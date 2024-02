Otra vez a violentar

Y ahora fue medio centenar de normalistas el que vandalizó y llevó a cabo destrozos en las oficinas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Guerrero. El grupo de encapuchados, perteneciente al Frente Único de Normales Públicas de esa entidad entró con lujo de violencia a las oficinas donde decenas de ciudadanos realizan cotidianamente trámites y rompió vidrios, sillas y computadoras y además pintó paredes en las referidas instalaciones ubicadas en el municipio de Chilpancingo. Los manifestantes han llevado a cabo diversas protestas para que les cumplan sus exigencias. El problema es que, como en otras ocasiones, no han tenido presente que con su accionar afectan a cientos de personas. Apenas el jueves, por ejemplo, cerraron la Autopista del Sol por más de dos horas.

Cierre de filas con Taboada



Y los que ayer hicieron un cierre de filas en torno a su candidato al Gobierno de la Ciudad de México fueron los dirigentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. “Toda mi solidaridad con mi amigo Santiago Taboada ante los recientes actos intimidatorios por parte de la Fiscalía capitalina y del Gobierno de la Ciudad de México”, destacó el dirigente priista Alejandro Moreno, quien acusó que la Fiscalía capitalina, con la misma inmediatez con que está actuando contra el abanderado opositor, debería atender las miles de denuncias de ciudadanos que a diario son víctimas de la inseguridad en la ciudad. El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, dijo, por su parte, que la Fiscalía sólo sirve para amedrentar, perseguir opositores y cumplir caprichos de Martí Batres, mientras la ciudad se cae a pedazos. Qué tal.

Con tal de quedar bien



Y es el polémico gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el que, nos dicen, de plano ya no sabe cómo tratar de quedar bien con el Presidente. Por eso ahora le sugirió que se quede en la Presidencia. “Yo digo que no quiero que se vaya…”, dijo el mandatario estatal mientras personas invitadas de inauguración del Acueducto Picachos-Concordia le hicieron segunda con un “¡nooo!”. Rocha siguió: “…pero él está terco que es Presidente maderista, el Presidente es seguidor de Madero, el que dijo: ‘Sufragio efectivo no reelección’. Pero podríamos haberle hecho una curvita al asunto, alguna vez se lo expresé en privado”. Fue, sin embargo, después de ese evento que se entendió por qué dijo el gobernador lo que dijo. Y es que una multitud inconforme con varias de sus decisiones le empezó a gritar “¡fuera Rocha!, y “¡traidor!” Uf.

No fue chicle



Después del debate que se armó en las benditas redes, para muchos sin sentido, por un chicle, resulta que la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez reconoció que lo que colocó en una silla del Instituto Nacional Electoral fue una pastilla. Incluso, pidió que alguien le diga si la vio mascando chicle en esos momentos, pues sólo tomó una pastilla refrescante para tener la garganta limpia a la hora de hablar. Además, reconoció que sólo la puso un rato en el borde de la silla y tras terminar su discurso la tomó y la volvió a poner en su boca, ya que, aseguró, así es ella. La exsenadora contó que una vez hasta tomó del popote de una señora que le invitó agua. Ahí la versión de la hidalguense y asunto cerrado.

Fractura en el PAN



Con la novedad de que la diputada local Ana Villagrán anunció que deja al Partido Acción Nacional, porque ahí, aseguró, ya no encontrará crecimiento profesional. Esto, nos comentan, luego de que sus aspiraciones de llegar a otra diputación se vieran frustradas. “El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, decidió cerrarme las puertas de cuatro distritos locales, es decir, no de uno, de cuatro, sin dejarme ninguna opción para avanzar. Me sacaron casi a patadas de mi alcaldía, de mi casa, de Cuauhtémoc”, señaló. Dijo también que su dignidad estaba de por medio al obligarla a apoyar a la aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, de quien no cree en su trabajo. Y como en todos lados se cuecen habas, ahí queda la fractura en el PAN de la CDMX. Uf.

Acuerdos y obras



Con la novedad de que ayer el Presidente y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pusieron en marcha el acueducto El Salto-La Red-Calderón, una obra con la que la entidad frenará una crisis de desabasto de agua. En el evento, nos comentan, llamó la atención que López Obrador hizo un reconocimiento al mandatario estatal porque, dijo, demostró ser tolerante y poner por delante el interés general. “Puso por delante, por encima, los intereses generales, los intereses del pueblo, los intereses del estado de Jalisco y los intereses de la Nación, por eso muchas gracias Enrique, porque si no, no avanzamos”. El jalisciense correspondió la cortesía: “Aquí logramos ponernos de acuerdo, superar las diferencias, resolver un desafío técnico y encontrar una solución de la cual estoy seguro que, usted Presidente, yo me siento muy orgulloso de haber vivido este proceso”. Ahí el dato.