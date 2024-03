90 días tienes las candidatas para lograr la victoria presidencial

No hay sorpresas en el equipo de Sheinbaum: son los mismos que siempre estuvieron zopiloteando el hueso, desde que se montó la “contienda’’ interna por la candidatura presidencial.

La candidata del partido oficial se decantó por Mario Delgado como su coordinador de campaña, pese a las muchas luces de alerta que desde hace tiempo existen sobre el presidente de Morena por su relación con el “empresario’’ huachicolero Sergio Carmona, asesinado en Monterrey en el 2021. Los errores cometidos por el exsecretario de Finanzas de Marcelo Ebrard son muchos, lo menos que lo llaman desde la oposición es autócrata.

Quizá haya sido una forma de respaldarlo, pero tampoco se sabe si terminará el encargo, porque no es un político talentoso y es carente de ideas propias.

Por lo demás todo había sido delineado desde hace semanas, cuando la exjefa de gobierno de CDMX fue ungida como candidata presidencial.

También por ahí estuvo Marcelo Ebrard quien fungirá como “enlace’’ entre la candidata y los mexicanos en el exterior, así como de organizaciones internacionales.

Un cargo más testimonial, mucho menor a la categoría de Ebrard, también candidato al Senado. Siempre sostuvo que podía triunfar, pero al final termino siendo un petardo.

Del otro lado de la cancha, hasta el cierre de este espacio, Xóchitl Gálvez ya oficializo a su cuadro titular.

Santiago Creel sigue apareciendo como el coordinador de la campaña, aunque nunca se le ve en los actos de la candidata de la oposición; Max Cortázar será el vocero. Además, muchos políticos de los partidos del frente y de la sociedad civil saldrán a partirse la casa en defensa de las propuestas que haga la hidalguense.

+++

La tensión que se dio la víspera de que iniciaran las campañas este primer día de marzo, no tiene comparación con otros procesos electorales; podría decirse que fue la calma que antecede a la tempestad, pues con la violencia que se ha manifestado en esta época en contra de aspirante de todos los partidos a algún cargo de elección popular, analistas internacionales prevén que estos pudieran ser los comicios más violentos en la historia de México.

De cualquier manera, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Alvarez Maynez arrancaron campaña. La morenista en el Zócalo capitalino, con el respectivo acarreo, pase de lista y, digamos, sobrecito, en un gran intento por recuperar ese espacio para su jefe, Andrés Manuel López Obrador. La abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, en Fresnillo, Zacatecas, uno de los municipios más azotados por la violencia y la delincuencia organizada y el candidato “patiño” y naranja, en Jalisco, estado cuyo gobernador, Enrique Alfaro, renegó de Movimiento Ciudadano a la voz de que él no es “fosfo-fosfo”.

+++

Al dar inicio a la gran campaña de los candidatos del tricolor, con miras a la elección del 2 de junio próximo, Alejandro Moreno, dirigente del tricolor afirmó que “somos más los que queremos un México en paz, un México sin miedo” y expresó el total respaldo del tricolor a Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México” a la Presidencia de la República.

“Vamos a ganar, porque Xóchitl Gálvez es una mujer íntegra y honesta, que ha vivido su vida cercana a la gente, que le ha servido al país y se ha entregado a las mejores causas”, aseguró el dirigente nacional. Y lo bueno es que los de Morena ya se van”, sostuvo ante militantes y simpatizantes del PRI.

“Vamos a la campaña con la mejor propuesta y el mejor proyecto; un gran equipo integrado por millones de ciudadanos que quieren vivir en un país mejor, en el que las familias puedan crecer y salir adelante”.

Desde Puebla, donde en los primeros minutos de este día acompañó a Néstor Camarillo, candidato al Senado de la República, al arranque de sus actividades de proselitismo, aseguró que “vamos con todo, vamos con todos”.

“Damos inicio a la gran campaña 2024. Vamos con todo con Néstor Camarillo, próximo Senador, un joven poblano que ha demostrado su enorme compromiso con su tierra y los buenos resultados de su trabajo”, aseveró el Presidente Alejandro Moreno.

+++

A menos de siete meses de que termine su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se resiste a dejar su hábitat electoral, protagoniza sus papeles favoritos de candidato eterno y de jefe de campaña. Indeciso ante los sinsabores de la soledad del poder, se muestra intolerante y hace sentir su evangelio: “están conmigo o están contra mí”.

Subordina el compromiso de gobernar a más de 130 millones de mexicanos y la investidura presidencial, a sus intereses políticos, familiares y los del partido Morena. En su reciente enfrentamiento con la prensa advirtió: “Por encima de la ley está mi autoridad moral y mi dignidad”. No aceptó el error de exponer públicamente a una periodista del diario The New York Times.

Una vez más, interpreta el rol de víctima como forma de hacer política, lo mismo da si se trata de la prensa nacional o extranjera, de los deudos de muertos y desaparecidos; de las mujeres que protestan por los feminicidios; de los familiares que exigen medicamentos para los enfermos de cáncer; de quienes se resisten a sus proyectos faraónicos; de la sociedad civil que exige seguridad y democracia o de sus adversarios de la oposición. A todos los acusa de confabular en su contra, los descalifica. La única víctima es él.

+++

En acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, la secretaria de Educación Pública dio posesión a Carlos Ramírez Sámano como nuevo subsecretario de Educación Media Superior, en sustitución de Nora Ruvalcaba Gámez.

Instruyó a Ramírez Sámano a continuar el trabajo a fin de garantizar el acceso y permanencia de las y los jóvenes de nuestro país en Educación Media Superior, para que más adelante ingresen a la Educación Superior.

El nuevo subsecretario de Educación Media Superior se desempeñaba como coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la Oficina de la SEP, y como representante de México ante el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).