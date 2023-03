Tragedia… y guerra entre morenistas

Y es en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la tragedia en la que fallecieron 39 migrantes llevó a la confrontación total al principal morenista del municipio, el edil Cruz Pérez Cuéllar, contra el principal morenista del estado, el delegado del Gobierno federal en la entidad, Juan Carlos Loera. Fue el primero el que ayer acusó al segundo de orquestar una campaña de desprestigio en su contra y hasta le dijo que pudo haber evitado la tragedia si hubiera hecho su trabajo, porque la estación del INM ¡es federal! Es sabido que Pérez Cuéllar, sin embargo, sí ha mantenido en semanas pasadas una actitud hostil contra los migrantes, hecho que le costó que Loera lo comparara con el tristemente célebre sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, aquél que humillaba migrantes. Ah, por cierto, estos dos morenistas anhelan convertirse… en gobernadores. Uf.

Orden al servicio de grúas

Con la novedad de que a más tardar el mes próximo estará listo y publicado en el Diario Oficial el reglamento de grúas, con el cual se pondrá orden en este tipo servicios. Y es que además de dar certeza jurídica al mismo, establecerá tarifas justas, delimitará responsabilidades específicas de los prestadores de servicio y determinará sanciones ante un incumplimiento. Fue el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, quien dio cuenta que, en esa tarea, actualmente se trabaja con el sector privado en el desarrollo de un aplicativo tecnológico denominado Sistema Informático de Registro de Servicios, herramienta principal para acometer la acción de regulación. Ahí el dato..

Villalobos contra la inflación

Y no hay que perder de vista, nos comentan, el hecho de que el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, es uno de los funcionarios del gabinete que con más consistencia ha trabajado para reducir los efectos inflacionarios en alimentos. Ayer, nos cuentan, se reunió con representantes de los 28 Sistemas Producto Agrícolas —esto es, las plataformas que garantizan que los alimentos producidos en el sector primario lleguen a la mesa de los mexicanos en cantidades y calidades adecuadas— para abordar su plan rector y su apoyo al Paquete Contra la Inflación y la Carestía, el famoso Pacic. Esto, con el fin de acotar el aumento en los precios de los alimentos y paralelamente para incrementar la producción agrícola sustentable.

Que Silvano se apropia de MC

¿Estará enterado el senador y dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que en Michoacán integrantes del grupo político de Silvano Aureoles ya se colaron hasta la cocina de su agrupación pisoteando incluso a la dirigencia estatal naranja? Eso se preguntan observadores de la política estatal, quienes describen una especie de captura de las siglas de MC por parte del exmandatario perredista. Nos hacen ver que esto está ocurriendo luego de que en la entidad el PRD se quedara incluso sin grupo parlamentario en el Congreso local y entre lamentos de liderazgos históricos del perredismo michoacano que culpan a Silvano de propiciar la debacle del sol azteca con la firma del Pacto por México. Ahora, dicen, abandona a un partido en ruinas en aras de sostener su aspiración presidencial.

Alcaldes mejor evaluados en la CDMX

Cuando falta poco más de un año para las elecciones de 2024, diversas encuestadoras han comenzado a medir el grado de aceptación de varios alcaldes que han manifestado su interés por contender por la Jefatura de Gobierno. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues que los mejor evaluados en la CDMX, son de la oposición, entre ellos Santiago Taboada, de Benito Juárez, y Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa. Aunque a esta lista se suma Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, quien aumenta su nivel de conocimiento y aprobación, como lo refleja una encuesta de Massive Caller del 24 de marzo pasado. El panista, nos hacen ver, es el único que no ha levantado la mano para ser candidato a tal puesto, el caso es que aparece en el segundo lugar del ranking de aprobación por alcaldías. ¿Se encartará pronto? Tal vez. Por lo pronto, se pone interesante la contienda en la oposición capitalina.

Reclamos al auditor

Quien no respalda tanto el trabajo del auditor superior de la Federación, David Colmenares, es la diputada morenista Inés Parra, pues luego de una reunión que sostuvo la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la legisladora tildó al funcionario de “tapadera” de la corrupción que ha hecho de la ASF una “instancia simuladora”, por no dar atención a las denuncias de hechos de las cuentas públicas correspondientes al sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, este no fue el único reclamo que el auditor recibió, pues durante la reunión, los diputados le reclamaron su ausencia en la mayoría de las citas, las cuales ha preferido “enfrentar” vía remota.