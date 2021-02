Vacunación en Edomex

El proceso de vacunación que avanza a un buen ritmo en el Estado de México no ha sido pretexto para lanzar campanas al vuelo. Eso lo ha hecho saber el gobernador Alfredo del Mazo durante su reporte difundido sobre el ritmo de inmunización contra el Covid-19 en el territorio mexiquense, donde se han establecido 48 centros atendidos por 400 vacunadoras. Del Mazo Maza ha enunciado que de las 102 mil dosis destinadas para la población mexiquense se han aplicado 22 mil 657 a adultos mayores, adicionales a los 64 mil de médicos, enfermeras y personal de salud que ya fueron inoculados. Por cierto que el gobernador aprovechó para invitar a la sociedad a no bajar la guardia y mantener los cuidados para evitar esta enfermedad, sobre todo en personas de la tercera edad, ya que la inmunidad que proporciona la vacuna no es inmediata.

• Buena organización en Cuajimalpa

Donde de inmediato también se apuntaló la logística para vacunar a los adultos mayores fue en Cuajimalpa, que gobierna el alcalde Adrián Rubalcava. Y es que muy pronto la organización en esa alcaldía comenzó a marcar la diferencia en la jornada de vacunación, pues incluso trabajaron en horario nocturno para atender a las personas que requerían del biológico. La receta para tener buenas cuentas es muy sencilla: Rubalcava Suárez entabló diálogo con las autoridades encabezadas por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para ayudar a la población; colaboró en la limpieza de las 23 instalaciones utilizadas para la inoculación y en la explanada del edificio de la alcaldía ayudaron a las personas que carecían de medios electrónicos a registrarse para recibir su dosis. Enfocaron su trabajo en proporcionar soluciones, nos comentan.

• La crítica de Riquelme

Y fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien hizo un duro señalamiento sobre la política energética del gobierno actual que en estos momentos se truena los dedos junto con la CFE para atender los apagones por la falta de gas. De acuerdo con el mandatario estatal, existía un plan para la extracción de gas denominado “Plan quinquenal 2015-2019 de licitaciones” que preveía la licitación de 128 bloques de exploración y extracción en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero el gobierno central, dijo, frenó las licitaciones entre las que se encontraba un pozo en el municipio de Hidalgo, Coahuila, que estaría generando en estos momentos 117 millones de pies cúbicos de gas natural. Riquelme Solís afirmó que la política energética del Gobierno federal “no tiene rumbo y jamás aseguraría la soberanía energética de nuestro país. En resumen, la iniciativa presentada por el Gobierno federal es suicida”. Uf.

• Agenda apretada

Desde Veracruz, nos cuentan, que el gobernador Cuitláhuac García se ha multiplicado en distintos frentes. Dadas las bajas temperaturas, trae marcaje personal con Protección Civil; le está dando seguimiento al programa de vacunación en 22 municipios de la entidad, además de la segunda dosis de Pfizer que deberá aplicarse al personal de salud de la entidad. En reunión con empresarios en Córdoba abordó el tema de la inversión del Gobierno federal en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y las estrategias implementadas por su administración para la reactivación económica y la iniciativa enviada al Congreso del estado para la tipificación del delito de extorsión, así como las acciones puestas en marcha para apuntalar la seguridad en todas las regiones del estado y, ya de paso, en Tierra Blanca se dio tiempo para visitar el Instituto de Capacitación para el Trabajo que ha mejorado sus instalaciones. Sí que está ocupado el gobernador.

• Exhiben hoy a Cuauhtémoc Blanco

Una más del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Cuentan por las tierras de Morelos que el mandatario estatal ejerce presión contra Raúl Israel Hernández Cruz para que renuncie como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado porque, se asegura, se le ha convertido en una piedra en el zapato. Según dicen, este jueves algunos senadores de diversos partidos denunciarán las tropelías de Blanco Bravo contra el organismo de derechos humanos. Una rayita más a los problemas que se padecen en Morelos en la presente administración del exfutbolista, pues tanto en seguridad como en materia de salud no se ve la mano del gobernador en la búsqueda de soluciones.

• El periodista Juan Arvizu

Grandes periodistas afirman que para ser reportero hay que tener cuatro cosas: información, olfato, fuentes y pluma. Y que en el ejercicio de obtención y desarrollo de cada una de éstas se materializa este oficio. Y depende de las capacidades individuales y la vocación personal llevarlo a los niveles más altos, en ocasiones acentuando algunas facetas o gracias al ejercicio de algún género: cronistas, entrevistadores o diaristas. El fallecimiento del periodista Juan Arvizu, de El Universal, fue motivo de homenajes en la Cámara de Diputados y en el Senado y puso ayer a muchos de sus lectores a reconocer las capacidades que volcaba en sus textos; a sus compañeros, el alto valor de su amistad, y a sus alumnos, la calidad de sus enseñanzas. Un abrazo a todos ellos por la lamentable pérdida.