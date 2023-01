Zacatecas, de mal en peor

Como si no fueran ya demasiados los agravios a los ciudadanos de Zacatecas por el mal gobierno de David Monreal, ahora la empresa ETN anunció la cancelación de sus viajes a la entidad. La decisión fue tomada tras un día de furia, en la que al menos nueve personas, entre ellas una niña de cuatro años junto a su padre, fueron asesinadas en el municipio de Fresnillo. Nos hacen ver que en esta entidad las cosas empezaron mal al arranque del año y siguen mal. Policías emboscados, cuatro jóvenes integrantes de una familia procedente de Jalisco que no aparecen y ejecuciones todos los días, es parte del recuento de estos primeros días del 2023. Lo deseable es que se trate sólo de un mal comienzo y que, paulatinamente, las cosas empiecen a mejorar. Pero, a juzgar por lo observado durante la gestión de Monreal, no se ve por dónde. Uf.

Biden, en el AIFA



El Presidente Andrés Manuel López Obrador se anotó ayer un triunfo político-mediático, nos hacen ver, al lograr que su homólogo estadounidense, Joe Biden, utilizara el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Algo que ocurrió a las 19:22 horas sin mayor novedad y fue atestiguado por el propio mandatario. En los hechos, el presidente visitante demostró a propios y extraños que la terminal aérea emblema del sexenio es confiable y que cuenta con las capacidades suficientes como para recibir aeronaves de cualquier aerolínea y que, próximamente —pues ya cuenta con varias de ellas—, tendrá más vías de comunicación como las que ayer ya fueron usadas durante el traslado de los presidentes en el vehículo conocido como “La Bestia”, para llegar y salir de la zona. Ahí el dato.

En la batalla por el Edomex



Avanza el proceso electoral en el Estado de México y ahora fue Alejandra del Moral quien ya dijo, como se sabía que ocurriría, que va por la candidatura del PRI –y de la alianza– para el gobierno del Estado de México. Su cronograma establece que el próximo 11 de enero hará la notificación formal ante la Comisión Política Permanente de su partido y el día 17 será su registro oficial, el cual se espera que sea al estilo priista, con batucada y todas esas cosas, para emprender todo el proceso de precampaña y posterior campaña. Esta semana, por lo pronto, Va por el Estado de México, que coaligará a PRI, PAN y PRD, también contempla registrar el convenio aliancista, por lo que serán días de definiciones en el territorio mexiquense. Pendientes.

Sin politizar tragedia



Lo peor que puede pasar cuando ocurre una tragedia como la del pasado sábado con el choque en la Línea 3 del Metro, es politizar los hechos. Lo prioritario ante una situación de este tipo, nos dicen, es atender a las víctimas y hacer lo necesario para restablecer el servicio a la brevedad en este importante medio de transporte. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está pendiente de que se avance en ambos aspectos. En una primera medida, decidió el cese de quien era subdirector de Operaciones del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, Alberto García Lucio, para facilitar las investigaciones. Emitir condenas a priori con intencionalidad política, nos cuentan, sólo genera ruido mediático que perturba y evita que se ponga toda la atención en lo prioritario. Lo mejor es esperar a que la Fiscalía de justicia capitalina determine si hubo o no negligencia. Y hacer todo lo posible por de verdad evitar más situaciones así.

Sinaloa, aún cuesta arriba



Donde las autoridades tendrán que echarle un poco más de ganas para que los ciudadanos recobren la seguridad de que pueden salir de casa y hacer sus actividades de manera normal es en Sinaloa, entidad a cargo de Rubén Rocha Moya. Y es que ayer volvieron a difundirse audios entre la población con los cuales se advertía de la supuesta presencia de civiles armados en las calles. El hecho, nos hacen ver, obligó a que el secretario de Seguridad de la entidad, Cristóbal Castañeda, publicara un mensaje en las redes sociales advirtiendo que se trataba de información falsa. “Les pedimos verificar con fuentes oficiales, no compartan información falsa”. Y en ésas se las ha pasado el funcionario el fin de semana.

Definiciones en el PRI-Coahuila



Y hablando de definiciones electorales, resulta que el PRI de Coahuila ya trae muy perfilado que su candidato al gobierno del estado sea el actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas. Y es que ayer la dirigencia estatal circuló la información de que realizó una encuesta entre distintos perfiles de quienes en su momento expresaron su deseo de obtener la nominación. “Este ejercicio fue hecho por una encuestadora de prestigio nacional, cuyo resultado apunta que Manolo Jiménez Salinas queda en primer lugar con una calificación de 8.4 y el 53 por ciento de conocimiento”, fue lo que refirió el dirigente estatal Rodrigo Fuentes. En la entidad, sin embargo, sigue sin definirse el tema de una posible alianza con el PAN y el PRD. Por cierto que, nos hacen ver, en el tricolor, a diferencia de Morena, no se ha conocido ningún tipo de disidencia o conflicto interno como el que nomás no termina de apagarse en Morena.