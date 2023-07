Del “no” al “vamos a ver”

Y no pasó desapercibido el matiz que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, le dio a sus declaraciones sobre el 2024, porque, nos hacen ver, para muchos el “no” que había mantenido como que empezó a virar un poco hacia lo que podría considerarse como un “vamos a ver”. Aunque fue el jueves pasado cuando dio cuenta de que Dante Delgado, líder emecista, lo ha buscado para platicar al respecto —y que ese mismo día declaró que “ser presidente de este país es un altísimo honor” y, completó, “también es una extraordinaria responsabilidad y no se debe tomar a la ligera”—, sus dichos ya tuvieron algunos efectos. No faltó quien por un lado viera lógica la forma en que dos antipriistas pudieran conjuntarse para darle viabilidad a una postulación. Aunque, por el otro lado, se desataron los cuestionamientos de quienes le ven a una candidatura presidencial de MC como una resta de posibilidades al frente opositor. Uf.

Que no involucren al Poli



Y fue el Instituto Politécnico Nacional, a cargo de Arturo Reyes Sandoval, el que se deslindó de las acusaciones que hizo una diputada de Morena, que en la semana incluso informó de una denuncia que presentó por supuestas anomalías reportadas en auditorías. “El Politécnico hace un llamado a que no involucren su nombre en actos políticos que lo único que hacen es afectar la imagen y reputación construida por esta noble institución educativa, que tanto le ha otorgado al país en términos de ciencia, investigación y tecnología”, respondió la casa de estudios, tras advertir que se rige de acuerdo con la normatividad y, como cualquier otra entidad pública, solventa todas y cada una de las observaciones surgidas de las auditorías que anualmente realizan las autoridades competentes. Por cierto que la legisladora que hizo los señalamientos fue la morenista Inés Parra y valdría la pena saber qué la motivó. Es pregunta.

Caso Iguala, perspectivas distintas

Tras dejar el GIEI la investigación del caso Iguala, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos abrazan totalmente la versión de los expertos sobre los obstáculos que atribuyen a instituciones del Estado, y lo que tienen en la mira, nos comentan, es que se abran y entreguen más documentos. Pero en el Gobierno federal la perspectiva sobre lo que sigue es otra. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró ayer que “ya están plenamente identificados quiénes fueron los responsables, tenemos 112 personas detenidas, no solamente los perpetradores directos, donde hay gente de la delincuencia organizada, policías municipales de cuatro municipios, policías estatales y ministeriales, tenemos incluso al secretario de seguridad pública de Guerrero detenido, nunca en la historia se había detenido a un exprocurador, tenemos 16 militares detenidos, entre ellos dos generales… y hoy el gran reto es encontrar a los muchachos que faltan”. Ahí el dato.

Empleo CDMX, punteros y rezagados



Vale la pena echar un vistazo a las cifras que recién dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que dan cuenta de cómo está la generación de empleo relacionada con la apertura de nuevos negocios. Y es que estos datos revelan qué alcaldía es la que más aporta en ese rubro. El reporte indica que durante al primer semestre de 2023 se crearon 102 mil 633 empleos en la capital, y que Miguel Hidalgo encabeza la lista con casi 32 mil nuevas plazas laborales. Es decir, uno de cada tres empleos en la capital se abre en la alcaldía actualmente encabezada por el panista Mauricio Tabe. Nos hacen ver que en ese indicador ha tenido mucho que ver el tema de la seguridad, rubro en el que la alcaldía se ha afianzado con el programa Blindar MH. Por cierto que las peores alcaldías en el rubro son Milpa Alta y Tláhuac, que entre las dos apenas suman poco más de dos mil. Uf.

Reconozco, ¿pero no acato?



Y quien sigue firme en criticar los procesos electorales adelantados y los impactos que estos producen es la consejera electoral Claudia Zavala, que ayer cuestionó que el Presidente reconozca que está pasando por encima de la ley, pero pida ante ello comprensión al INE y al Tribunal Electoral. En la sesión en la que se impusieron nuevas medidas cautelares al mandatario federal —por haber difundido encuestas electorales que, por cierto, dan ventaja a Morena, durante una conferencia mañanera—, la funcionaria apeló a “la responsabilidad ética que tenemos los servidores públicos”, al advertir la necesidad de que el Ejecutivo se ajuste a la neutralidad que la Constitución le exige en los procesos electorales. Y es que, nos comentan observadores de procesos electorales, poner en entredicho o de plano reducir la autoridad del árbitro y sus capacidades de hacer cumplir las reglas del juego es riesgoso. Nadie quiere que las contiendas se salgan de control.

Castigos para todos



Y nos piden no perder de vista que no es que la Comisión de Quejas del INE la traiga contra algún político o aspirante en particular. Porque resulta que ayer no sólo hubo medidas que se aplicaron al Ejecutivo, sino que también despacharon sanciones contra Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, todos ellos aspirantes registrados en el proceso del frente de oposición. A los primeros dos les ordenaron bajar de sus redes sociales cinco publicaciones cada uno; al tercero 12 y a la senadora priista una. Y les dieron además un plazo de seis horas para hacerlo. ¿Y a petición de quién se aplicaron las medidas? Pues de Morena, que acusó a PRI, PAN y PRD por supuestos actos de precampaña, campaña y promoción personalizada. A todos les van a estar marcando el paso, nos comentan.