El Var corrige sobre Armenta

Al que el miércoles le llovió fuerte fue al senador Alejandro Armenta, luego de que exhibiera como evidencia de lo que interpretó como “amenazas” de parte de la ministra Norma Piña unos pantallazos de conversación por whats. Y le llovió porque hasta sus compañeros pusieron en duda la evidencia. En este espacio se señaló, con base en lo anterior, que el legislador se había metido un autogol. Ah, pero ayer la presidenta de la Corte admitió que sí son mensajes de su autoría, lo cual ha venido a funcionar como el Var en el futbol y ha cambiado la situación: no fue autogol de Armenta, quien ya retomó su amago de actuar contra Piña. Al aclararse la jugada, por cierto, hay que descontarle el tanto a quien ayer se lo había llevado sin querer: el diputado Ignacio Mier, adversario del senador rumbo al gobierno de Puebla. Y una vez resuelto todo, como dirían los árbitros: “Juegue”.

El iceberg de Corral

Así que la acción penal iniciada en días pasados en contra de dos integrantes del gabinete del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, es sólo la punta del iceberg de un desorden financiero que caracterizó a los dos últimos años de la administración del político panista. La Auditoría Superior del estado ha presentado al menos seis denuncias penales por posible mal manejo de recursos que detectó en las cuentas públicas del 2020 y 2021. Cuatro de ellas están dirigidas a la Secretaría de Hacienda, cuyo titular, Arturo Fuentes Vélez, tiene orden de aprehensión en su contra. En la revisión de esos ejercicios fiscales, el órgano fiscalizador estatal hizo observaciones ante situaciones que pudieran no ser menores: mal uso de programas sociales, irregularidades en licitaciones, uso de documentación falsa, entre otras violaciones a la normatividad y a la transparencia. ¿Y Corral? Ni sus luces.

Otra herencia (maldita) del Cuau

Nos cuentan que los habitantes y las autoridades de Cuernavaca siguen padeciendo las secuelas del paso de Cuauhtémoc Blanco por el gobierno municipal. Primero fue la megadeuda y el desastre que dejó en el organismo de aguas, lo que derivó en una crisis de desabasto que sufren los vecinos y a la que no se le ve salida. Bueno, pues ayer la opinión pública se enteró de que el actual gobernador de Morelos también dejó como herencia una deuda de 60 millones de pesos que reclama, juicio de por medio, una empresa constructora. El actual alcalde señala que se busca negociar con el acreedor, pues el Ayuntamiento no tiene recursos para saldar un adeudo que si no se cubre puede generar destituciones y arrestos. Pero eso no le importa al Cuau, para quien es prioritario definir en qué nuevo equipo jugará, políticamente hablando, a partir del 2024. Uf.

¿No debate?

Entre temas de seguridad, empleo, educación y medio ambiente, que fueron programados para el segundo debate de las candidatas del Estado de México, el tema sobre los perritos de la calle se llevó los reflectores y “levantó” un poco el debate, nos dicen. El comentario que lanzó Alejandra del Moral sobre los perritos supuestamente sacrificados en Texcoco, derivó en una fuerte respuesta de Delfina Gómez: “Debe ser frustrante cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar”, asestó. A lo que Del Moral aseguró que ya alcanzó a su contrincante. Después de lo ocurrido anoche, los mexiquenses tendrían más elementos para votar el próximo 4 de junio. ¿O será que como muchos vieron, lo que se dio fue un no debate?

Duelo de vencidas

Con la novedad de que el resolutivo de una mayoría de ministros de la Corte, que invalidó el decreto presidencial que establecía como de seguridad nacional las obras principales de la 4T, derivó en lo que muchos ven como un cada vez más cantado y más notorio duelo de vencidas. Porque sólo pasaron unas cuantas horas para que Palacio Nacional revirara con un nuevo decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación para que un conjunto de obras siguiera siendo considerado como de seguridad nacional: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Esta decisión de la Presidencia ha vuelto a tender un manto que para la 4T es de protección y para la oposición es de opacidad, y augura que habrán de abrirse nuevos frentes tanto jurídicos como políticos, que dejan la relación Ejecutivo-Judicial aún echando chispas.

Los frentes de Ana

Y todo parece indicar que la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, una vez que se ha subido al ring para enfrentar a las campeonas de natación artística, por el tema de la falta de financiamiento a algunos atletas destacados, no tiene ganas de bajarse. Y muestra de ello fue que ahora ha puesto la mira en otra deportista también relevante a nivel internacional. Se trata de la raquetbolista Paola Longoria, a quien la exvelocista también le colgó el calificativo de “deudora” en una entrevista que dio ayer a Ciro Gómez Leyva y advirtió que tampoco pueden recibir apoyo ni la deportista ni la Federación Mexicana de Raquetbol. Lo peor de todo, nos comentan, es que la funcionaria no supo explicar qué solución se puede dar al problema de comprobación de gastos de hace años que tiene frenados los apoyos, pese a los buenos resultados. Así que deportistas mexicanos destacados… agárrense.