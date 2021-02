UIF pega a defraudadores

La Unidad de Inteligencia Financiera, que lidera Santiago Nieto, se anotó un punto contra quienes abusan de las personas en medio de la pandemia. La UIF detectó constantes denuncias por fraude relacionadas con la venta de tanques de oxígeno medicinal y se puso a investigar. Se analizaron “reportes inusuales con operativos relacionados con fraude en la comercialización de tanques de oxígeno” y se detectaron cuatro sujetos ligados a estos ilícitos. El organismo encabezado por Nieto Castillo bloqueó las cuentas bancarias vinculadas con los individuos que defraudan en las ventas del insumo. Adicionalmente, el organismo ha emprendido un monitoreo permanente sobre los reportes que hagan referencia a fraude en la venta de vacunas contra el Covid-19. De esta manera, Nieto y sus muchachos se colocan como una aduana difícil de librar para los “gandallas”, nos comentan.

• Fayad y la educación

Mientras la atención está puesta en las crisis de salud y económica causadas por el embate del Covid-19, pareciera que el golpe a la educación ha sido poco atendido. Es por ello que más de uno celebró que Hidalgo, que gobierna Omar Fayad, se colocara en el primer lugar nacional con mayor asistencia educativa en el grupo de población de 6 a 11 años de edad y redujera 6.1 la tasa de analfabetismo, de acuerdo con los datos del más reciente censo. Otro rubro educativo en el que destaca Hidalgo es el grado promedio de escolaridad, la entidad presenta una tendencia creciente: de 8.1 años en 2010, 8.7 años en 2015 y 9.4 años en 2020. Además, el gobernador Fayad promueve diversas acciones que apuestan a la permanencia de la niñez y juventud de la entidad en las aulas y para ello invertirán 1,305 millones de pesos para dotar de uniformes, útiles escolares, becas y tabletas electrónicas a estudiantes. Todos estos resultados y sin tanto alboroto.

• Reclamo verde en el Senado

Cuentan que en el Partido Verde ya se cansaron de la “matanga” que aplican sus colegas guindas en el Senado de la República, a tal grado que la bancada del tucán analiza con romper la alianza que han sostenido en la Cámara alta. Los verdes acusaron a sus aliados de Morena de “gandallas” y de pirateo de legisladoras luego de que la senadora yucateca Verónica Camino Farjat se pasara a la bancada dominada por Ricardo Monreal. Los verdes respondieron que es “inaceptable que Morena pida con una mano el apoyo del PVEM para la aprobación de reformas, mientras que con la otra golpea al grupo parlamentario del Verde robándole senadoras”. Este “gandallismo por parte de Morena”, dijeron los verdes, pone al borde del rompimiento la alianza, pero al parecer, cuentan que lo que más les duele es que haya quedado “lastimada la confianza” y, dicen, eso cala. Uf.

• Apuntada para todo y más

Le comentamos en este espacio que Miroslava Sánchez Galván renunció como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados desde el 23 de diciembre. Casi dos meses estuvo acéfala esa comisión, a pesar de la crisis sanitaria que enfrenta el país. Nos comentan que este martes se hará oficial el nombramiento de Carmen Medel, legisladora veracruzana de Morena, como la nueva titular de ese órgano de trabajo de San Lázaro. Medel Palma, nos señalan, tiene estudios en ciencias de la salud, pero existe un pequeño detalle: se trata también de la legisladora que ya tiene puesta la mira en las campañas, tanto, que está anotada para buscar la presidencia municipal de Coatzacoalcos, también para una diputación local, además de que busca la reelección en su curul. Por opciones no para la veracruzana, afirman sus críticos, quienes también advierten que ya sólo le falta la nieve de limón.

• Por Dios, el cubrebocas

Nos hacen ver que quienes cuestionan el uso del cubrebocas ya pueden ir sumando a sus filas al obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, quien en su homilía de ayer argumentó de la siguiente forma su rechazo al uso de la mascarilla. “Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios… Yo entiendo que, a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor, a lo mejor, porque no soy inmune a nada, pero, yo generalmente así como me ven mi rostro, así ando casi siempre, casi siempre, no es presunción, es gracia de Dios, ando así porque confío mucho en Dios”. Nos comentan que, hasta el momento, han muerto al menos 24 sacerdotes por coronavirus y otros han debido ser internados por los casos graves de Covid-19 que desarrollaron.

• Lo que quería decir la Cofece

Resulta que Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, sí tenía qué decir, y mucho, sobre el tema de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Ayer, en un documento enviado al Congreso de la Unión, la Cofece advirtió a los legisladores que, en los términos en los que se encuentra la iniciativa, recomienda no avalarla. De aprobarse “se afectaría severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica”, planteó a nombre del pleno del órgano autónomo. Además, expone que, de entrar en vigor, podría traducirse en tarifas más altas que deberán pagar los consumidores, o el gobierno mediante subsidios. De esta manera, los comisionados fijaron posición en torno a la iniciativa de reforma que iba a ser discutida esta semana en San Lázaro, pero que será llevada al pleno de la Cámara baja hasta el 23 de febrero.