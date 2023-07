Caótico el sistema de Salud del País

La senadora panista Kenia López Rabadán con toda razón se lanza en contra de autoridades de salud que llevan a cabo una política que ha dañado a muchos mexicanos enfermos que no encuentras medicinas. Esto le pega pobre y ricos.

México es el país que menos dinero invierte para el sistema de salud en toda América Latina. Es por culpa del doctor Hugo López Gatell que hoy hay un desabasto de medicinas y cuando le reclaman al subsecretario demuestra lo insensible e inhumano que es. Miles de mexicanos murieron en la pandemia por la atitud irresponsable de este funcionario.

Claramente si hoy tienes una enfermedad este gobierno no te está respondiendo. Si hoy tienes cáncer este gobierno no te está respondiendo. Si hoy tienes diabetes este gobierno de Morena no te está respondiendo, denuncia la senadora panista.

¿Por qué? Porque Morena, López Obrador y sus aliados decidieron tirar el dinero de los mexicanos en un aeropuerto que ni vuelos tiene, porque en lugar de comprar las vacunas para salvar la vida de los niños y de los mexicanos López Obrador sigue obsesionado con una refinería que hoy sigue sin refinar nada.

Incluso, 17 mil millones de pesos se deben a proveedores del gobierno. ¿Qué pasó con el dinero de los mexicanos, porque lo tiran, por qué inhumanamente deciden matar a los mexicanos en lugar de dar medicinas, salud y vida?, ¿saben por qué? Porque su ambición de poder y de dinero es tan grande que no se ponen en los zapatos del pueblo de México.

+++

A mitad de la Ruta

Ricardo Monreal va a la mitad del recorrido, --35 de 70 días de periplo--, en su empeño que lo llevaría a ser el Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, convocado el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

¡Vaya si ha cambiado el país en estos 17 años! Expresó Monreal, senador con licencia y ex Coordinador del Grupo Parlamentario de Regeneración Nacional en la Cámara de Senadores, cargo que dejó para atender el sueño de su vida.

Desde el norte del país ayer Monreal dijo: “En 35 días he visitado 19 estados, en donde llevé a cabo 70 asambleas informativas en 62 municipios, además de sostener 20 encuentros con sectores, 20 conferencias de prensa y 83 entrevistas a medios y páginas electrónicas. Casi 22 mil kilómetros recorridos, con 770 horas efectivas de trabajo”.

Ricardo Monreal, quien estuvo en Durango, Aguascalientes y Zacatecas, comentó en sus Redes Sociales que continuará sus visitas por todo el país, hasta el último día de este ejercicio político inédito, buscando convencer al mayor número de simpatizantes y militantes del movimiento.

El zacatecano recordó que desde 2006, es la cuarta vez que recorre diversas regiones del país; las tres ocasiones anteriores, acompañando al licenciado Andrés Manuel López Obrador en su calidad de candidato presidencial.

¿Cuánto ha cambiado México desde aquel 2006?

De entrada, el tamaño del electorado por motivar. Hace 17 años, el padrón era de 71 millones 730 mil electores, mientras que para el próximo año se estima en 100 millones.

Los nuevos electores suman casi 30 millones: mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años. Este segmento de votantes es de tal magnitud que, por sus dimensiones y perfiles, podría definir el rumbo de los próximos comicios, comentó.

El combate a la sequía debe ser prioridad para el próximo gobierno, por lo que deberá desarrollar una política integral, considera Ricardo Monreal.

En Aguascalientes recordó que estamos viviendo los efectos acelerados del cambio climático que ha convertido la escasez de agua en un problema mundial que debe ser abordado con mucha atención por todos los gobiernos.

Para el senador se deben encontrar formas innovadoras para conservar el agua en los trabajos agrícolas.

Pero dijo que la sostenibilidad, que es que la economía respete al medio ambiente; la justicia social que es la distribución equitativa de los recursos y que los ciudadanos intervengan en las decisiones que afectan sus vidas.

+++

Alejandro Moreno, líder del PRI reitero su rechazo a las descalificaciones hacia los aspirantes en el proceso interno del Frente Amplio por México, que es legal, transparente, y se lleva a cabo cumpliendo con la norma electoral.

Moreno aseguró que “nosotros estamos apegados a la legalidad. Registramos el Frente Amplio por México en el Instituto Nacional Electoral (INE), y estamos trabajando fuerte. Vamos bien. Vamos creciendo”.

+++

Desde hace 11 años, en el Senado tienen detenida una reforma de ley que prohibiría la extracción de carbón por medio de pozos. La Cámara de Diputados aprobó en 2012 la iniciativa.

El diputado Rubén Moreira plantea el tema en la Comisión Permanente, para que se avance en una legislación que una vez en funciones salvará vidas.

Es más, en 2022, también hizo lo propio, exigiendo que se diera trámite a la minuta, luego del percance en la mina Pinabete en Coahuila, en la que 10 personas quedaron sepultados.

Los mineros que laboran en los pozos son los más desprotegidos y al memento de los accidentes es muy difícil auxiliaros, debido a la ausencia de medidas de seguridad.

El líder del PRI en San Lázaro también está urgiendo a la Secretaria del Trabajo para que haga su tarea. Los mineros, sostiene Moreira, requieren de solidaridad, pero que se traduzca en hechos, en apoyos concretos y no solo discursivos.