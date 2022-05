El Zacatecas de Monreal, sin salida

La violencia criminal provocó ayer una gran consternación, al cobrar ayer la vida de un menor adentro de una iglesia en Zacatecas, entidad al frente de la cual el morenista David Monreal hasta ahora no ha podido rendir buenas cuentas en materia de seguridad. El hecho ocurrió además en el municipio de Fresnillo, donde gobierna su hermano, Saúl Monreal. De acuerdo con las versiones preliminares un sujeto que era perseguido por otros se escondió en el templo. Los primeros, que iban armados, abrieron fuego y sus balas impactaron al menor y a su madre, quien debió ser trasladada a un hospital. En la entidad suman varios días en medio de hechos violentos, entre ellos el hallazgo de cuerpos descuartizados con mensajes del crimen organizado. Pobre Zacatecas.

Quien no puede dejar pasar mucho tiempo sin estar metida en una nueva polémica es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. En días pasados, la funcionaria ordenó rotular los puestos ambulantes de tortas y tacos con el logotipo de la alcaldía. A simple vista pareciera una medida institucional, si no fuera porque los dueños de los puestos fueron los últimos en enterarse. Ayer, varios de ellos, al acudir a trabajar, se encontraron con la sorpresa de que los rótulos de “Tortas Lupita” o “Tacos el Paisa” y sus respectivas ilustraciones habían sido borrados durante la madrugada para poner en su lugar un pequeño rectángulo blanco con el logotipo de la demarcación en azul. La reacción no se hizo esperar: las quejas de los afectados en redes sociales hicieron que ayer por la mañana Sandra se convirtiera en tendencia en Twitter. Uf.

Alcalde en capilla

Nos cuentan que el presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, la tiene cuesta arriba. Es que el edil enfrenta un juicio político en el Congreso del estado por no cubrir adeudos con viudas y pensionados del Ayuntamiento. Bueno, ése es el motivo oficial, porque quienes dicen conocer del tema, aseguran que en el fondo lo que tumbará a Estrada Ferreiro de su silla son las diferencias que tiene con el gobernador, Rubén Rocha, desde los tiempos de la campaña. Cuando una asociación civil presentó la demanda de juicio político, nadie pensaba que fuera a proceder, pues el alcalde morenista contaba en ese momento con el apoyo de la mayoría de su partido en el Congreso. Sin embargo, hay quien asegura que los apoyos políticos que apuntalaban a Jesús Estrada se han estado cayendo poco a poco, por lo que lo único que queda es esperar a que se den los tiempos procesales. Por lo pronto, en el Legislativo ya se barajan nombres para ocupar la presidencia municipal de manera interina.

Megaproyecto en Tamaulipas

Una de las grandes apuestas de infraestructura en Tamaulipas es la carretera llamada Tam-Bajío, que atraviesa cuatro municipios —Mante, Gómez Farías, Ocampo y Tula— y que se encuentra en pleno proceso de construcción. Fue el mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, quien acudió ayer a revisar los avances de obra en los municipios de Tula y Mante. “Va a haber un antes y un después de esta carretera”, señaló el gobernador tras informar que tan sólo en Tula, el proyecto contempla la construcción de 15 puentes, incluyendo uno de 50 metros de altura, 4 pasos superiores vehiculares y 6 pasos inferiores vehiculares. La obra, nos comentan, está proyectada a convertirse en una de las principales vías utilizadas por el turismo y sector comercial, además su construcción generará más de mil 200 empleos directos y 2 mil 500 empleos indirectos. Ahí el dato.

Que Barbosa se fiscalizará a sí mismo

Apenas ayer se informó en este espacio sobre la intención que tenía el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de imponer como titular de la Auditoría Superior del Estado a quien era secretaria de la Función Pública de su gobierno, Amanda Gómez Nava. Bueno, pues resulta que esta última fue elegida ayer por el Congreso, con 34 votos a favor mediante una votación secreta, aunque todo mundo sabe quiénes la avalaron. Sólo siete legisladores se abstuvieron y sólo ellos saben por qué no quisieron votar en contra del nombramiento impulsado desde Casa Aguayo. Este movimiento, nos hicieron ver ayer, empezó con la destitución y encarcelamiento del anterior titular de la ASE, Francisco Romero Serrano. El caso es que ahora muchos temen que irregularidades que aparezcan en la Cuenta Pública del mandatario no tengan el tratamiento adecuado. En el estado aún hay esperanzados en que la institución dé pronto una señal de independencia y también quienes consideran, desde ya, que Barbosa se fiscalizará a sí mismo.

Broncas adentro y afuera

A la que se le siguen sumando algunos pendientes es a la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Delfina Gómez. Uno de ellos es el de concluir ya los procesos relacionados con los ajustes al marco curricular 2022, tema que ha abierto encendidos debates a causa de las dudas e inquietudes que tienen al respecto maestros, expertos y observadores del tema educativo. Ayer la propia funcionaria aseguró que el tema del marco no está terminado y continúa su proceso de integración. El otro pendiente, nos comentan, no está adentro sino afuera del edificio, pues resulta que maestros de la CNTE-Michoacán llegaron a la Ciudad de México, y ya se acomodaron en casas de campaña a un costado de la dependencia. Su idea es permanecer ahí hasta que los atiendan por un tema de profesores eventuales que, dicen, tienen 70 quincenas sin cobrar. En el lugar ya hay una cocina que no sólo está produciendo alimentos, sino también un poco de basura que en el mediano plazo puede ser oootro pendiente.