistas cuotas de entre 50 y 100 pesos que, aunque denominan “voluntarias”, hay que pagar a fuerzas, so riesgo de ser intimidado. Ayer eso ocurrió en la Autopista del Sol, donde presuntos alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se dedicaron a recaudar dinero para poder reactivar las protestas en las que exigen que aparezcan con vida los 43. Los normalistas, nos aseguran, están también tratando de justificar su acción con el argumento de una supuesta disminución presupuestal a la educación normal.

Sin estridencia, aplausos y reconocimiento a la Corte



Más que relevante, nos comentan, la decisión tomada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolvió que el estado de interdicción aplicado a personas con discapacidad mental implica una restricción desproporcionada de su capacidad jurídica que no es compatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto, tras conceder un amparo a una persona que solicitó el cese de esa situación jurídica. La Corte determinó que la condición de salud mental no debe ser materia de discusión para determinar si procede o no la solicitud de cese de la interdicción con base en que hayan cambiado las circunstancias que motivaron la declaración de ese estado, por lo que procede cesar la interdicción con base en el respeto al derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones que las demás personas. Este resolutivo implicó además sentar la correspondiente jurisprudencia. La certeza del supremo tribunal aplicando el derecho.

La lucha contra el sargazo

Nos comentan que donde ha habido esfuerzos coordinados entre autoridades federales, estatales, municipales y la IP, al menos durante los tres años recientes, es en la atención del problema del sargazo en las playas de Quintana Roo. Tanto que actualmente hay un semáforo que permite saber qué tanto afectará el alga en determinada temporada, así como acciones que realizan la Secretaría de Marina y 11 embarcaciones para recogerla, además de los mil 281 metros de barrera instalados y la intervención del buque Natans. De acuerdo con datos del gobernador de ese estado, Carlos Joaquín González, a la fecha hay cerca de 16 mil toneladas de sargazo recogidas en tierra y más de 700 toneladas interceptadas en el mar. Sin embargo, llega tal volumen a las costas que en ocasiones pudiera parecer que no hay trabajo. Como sea, el compromiso es atender el problema incluso con dificultades que pueda haber como los vientos que impiden la navegación de las lanchas sargaceras.

Sheinbaum, la inversión y el FT

Nos hacen ver que entre los gobiernos que son precursores de la 4T hay matices, giros y políticas específicas que los hacen destacar. Ayer, el Financial Times reconoció a la Ciudad de México como la principal ciudad Latinoamericana del Futuro 2021/22 y la ubicó en el lugar siete de la categoría de Potencial Económico del ranking de su unidad de inteligencia. La CDMX fue considerada por el medio británico por haber recibido 353 proyectos de entrada de inversión extranjera directa. En ese rubro, la capital del país, a cargo de Claudia Sheinbaum, estuvo por arriba de ciudades como Bogotá, Sao Paulo y Santiago. En cuanto al Potencial Económico, la capital consiguió el lugar destacado por el anuncio que hizo Netflix de trasladar su sede en América Latina a la Ciudad de México. Ahí los datos.

Llamado en la 4T para sacar reformas

Nos dicen que ante el fuerte pataleo que hay entre las cabezas de la 4T para asumir posiciones en San Lázaro, tanto en comisiones, el acomodo de cercanos en los órganos de gobierno, como son la Mesa Directiva, la Jucopo, el Comité de Administración y hasta el palomeo de proveedores de servicios, a cambio de los votos necesarios para aprobar las iniciativas presidenciales, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, sacó este domingo la cabeza para afirmar que Morena y sus aliados deben apoyar “sin regateos” las reformas, frase que tiene dedicatoria tanto a legisladores de su bancada, como del PVEM y PT, principalmente, por lo que nos adelantan que a partir de esta semana, si no hay acuerdos que comprometan el voto mayoritario sin condicionamientos, será necesario trasladar las pláticas a una oficina de Palacio Nacional para que entiendan en otro lenguaje, de qué se tratan los próximos tres años en el Legislativo para consolidar la transformación del país.

Vacunados que fallecieron

Así que la alerta que expertos han lanzado sobre los aumentos de casos de Covid-19 en varias regiones del país a causa principalmente de descuidos en las medidas sanitarias, un dato que viene a reforzar el mensaje de no bajar la guardia en esas acciones es el reportado ayer por la Secretaría de Salud de Sonora, a cargo de Enrique Clausen. Y es que en esa entidad fronteriza se reportó el fallecimiento, por el virus, de seis personas que habían recibido su esquema de vacunación completo y el de otros 24 casos con una sola dosis. El médico aclaró que los biológicos nos dan un nivel de protección enorme, pero ninguno nos otorga inmunidad total. Por lo anterior, tras hacer un llamado a la gente para que acuda a vacunarse, mencionó: “Te pido por favor que no te canses, que no te rindas, que no te enojes porque por más que no quieras, el virus se encuentra con nosotros”.