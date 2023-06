Nos hacen ver que, aunque se diga que en la oposición van tarde para definir método de selección de candidato, lo que no deja de haber son encuentros entre personajes que serán relevantes en ese proceso. Ayer, por ejemplo, comensales de un restaurante de Polanco vieron a la senadora Xóchitl Gálvez —cuyos respaldos para que se postule no a la CDMX sino a la Presidencia en el 2024 han venido creciendo como la espuma en días recientes— con el activista y empresario Claudio X. González. Nada ha trascendido sobre lo tratado en ese encuentro que, por demás, nos dicen, de ninguna manera pudiera decirse que fue en lo oscurito. Y tan no lo fue que en el mismo restaurante andaba también un asiduo participante de la conferencia mañanera, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y aspirante a gobernar Guanajuato, Ricardo Sheffield.

Andy responde

Y fue Andrés López Beltrán, hijo del Presidente, quien ayer poco después de las 19:00 horas vino a despresurizar la burbuja de expectativa que estaba generando la propuesta que hizo el excanciller Marcelo Ebrard de crear la Secretaría de la Cuarta Transformación y de dejarla a cargo del hoy empresario chocolatero. “Aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizado a favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la Cuarta Transformación del país”, respondió el joven conocido como Andy. Nos señalan que con eso el Presidente llegará a la mañanera sin mayor necesidad de deslinde, y sin tener que ir en sentido opuesto a la defensa que hizo ayer de quien fuera su encargado de la política exterior.

Entuerto guinda

En medio de la gran efervescencia por el activismo de las corcholatas de Morena, los más cuerdos, que nunca faltan, nos alertan sobre la escasa o nula solidez jurídica que tiene el proceso que está en marcha. Para empezar, de este proceso no saldrá un candidato presidencial, sino un coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación. Pero para que quien ostente este eufemismo se convierta en candidato, tendrá que haber necesariamente otro mecanismo, ése sí estatutario, del cual nadie ha hablado. Y aquí es en donde entran los personajes que fueron excluidos de la fiesta actual, en especial la diputada federal Yeidckol Polevnsky, quien en su momento podría exigir ser tomada en cuenta para participar en el proceso real, el que tiene que llevarse de acuerdo con los tiempos legales, para definir al candidato presidencial. A ver quién deshace el entuerto.

Resultados en Chihuahua

Nos recomiendan echarle un ojo a las cifras aportadas ayer por el secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya, con relación al primer aniversario del asesinato de dos sacerdotes y un guía de turistas en la comunidad de Cerocahui. El funcionario indicó desde el día de los hechos, que autoridades estatales han detenido a 37 personas relacionadas con José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, responsable del triple asesinato. Se trata de 37 generadores de violencia que fueron sacados de circulación y que se encuentran vinculados a proceso penal. Destaca Gilberto Portillo, alias El Shakira, segundo al mando en la estructura que dirigía El Chueco. Este martes se hablará mucho del crimen cometido en la sierra Tarahumara. Pero también habrá quien reconozca la respuesta de las autoridades de Chihuahua ante tan lamentable hecho.

Guerra sucia o fuego amigo

Apenas las corcholatas iniciaron sus recorridos por el país para tratar de ganar la encuesta de Morena y en el Senado comenzaron a circular versiones que, acusaron legisladores morenistas, se trata de guerra sucia en contra de los aspirantes. Y es que entre senadores guindas se circuló un supuesto reporte sobre una estrategia para financiar con recursos provenientes del huachicol a las corcholatas. El reporte causó molestia entre los senadores del guinda, porque dijeron que es una forma de tratar de iniciar una estrategia para “enlodar” a los aspirantes de ese partido y el proceso interno. Lo que a más de uno hizo levantar la ceja fue que también advirtieron que lo más preocupante es que sea “fuego amigo”, para raspar a los aspirantes mejor posicionados en las encuestas. Uf.

El INE en Diputados

A propósito de la elaboración del proyecto del presupuesto del INE —asunto en el que por un lado hay quienes quieren evitar un “derroche”, pero también a quienes preocupa un recorte—, nos cuentan que ayer el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Reginaldo Sandoval, se reunió con la consejera electoral Carla Humphrey. Lo anterior, para trazar una ruta en la asignación de los recursos que el órgano autónomo requerirá en el 2024 para las elecciones más grandes y una posible consulta popular. Las conversaciones INE-Legislativo seguirán, y luego de ello Hacienda confeccionará el PEF. La idea, a juicio de observadores de los temas del gasto, es ir de la mano, para que luego no haya manotazo.