Como nos ves te verás

Nos cuentan que entre los integrantes de la bancada de Morena más de uno levantó la ceja al enterarse ayer de que su coordinador, Ignacio Mier, conminaba a serenarse a quienes expresaron que con recursos de su propia bolsa han promovido anuncios espectaculares en favor de Claudia Sheinbaum. Y no sólo eso, sino que Mier de plano les pidió que “nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza”, porque hay cosas que “en nada benefician a quienes tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros como lo es la continuidad de la Cuarta Transformación”. Esos que levantaron la ceja, nos comentan, sólo dijeron: Ya veremos si piensa lo mismo cuando se haga la encuesta y la campaña en unos años… en Puebla. Uf.

Tinieblas en Zacatecas

En donde no habrá un feliz Año Nuevo es en Zacatecas, entidad que está cerrando este 2022 sumido en una ola de violencia. Ayer la Diócesis local informó sobre el asesinato de un seminarista y de su pequeña hermana durante el ataque de hombres armados a su familia. Y desde Navidad, cuatro jóvenes procedentes de Jalisco se encuentran desaparecidos. No ha habido un solo día de esta semana en que no haya reportes de crímenes. El estado gobernado por David Monreal terminará este año con tres delitos de alto impacto al alza: feminicidio, violación y fraude. Nunca más atinado, nos dicen, lo expresado ayer por la Diócesis de Zacatecas, cuando en su carta de condena y condolencias por el asesinato del estudiante de teología se refirió a “este clima de tinieblas que padecemos”.

Título 42, a pagar el pato

Y será nuevamente México el que pague en gran medida el pato por la decisión de la Corte de Estados Unidos de mantener la aplicación del llamado Título 42 que permite la expulsión exprés de migrantes que crucen ilegalmente su frontera. Y es que, por lo pronto, miles de indocumentados varados en la frontera norte, sobre todo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, serían regresados a México dado que con esos países EU tiene frías relaciones bilaterales, lo cual le impide efectuar deportaciones a sus naciones de origen. Además, despachos informativos de agencias como Reuters daban cuenta de que ahora nicaragüenses, haitianos y cubanos tendrían que sujetarse a un plan como el de los venezolanos que realizan sus trámites de migración en sus propios países y llegan a EU vía aérea. Ya se verá. Por lo pronto ahí seguirá la crisis.

Rumbo al fin de la odisea

Y es el Presidente López Obrador el que ya está empezando a pensar cómo cocinará lo que sería su último libro sobre política, según adelantó él mismo. Todo parece indicar que llevará por título “El fin del viaje político” o “El fin de la odisea”. Ya dijo que en este volumen anticipará muchas cosas, entre ellas algunas que recomendaría para que se hagan después de su gobierno, además de desarrollar el concepto de “humanismo mexicano”, que él mismo ideó. El Ejecutivo tiene ya una producción amplia en la que ha desarrollado temas como las elecciones en Tabasco, pasando por el Fobaproa y varios sobre la realidad política del país e incluso ya una primera entrega sobre la primera etapa de su gobierno. El mandatario indicó que después del 2024 se jubilará, y no volverá a hablar de política ni siquiera con sus hijos. “Ahí voy a estar en Palenque… casi voy a poner ahí en la entrada de la puerta: ‘no se habla de política’”. Ahí el dato.

El reclamo del parlamento peruano

Y hablando de decisiones del Presidente, a quienes no les gustaron sus opiniones sobre el proceso político de Perú fue a legisladores de ese país, quienes ayer aprobaron una moción parlamentaria para rechazar lo que llamaron “constantes actos de intromisión en los asuntos políticos internos” que también alcanzó al mandatario colombiano, Gustavo Petro. A consideración de los parlamentarios peruanos se trata de acciones constantes e inaceptables que constituyen “una violación al derecho internacional”. El pronunciamiento se da cuando en el discurso presidencial de López Obrador el tema ya no ha estado presente desde hace varios días. Por cierto que la llamada moción 5022 conmina al Ministerio del Exteriores de Perú a notificar la misma a los embajadores de México y Colombia. Al de nuestro país no lo van a encontrar, por el momento, pues ese ministerio fue el que lo declaró persona non grata la semana pasada.

Alcaldes previsores

Nos hacen ver que algunos alcaldes de la Ciudad de México se han tomado muy en serio esto de las bajas temperaturas y han llevado a cabo medidas para apoyar a la población vulnerable. En Cuajimalpa, gobernada por Adrián Rubalcava, ayer fue habilitado un albergue en el deportivo Morelos, con capacidad para alojar a 20 personas. Y en Álvaro Obregón, cuya titular es Lía Limón, se han entregado hasta el momento diez mil cobijas a personas de escasos recursos o que se encuentren en situación de calle. Ayer, por segundo día consecutivo en esta semana, las autoridades de Protección Civil emitieron doble alerta por un importante descenso de temperatura, en especial en zonas altas. Por eso, no está por demás tomar precauciones para evitar que haya víctimas del frío extremo. Algunos alcaldes lo han entendido muy bien.