Traición en Michoacán

El que a la mera hora dejó colgados de la brocha a los militantes de Redes Sociales Progresistas fue su candidato en Michoacán, Abraham Sánchez Martínez, que ayer decidió declinar su candidatura en favor del morenista Alfredo Ramírez Bedolla. En el cuartel estatal del partido de reciente creación al que se vincula con la maestra Elba Esther Gordillo, anoche se respiraba total desolación y no terminaba de entenderse el mensaje de su dirigente estatal, Juan Manuel Macedo, quien acusaba traición e insistía en pedir a su estructura que no se desanimara y que tomara en cuenta que el medio punto porcentual que su candidato tenía se debía no al candidato sino a la estructura partidista. “No nos equivocamos, esta persona hará lo mismo en otro partido”, dijo en un video Macedo, a quien, se ha dicho, le impusieron la permanencia de su abanderado, a pesar de que “no levantaba”. Tssss.

• Visitas en el norte

Así que un fin de semana largo, pero de trabajo, tendrá el Presidente, quien visitará los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango y Coahuila, aunque con eventos cuidados por aquello de la veda electoral. En este último estado, concretamente en Torreón, el próximo lunes ofrecerá disculpas a la comunidad china que fue víctima de masacres en el pasado, como parte de las conmemoraciones de la consumación de la Independencia y el fin de la conquista española. López Obrador adelantó que así como se pidió perdón a los mayas y ahora a los chinos, también se ofrecerán disculpas a los yaquis, víctimas de explotación y maltrato, e incluso miles de ellos llevados a Yucatán como esclavos. En Torreón también realizará la reunión del gabinete de Seguridad y la infaltable conferencia de prensa mañanera del próximo lunes.

• Vacunar, vacunar, vacunar

La vacunación, el que la gente haya entendido la necesidad de mantener las medidas sanitarias y el desarrollo de inmunidad en un sector de la población están llevando poco a poco a la Ciudad de México hacia el semáforo verde. Esta semana se quedó a sólo dos puntos del anhelado color. Aunque la capital sigue en amarillo, se suman nuevas aperturas, por ejemplo de estadios e hipódromos y de la plaza de toros con un 20 por ciento de aforo, y de 30 por ciento en acuarios, boliches, parques de diversiones, casinos y casas de apuestas. Además servicio hasta las 23:00 horas en interiores en restaurantes. Se empezará además a trabajar en el cierre de los hospitales temporales que se construyeron en el Autódromo y en el Centro Banamex, sitios que eran el reflejo de la pandemia fuera de control aquellos días de enero. Por lo pronto, laJefa de Gobierno estableció el objetivo central en la entidad que puede resumirse en tres palabras: vacunar, vacunar, vacunar.

• El caso Cabeza de Vaca

En el Congreso local de Tamaulipas tienen la certeza de que en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no hay más de qué hablar. Esto luego de la decisión del ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá, de no admitir la controversia que interpuso dicho Congreso, con lo cual, asegura, prevalece la decisión local de no retirar la inmunidad procesal al mandatario estatal. Así que los argumentos y réplicas de los ministros por las que ya esperaban abogados constitucionalistas y expertos en temas de federalismo en el caso tendrán que esperar. Algo que, nos comentan, no le cayó mal al propio Cabeza de Vaca quien anoche tuiteó: “La SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al Congreso de Tamaulipas”.

• Pues sí, volvió

Como se anticipaba desde ayer en el Senado, Víctor Fuentes, quien renunció a la postulación morenista a la presidencia municipal de Monterrey, volverá a su escaño en el Senado y a la bancada del Partido Acción Nacional. Así lo confirmaron los integrantes del grupo parlamentario quienes le dieron la bienvenida: “seguiremos dando la batalla juntos por el bien de todo México. Hoy más que nunca, se necesita el esfuerzo de cada mexicana y mexicano comprometido con el país”. El propio Fuentes, quien antes de dejar la postulación se había molestado con el albiazul —porque no lo hizo su abanderado a la gubernatura de Nuevo León y en su lugar se la jugó con Fernando Larrazabal—, agradeció la invitación de sus compañeros. “Es un honor coincidir con ellas y ellos, personas a quienes admiro y respeto. Ahí estaremos porque la Patria es Primero”.

• Reclamo, vandalismo y aviso

Los que hicieron nuevamente aparición y de forma violenta fueron los estudiantes de Ayotzinapa, quienes vandalizaron oficinas del Partido de la Revolución Democrática en Chilpancingo y luego realizaron una protesta frente a la casa de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura, Evelyn Salgado. Nos aseguran que el reclamo de alrededor de un centenar de jóvenes era que ningún candidato hablara a nombre de la normal y por ende que ninguno solicitara como acto de campaña la presentación con vida de los 43 desaparecidos en Iguala. También, para rechazar que dicho plantel esté apoyando alguna de las candidaturas actuales. Nos hacen ver que de paso recordaron que pueden ser una piedra en el zapato de quien sea que gane la contienda en Guerrero.