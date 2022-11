Voto por voto, pero en portugués

Qué vueltas da la vida, nos comentan, que ahora un tema de no reconocer resultados electorales, se ha convertido en un problema. Y es que ayer, cuando el Presidente telefoneó a Luiz Inácio Lula da Silva, quien acaba de ganar las elecciones en Brasil para invitarlo a México se encontró con que el actual presidente, Jair Bolsonaro, no ha reconocido su derrota. “No sé qué sucederá aquí, porque el presidente Bolsonaro que ha perdido las elecciones no se ha pronunciado. No sé si vaya a reconocer su derrota o no, entonces, estoy aguardando un poco”, dijo Lula a López Obrador, quien, por lo pronto, no pudo obtener un sí como respuesta para completar un encuentro de presidentes de izquierda. Ya hay quien en broma dice que en Palacio están esperanzados en que a Bolsonaro no se le ocurra lo de “voto por voto”, porque si no, Lula ya no viene.

Causa de justicia

Y es la Cámara de Diputados la que ya tiene en sus manos la posibilidad de erradicar definitivamente las llamadas “terapias de conversión” que hoy aún se aplican supuestamente para corregir la orientación sexual. La periodista Mónica Garza, voz relevante de la causa, apenas la semana pasada advirtió ahí mismo, en San Lázaro, que esas “terapias” son en realidad acciones de aislamiento social, medicación involuntaria, electrochoques, violaciones “correctivas” y maltratos físicos. Atrocidades consentidas incluso por padres que ignoran el daño que causan a sus hijos a quienes someten a esos sufrimientos. En el Senado ya dieron el paso. Ahora faltan los diputados. Ignacio Mier, Rubén Moreira, Jorge Romero, Luis Cházaro, Alberto Anaya, Carlos Puente y Jorge Álvarez pueden tomar nota y detonar un acto de justicia, nos comentan.

Tambalea el caso Iguala

Nos hacen ver que el mecanismo institucional creado al principio de este gobierno para esclarecer los hechos y llegar a la justicia en el caso Iguala, ha quedado prácticamente desmantelado o, en el mejor de los casos, encaminado a una reconfiguración, aunque en medio de resultados severamente cuestionados. El fiscal especial de la Unidad de Litigación, Omar Gómez, renunció y ha sido sustituido. El Presidente López Obrador ha señalado que desde ahí se quiso dinamitar el caso. El GIEI, próximo a los padres, desde ayer ya sólo queda conformado por dos integrantes —de los cuatro que antes eran— y si no confrontado con la Comisión de la Verdad, esta parte del Ejecutivo y encabezada por Alejandro Encinas, sí separado de ésta por un mar de desconfianza. La desestimación de las nuevas pruebas, que los expertos hicieron ayer, para muchos no es una bola de demolición, sino un soplo sobre una estructura que ya está tambaleante.

Municipios inseguros

Varios municipios conurbados a la Ciudad de México, pero sobre todo un par de ellos, tienen algo en común: la falta de capacidad para frenar el delito de asalto en transporte público, un flagelo que afecta a cientos de miles de personas que transitan todos los días entre ambas entidades para trabajar o estudiar. Se trata de los municipios morenistas de Chalco, a cargo de Miguel Gutiérrez, y de Valle de Chalco, de Armando García. En ellos se registran aumentos de 14 por ciento y 7.2 por ciento en incidencia de ese delito, respectivamente. El problema, nos dicen, no es de política, sino de voluntad para hacer lo que les corresponde en materia de prevención del delito. En la capital ha habido detenciones importantes en los últimos días. Del otro lado, las policías municipales son inexistentes o incapaces. O ambas. Uf.

Esperada convocatoria a Coahuila

Con la novedad de que, por fin, Morena sacó su convocatoria para elegir al candidato a la gubernatura de Coahuila, entidad en la que ya se estaban empezando a descomponer las cosas. Sobre todo por una serie de desplegados de uno de los aspirantes, el senador Armando Guadiana, quien acusó ataques no sólo de adversarios, sino hasta de funcionarios de la Presidencia. El caso es que el registro de abanderados, al que hay que dar por descontado que acudirá el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, será entre el 3 y el 4 de noviembre. Luego, el Consejo estatal de Morena propondrá 4 nombres antes del 11 de noviembre y el 12 se conocerán los nombres de quienes pasarán a ser medidos en encuestas. Por cierto que, quizá pensando en el caso Guadiana, hay un precepto que sanciona con cancelación de registro a quien ataque a adversarios o al partido. Así que a amarrarse las manos y ponerse bozal hasta que la encuesta hable.

Con aires de CNDH

Reclamos fuertes e indignación provocó la arremetida de la Comisión de Derechos Humanos contra el Instituto Nacional Electoral, al que acusó de sabotear la voluntad popular. Y es que el órgano de defensoría, a cargo de Rosario Piedra, se pronunció además a favor de que se lleve a cabo una Reforma Electoral, lo cual no puede desasociarse, nos comentan, de la intención de la 4T de empujar una iniciativa para, entre otras cosas, borrar el INE como se conoce actualmente. Entre los cuestionamientos a la titular de la CNDH, sobre todo de legisladores está el hecho de que no ha, por ejemplo, levantado fuerte su voz ante el alza de feminicidios o en casos como los asesinatos de periodistas o defensores de derechos humanos. Sin embargo, nos hacen ver que la crítica mayor fue que en el fondo, pareciera que la CNDH quiere que el INE se vuelva como ella.