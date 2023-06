Mayoría explicable

¿Qué explica que la mayoría de la población respalde al gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador?

Con frecuencia, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la “cúpula de cúpulas” de la iniciativa privada, han sido requeridos en público y en privado acerca de la razón de ese respaldo.

“Es que la gente que lo apoya no sabe lo que ocurre con las variables macroeconómicas ni hacia dónde vamos si continúan las cosas tan mal como están”, los he escuchado decir a algunos. Empresarios de diversos tamaños y orientaciones debaten qué explica ese apoyo respecto del cual parece no tener mella ninguna crítica ni “verdad” de voces más o menos ilustres y sofisticadas.

La implicación de quienes piensan así es, por supuesto, que “si supieran” quienes respaldan a AMLO tendrían una opinión favorable a la oposición o se habrían distanciado claramente del gobierno.

La simpatía con López Obrador se explica por una diversidad de factores. Incluyen la distancia respecto del PAN y el PRI, la incomprensión de las alianzas entre ellos, la ausencia de credibilidad respecto de la narrativa de la oposición que critica las políticas sociales, pero las copia o las exagera como plataforma electoral a modo de lo propuesto por la alianza en el Estado de México, que perderá la elección el próximo domingo.

Hay más elementos mediante los cuales se construye una confianza comunicativa con el primer mandatario que nadie en la oposición ha sido capaz de desplazar.

Existen signos e indicadores que conforman solidez de las condiciones económicas: incluyen estable y progresiva paridad peso-dólar, apalancamiento financiero, promedios generales de inflación de tres años, cotizaciones y dinamismo de la Bolsa Mexicana de Valores; ningún indicador central realmente existente —sujeto a la percepción empresarial, clasemediera o popular— está alejado de los mejores indicadores internacionales de la OCDE. Y también eso es percibido por quienes respaldan al gobierno.

Algunos permanecen tan confundidos que creen que este momento es “semejante al echeverrismo” del sexenio 1970-1976, el cual cerró con una brutal devaluación y rumores, esparcidos por la derecha, de imposición de vacunas para esterilizar a los alumnos de secundaria de las escuelas públicas.

Dicen que al país “se lo va a llevar la tiznada si la oposición no gana”. Morena se beneficia de la miopía y torpeza de la oposición de un segmento de la democracia cristiana. Su último argumento parece ser la misma polarización que atribuyen al gobierno, y es ampliamente explotada por ellos sin mencionar el ataque al plantón frente a la Corte.

Por cierto, es una buena noticia que la gran cohesión existente dentro de los integrantes del CCE se demuestre con la asignación de esa cúpula, dirigida por Francisco Cervantes Díaz, ahora delegada en José de Jesús Rodríguez Cárdenas, quien representará a este organismo ante el Consejo Económico Social y Ambiental (CESA), encabezado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. La amplia mayoría se explica.