La transferencia de poder en el Edomex

Y no pasó desapercibida ayer, en la toma de posesión de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, la presencia de quienes en varios momentos en al menos las últimas cuatro décadas han gobernado, con la camiseta priista, esa entidad. Eruviel Ávila, Emilio Chuayffet, Arturo Montiel y Alfredo Baranda —la mayoría de ellos parte del otrora dominante Grupo Atlacomulco— fueron testigos en el Congreso estatal de una transferencia de poder suave que ha movido los ejes del mando político de Texcoco a Toluca. En esa reubicación sin contratiempos, nos comentan, ha contribuido el Presidente López Obrador con un mensaje al gobernador saliente, Alfredo Del Mazo: “Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento”, mismo que se amplió al expresidente, también mexiquense, Enrique Peña, porque en la elección federal de 2018, dijo, no se metió… “Eso no lo voy a olvidar”. Ahí el dato.

Revocan medidas contra Salinas Pliego

Y fue el Tribunal Electoral el que determinó revocar las medidas que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE había impuesto a Ricardo Salinas Pliego, tras una denuncia que la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, interpuso acusando violencia política de género. La máxima autoridad electoral, nos dicen, echó abajo la decisión que obligaba al empresario a retirar algunos mensajes de una red social. “Si bien las frases podrían contener elementos asociados con violencia simbólica y psicológica, las autoridades electorales sólo pueden conocer de actos que afecten derechos político-electorales, sin que en el caso se advirtiera alguna incidencia en el desempeño del cargo como senadora o dirigente nacional, ni con alguna aspiración política o proceso electoral determinado”, resolvió el tribunal. Al final tuvieron la razón los alegatos sobre la falta de competencia del INE y la libertad de expresión.

De una vez, fórmula naranja al Senado

Y fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el que hizo un destape al Senado. Porque resulta que ayer animó a que su esposa Mariana Rodríguez y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, vayan en fórmula a la Cámara alta en 2024. “Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia… Luego hablas con Marilú para que le dé permiso a Luis (Donaldo Colosio) a ver si se anima, y luego Marilú lo hable con Mariana para que me den permiso a mí”, señaló con humor el mandatario estatal dirigiéndose a Rodríguez, durante la inauguración de un lactario en el palacio municipal de Monterrey. Por cierto que precisamente la apertura de lactarios sería una de las propuestas que buscarían proyectar a nivel nacional. ¿Será que habrá que ir apartando desde ahora los lugares en la lista naranja de postulaciones? Pendientes.

El bálsamo de la Categoría 1

Con la novedad de que el retorno de México a la Categoría 1 de seguridad aeronáutica, que ayer mismo entró en vigor, vendrá a detonar numerosos beneficios al país y, por supuesto, también a Estados Unidos. Para empezar, nos hacen notar, habrá más vuelos entre ambas naciones, lo que fortalecerá la conectividad aérea, fomentará la competencia y mejorará la calidad de los servicios para los viajeros. Todo esto se traduce en resumen en más rutas —en principio alrededor de 50— y frecuencias con tarifas más competitivas, lo que puede representar más de un millón de pasajeros cada año. También se prevé un impacto positivo en generación de más y mejores empleos en áreas como turismo, transporte, y en una potencialización del transporte de carga. Y algo más: puede venir un empujón importante al AIFA, porque muchos de los nuevos vuelos saldrán de esa nueva terminal que tanto quieren en Palacio. Qué tal.

El próximo aniversario de la desaparición

Así que a finales de septiembre, el 26, se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por este hecho, alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y grupos sociales afines realizarán protestas que, como una ocurrida ayer, podrían subir de intensidad y derivar en violencia. Se ha informado que el Presidente tendría previsto reunirse con los padres de los jóvenes desaparecidos, pero nos anticipan que podría no ser un encuentro terso, sobre todo, porque se da después de la salida definitiva del GIEI, algo que en su momento provocó reclamos, pues en el último informe de este grupo se acusa cerrazón de instancias del gobierno para dar información que conduzca a hacer justicia.

El caso Carmona

Y quienes han seguido el caso contra el exfiscal Uriel Carmona nos aseguran que está tomando cauces que definen como poco ordinarios. Y es que resulta que luego de que un Tribunal Colegiado determinara por tercera ocasión que debía salir libre, tras dejar el penal del Altiplano, le ejecutaron una nueva orden de aprehensión, la cuarta de manera consecutiva, pero esta vez por el delito de tortura cometido contra un hombre al que apodan El Diablo. En el transcurso del día, sin embargo, se informó que se había dado un desistimiento de la acusación por parte de la Fiscalía de Morelos, aunque al final, la FGR acusó al exfiscal por ese delito y pidió prisión preventiva. La defensa entonces solicitó la duplicidad del término con lo que habrá nueva audiencia hasta el martes y Carmona seguirá preso. Ahí el dato.