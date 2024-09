¿Por qué tanta urgencia?

Ésa fue la pregunta que varios senadores, tanto morenistas como opositores, se hicieron ayer en la vieja casona de Xicoténcatl, donde —a causa de las protestas de los trabajadores del Poder Judicial—, se procesó la solicitud de licencia que presentó Marcelo Ebrard para separarse del escaño que asumió hace apenas una semana. Y se lo preguntaron, nos aseguran, porque daban por hecho que participaría en una de las votaciones que, desde ya, se anotan como de las más importantes del sexenio: la de la reforma al Poder Judicial. La otra consideración que se hicieron, nos dicen, es que aún faltan cuatro semanas para que asuma su nuevo cargo como secretario de Estado, al frente de la cartera de Economía. Por lo pronto, Ebrard dio cuenta de que en estos momentos anda a muchísimos kilómetros de distancia del Senado. Está en Roma, Italia, en reuniones con funcionarios de ese país, publicó en las benditas redes.

“Nunca lo hemos hecho”

Y no tardó mucho el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, en salir a responder a los señalamientos sobre supuestas presiones y hasta “cañonazos” que estarían recibiendo senadores de oposición para votar a favor de la reforma al Poder Judicial. “Es mentira, no están ofreciendo nada a nadie. Nunca lo hemos hecho, nunca, jamás”, dijo. Lo único que admitió fue que ha conversado con legisladores del Partido Revolucionario Institucional, pero no para ofrecer algo, sino para convencerlos “de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial”. El líder de los guindas en la Cámara alta se refirió al caso de los perredistas que se cambiaron a Morena y dijo que a ellos “por unanimidad” todos los compañeros les dijimos que en agradecimiento “tendrían una presidencia de comisión cada uno y se les cumplió”. Ahí el dato.

Inquietud por el que llega

Y hablando de la premura en la licencia a Marcelo Ebrard, también ha puesto los pelos de punta a varios el que llegue en su lugar Emmanuel Reyes Carmona, quien forma parte de la iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder, Nasson Joaquín, está preso en Estados Unidos por cargos relacionados con abuso sexual contra menores de edad. Apenas en mayo de 2023 se informó que el INE le había dado el registro a la asociación política nacional denominada Humanismo mexicano, que Reyes encabeza y en la que figuran otros devotos de la congregación, reavivando la polémica de la influencia que ésta podría tener en la política. Por lo pronto Reyes, quien tiene trayectoria política, ayer rindió protesta y se dijo dispuesto “a trabajar incansablemente en beneficio del pueblo de México durante el tiempo que me toque servir”.

Con oficina en Segob

Y no podía dejar de ocurrir que ayer, cuando en la mañanera se daban a conocer nuevos datos sobre el millonario desfalco cometido en Segalmex, la llamada Conasupo de la 4T, se volviera a pensar en quien estaba al frente de la dependencia cuando esas malversaciones ocurrieron. Y sí, nos recuerdan, Ignacio Ovalle sigue ocupando un puesto directivo en el Gobierno. Ayer se informó que el monto del daño por el fraude actualmente es de 2 mil 700 millones de pesos, porque otros 4 mil 700 ya fueron aclarados y recuperados y 2 mil 100 millones más están en análisis. También se informó que tras la presentación de 156 denuncias penales, por siete delitos, se obtuvieron 47 órdenes de aprehensión. De éstas, en 26 casos los presuntos responsables fueron sometidos a proceso. Ayer, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, indicó que “el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex”. Y por cierto que en su dependencia está el instituto donde despacha Ovalle.

Pendientes en Zacatecas

Nos recomiendan poner ojo en la forma en que concluyeron los trabajos de la 64 Legislatura de Zacatecas. Y es que durante la última sesión, los diputados salientes hablaron de los “pendientes” que se heredaron, y se informó de manera oficial que uno de ellos es la revisión de un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre acciones derivadas de las cuentas públicas de 2018 a 2023. Muchos se preguntan lo que contiene ese informe, que incluye la fiscalización de los recursos federales en lo que va del actual gobierno, encabezado por el morenista David Monreal. Lo que nadie ha explicado es por qué los legisladores salientes no revisaron este informe. A esa omisión se agrega otra, pero del propio Poder Ejecutivo, porque resulta que no se ha publicado la ley de revocación de mandato para que entre en vigor y que ya aplicaría al actual gobernador. En la entidad varios medios dieron cuenta de ese trámite atorado y sólo hasta entonces se dijo que en breve aparecerá en el periódico oficial del estado. Así que pendientes.

La reforma y la Iglesia

Por si faltaba un ingrediente en el caldo de cultivo de crispación, ayer la jerarquía de la Iglesia católica se sumó a la ola de críticas en contra de la reforma al Poder Judicial, la cual, afirmó, no responde a una revisión integral del sistema judicial en México. A través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos del país advirtieron que la enmienda no garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia y, por el contrario, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece la Carta Magna. Los líderes del Episcopado, encabezados por su presidente Rogelio Cabrera López, pegaron el grito en el cielo contra dicha reforma porque, dijeron, politiza y debilita la impartición de justicia en México y, lo más preocupante, apuntaron, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía. Uf.