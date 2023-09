Los chiapanecos sin seguridad en las calles

La disputa de territorios entre cárteles de la droga se da por la ausencia absoluta o complicidad de la autoridad de los tres niveles de Gobierno, en el Estado de Chiapas.

En qué país un ejército de delincuentes puede desfilar impunemente sin que las fuerzas del orden aparezcan hasta días o semanas después. Y graciosamente la autoridad dice que es manipulación de los neoliberales.

Las personas que aplaudían la llegada de un convoy de sicarios del Cártel de Sinaloa, a los lados de una carretera en Frontera Comalapa, Chiapas, son ya víctimas de ese grupo.

De los mismos pueblos, por supuesto, aplicando una leva que lo mismo incluye a adolescentes, casi niños, hasta hombres de mediana edad con suficiente peso y fuerza para cargar un cuerno de chivo.

Los que aplaudían, a fuerza por pura ignorancia la llegada de ese grupo de sicarios, serán los que paguen las extorsiones, el derecho de piso, los secuestros, los que padezcan las matanzas, los que no podrán salir de casa tranquilos.

Son esos pobladores quienes en semanas buscarán refugio en otros pueblos más tranquilos, los futuros migrantes en su propia patria.

Más que un acto de propaganda, que en sí mismo lo es, el desfile de camionetas acondicionadas con armamento de uso exclusivo del Ejército, repletas de sicarios, es una muestra de la fallida estrategia para combatir a esos grupos.

+++

El responsable del vergonzoso cuarto lugar de Adán

Después de digerir y aceptar las corcholatas la designación de Claudia Sheinbaum, como inminente candidata Presidencial en el 2024 por Morena y aliados, ahora pasaron al recuento de daños.

El más dañado sin duda fue el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto con un vergonzoso cuarto lugar, debajo de Gerardo Fernández Noroña cuando, por su cercanía con el presidente López Obrador todo parecía indicar que podría ser el caballo negro y ganar la candidatura.

En ese famoso recuento de daños, al interior del equipo de Adán Augusto que sufrió una mala estrategia que lo llevó a desfondarse y, obviamente, ya comenzaron a salir nombres de los responsables.

Los análisis que surgieron de los más cercanos colaboradores y de confianza de Adán Augusto, responsabilizaron a Arturo Avila Anaya como el hombre que llevó al fracaso esa campaña que desde el principio encapsuló al candidato y desató confrontaciones con el equipo cercano.

Quien no recuerda que fue quien le acercó a la diputada federal, Andrea Chávez y, con la influencia de ambos, se apoderaron de la operación política y financiera para dejar fuera al enviado y brazo derecho del Presidente López Obrador, César Yañez.

Expulsar a César Yañez del equipo de Adán, no le cayó nada bien al Presidente, pues para nadie es secreto que ha sido su acompañante en los últimos 18 años, es uno de los personajes más cercanos que se la jugó en las malas desde 2006 que perdieron ante Felipe Calderón.

Un personaje que fue su confidente, analista y jefe de prensa. Le tocó luchar contra corriente hasta que llegaron a la Presidencia en 2018.

López Obrador explotó por esa mala jugada y aunado a los viajes publicados en avión oficial para un evento de la diputada Chávez que dispuso Don Adán por idea de Arturo Avila, pues avivó más el fuego.

Al paso de la campaña, Arturo Avila se apoderó de la operación, se sumó a su cuadro la diputada Andrea Chávez que se encargó, con sus estrategias de hablarle al oído al aspirante y de paso con ello cerrar las puertas a los más cercanos de Adán.

A partir de ahí, brotaron las inconformidades y se prendieron focos rojos que llevaron la filtración de los viajes del candidato con la diputada Chávez en una obra que señalan como artificie al propio Arturo Avila.

Esas maniobras de apoderarse de todo, también lo llevó a la confrontación con el propio Leonel Godoy, responsable de la coordinación nacional de delegados políticos, era sin duda quitar del camino de Adán al ex gobernador de Michoacán.

Adán Augusto tenía toda la confianza a Arturo Avila, lo recomendaron muy bien y por ello lo acogió en su equipo como secretario de Gobernación, su ingreso fue en octubre del 2022, para ocupar el cargo de Director General de la Unidad de Enlace con gobernadores y presidentes municipales.

En la campaña del tabasqueño, acusaron que fue quien distribuía los dineros recabados (donados por empresarios) para entregar a los operadores del país en la promoción de la campaña, pero que en realidad dejó muchas dudas que se haya cumplido porque hubo severas inconformidades.

+++

Para el zacatecano Ricardo Monreal se tiene que cuidar de manera especial la siguiente parte del proceso electoral, manteniendo la unidad, para no lesionar el propósito fundamental de profundizar la vida democrática.

Va a ser una tarea titánica la selección interna para la renovación de gobernadores senadores, diputados federales y alcaldes y ayuntamientos.

Dijo que esta tarea va a ser de un nivel tal “que los órganos del partido no van a poder contener el propósito y la movilización de cada uno de los aspirantes que hipotéticamente se dan 54, 6. Por cada estado del país que está en proceso de renovación en su ejecutivo y en sus poderes locales, incluyendo la Ciudad de México”.

Y afirmó que se tiene que hacer con mucho cuidado para que no se presenten fisuras, divisiones, rupturas. Qué es muy importante para el movimiento que se mantenga la unidad.

Que todos se necesitan, por eso hoy más que nunca la prudencia y la tolerancia y el interés superior se imponen.

+++

La continuidad que pretende Morena en el gobierno sólo representaría más pobreza, muerte y destrucción en México, afirmó el líder del PRI, Alejandro Moreno.

Por eso, el dirigente nacional del tricolor cuestionó cómo se atreve Morena a decir que quieren continuidad, cuando sus gobiernos sólo ofrecen tragedia y desgracia para México.

“La continuidad nos obligará a recoger los escombros de un país que es gigante, que era el orgullo de todos los mexicanos”, expresó.

En un video que publicó en sus redes sociales, el Presidente del CEN del PRI señaló que la continuidad en el gobierno representa más pobreza, menos vacunas, más líneas del Metro caídas y más muertos.

Además, expuso, que Morena siga en el poder significaría menos apoyos al campo y más fosas clandestinas.

“Continuidad representa que no haya medicinas, que no haya empleos, y que no haya posibilidad de vivir mejor”, sostuvo.

+++

El senador por Jalisco, Clemente Castañeda, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México a investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los actos violentos cometidos por miembros del Servicio de Protección Federal en contra de los trabajadores del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El representante de Jalisco ya había mostrado su preocupación por la difusión de vídeos en donde se aprecia cómo elementos pertenecientes a la corporación federal agreden física y verbalmente a personal que labora en las instalaciones del Centro Médico de Occidente. Incluso, el legislador exigió que se investigue la posibilidad de que uno de los policías federales haya desenfundado su arma para amenazar a una enfermera.