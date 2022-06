Voz de México en la OCDE

Y es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien en estos días está llevando la voz y las posiciones en materia económica de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, durante la reunión que esta agrupación de países está llevando a cabo en París. El funcionario defendió, en la reunión inaugural, la necesidad de prepararnos para futuras amenazas en el mundo, como pandemias y desastres naturales, para con ello evitar el alto costo en vidas humanas y graves afectaciones a las economías que aquéllas pueden provocar. Además, resaltó el esfuerzo de la organización para desarrollar un plan de acción para que las políticas públicas consideren la equidad de género y se reduzcan las brechas salariales entre hombres y mujeres. Ahí algunos de los puntos relevantes.

Adiós a las armas y a las diferencias

Y quien, nos comentan, en poco tiempo ha mostrado un talante negociador y abierto a la coordinación con autoridades de todos los niveles y colores partidistas es la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. Un nuevo hecho que abona a esa percepción, nos señalan, se dio apenas ayer durante una gira de trabajo por Ciudad Juárez, donde encabezó la Feria de la paz y desarme voluntario, acompañada por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, con quienes su administración trabaja para dar una atención especial para la ciudad fronteriza. “Sí es posible construir una ciudad de paz y de tranquilidad, en la que podamos crecer sin miedo”, declaró durante el acto en una primaria del municipio, al que, por cierto, también acudió el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, hoy de Morena, pero hace algunos ayeres parte de las filas del PAN.

Mea culpa en Cuernavaca

Resulta que José Luis Urióstegui, presidente municipal de Cuernavaca, fue el último en enterarse de que la Coordinación de Protección Civil, del gobierno que él encabeza, había recomendado no abrir el Paseo Ribereño, pues representaba un riesgo para visitantes y trabajadores. El oficio fue enviado desde el pasado 8 de marzo, pero el alcalde se enteró hasta que el puente colgante, sobre el que caminaban él, su comitiva, su esposa y otras personas, se vino aparatosamente abajo. Ahora, al reprochar que no se hizo caso a la advertencia de Protección Civil, el alcalde reconoce tácitamente que la responsabilidad por la caída del puente es de su gobierno y no de un señor que dio dos brinquitos, como señaló al principio. El edil advierte que habrá sanciones en lo que a su administración corresponde. Y pues, nos dicen, es lo menos que debería hacer.

El tiro en el PRI

Pues con la novedad de que Alejandro Moreno, como muchos lo suponían, no tiene previsto dejar la dirigencia nacional del PRI. De hecho, todo parece indicar que se aferrará a ella, nos cuentan. Apenas ayer lo refrendó luego de la difusión de un desplegado en el que correligionarios le piden dimitir tras los pésimos resultados que obtuvo el tricolor no sólo en las elecciones del domingo pasado en seis estados, sino en las anteriores. A juicio de Alito, esos resultados por los que ahora recibe reproches son resultado de una “elección de Estado” que incorporó un elemento de inequidad en las contiendas. Por cierto que el cuestionado dirigente advirtió que “las y los priistas conocen quiénes trabajan en campaña, quién da la cara por el partido y quiénes se asoman sólo en tiempos electorales”, como acotando quiénes podrán y quiénes no, argumentar en favor o en contra de su eventual dimisión. Así que no hay duda, en las filas del PRI, hay tiro.

Reproches a Biden ¿y revire?

Finalmente se escuchó la voz de los países inconformes con el hecho de que Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueran invitados a las Cumbre de las Américas, por supuesto entre ellas la de México. Esos inconformes hablaron a través del presidente de Argentina, Alberto Fernández: “Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un ‘derecho de admisión’ sobre los países miembros del continente. El fuerte reproche lo escuchó directamente el presidente Joe Biden, quien, sin embargo, pareció también dar una especie de revire al advertir que las propuestas de su gobierno mostradas en la Cumbre, que ha vuelto, están a “años luz” de lo que ocurrió durante la administración de Donald Trump. Ahí el dato, nos comentan, para tener en cuenta.

Próxima visita

El próximo lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a John Kerry, enviado especial del gobierno estadounidense para el Cambio Climático, para abordar temas energéticos. La visita se dará después de una serie de negociaciones que llevó a cabo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y varias empresas afectadas legalmente por las nuevas reglas de la industria eléctrica nacional, con el Gobierno mexicano. Además, se realizará luego de que el mandatario anunció que no habrá incrementos a la tarifa eléctrica en este año y se buscará subsidiar con recursos excedentes de Petróleos Mexicanos o con parte de la recaudación fiscal. La duda que nos expresan es si el visitante extranjero viene a negociar mejores condiciones para los inversionistas estadounidenses o que no se queme más gas en la generación de electricidad.