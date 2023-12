Duro encuentro por la elección de la Nueva Ministra

Ricardo Monreal asegura que aún no hay acuerdos para los nombramientos, pero se reúnen los coordinadores parlamentarios para buscarlos. Espera que logre Eduardo Ramírez los acuerdos para los nombramientos para las salas regionales, para la superior no se tiene contemplado aún

No ha habido un presidente que nombre a los ministros de manera directa porque el Senado no lo haya logrado, pero no sería bueno para la institución.

Cree que se van a poner de acuerdo en Morena. Ve con optimismo que puedan destrabar nombramientos y ++

Qué bueno que se normalizó la situación en Nuevo León, pero lamenta que la Corte interviniera, porque era un asunto del Tribunal Electoral.

El ministro Laynez actuó mal. En la historia de la Corte nunca había actuado un ministro de esa manera.

Lo cierto es que Samuel García es gobernador en funciones.

+++

La presidenta del Senado Ana Lilia Rivera asegura que la Cámara Alta recibió oficialmente la nueva terna propuesta por el Ejecutivo para el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema corte y se turnó a la comisión de Justicia.

Y pretende que solo se entreviste y luego comparezca la nueva propuesta, para ahorrar tiempo y tener a la brevedad el dictamen y presentarlo al pleno, para someterlo a aprobación el 13 de diciembre.

El período ordinario concluye el 15 de diciembre y entra en funciones la Comisión Permanente, la cuál no puede resolver este asunto.

+++

Quien dudara del compromiso de los dirigentes del PRI, PAN y PRD con Xóchitl Gálvez debe reparar en la integración de un equipo de enorme experiencia, destacan, por supuesto, Santiago Creel en la coordinación general y Rubén Moreira en la campaña territorial.

Este aspecto es muy relevante, porque la contienda, el próximo año, será también de estructuras y búsquedas de apoyos en cada uno de los 300 distritos electorales. El ex gobernador de Coahuila, sabe de ello, por lo que han significado tres victorias al hilo de su partido, en los últimos 18 años, a demás de las tareas que ha desempeñado a nivel nacional dentro del propio instituto político.

+++

Desde el domingo el grupomJalisco y algunos allegados de Campeche, quienes representan el ala más fuerte al interior de Movimiento Ciudadano, vieron señales directas de que el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, podría “heredar” la precandidatura presidencial, luego de que Samuel García quedó fuera de la competencia. Nos dicen que miembros de este grupo hablaron con el líder nacional del partido, Dante Del[1]Jorge Álvarez gado, para reclamarle una posible imposición de Álvarez Máynez, y le pidieron juego abierto y una elección democrática.

Esa fue una de las razones por las que, nos dicen, MC mandó hasta el 20 de enero el anuncio de quién será su candidata o candidato presidencial.

Al gobernador de Nuevo León, Samuel García le peso la persecución que hizo contra los diputados del Congreso del estado, del PAN y PRI que mantienen la mayoría.

También extendió esa persecución contra los familiares de algunos de los legisladores, Paola Villarreal, Jesica Martínez, Anita González y, el propio líder del Congreso, Mauro Guerra.

La queja contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue que procedió a clausurar los establecimientos comerciales o empresas de algunos de los familiares.

Su enojo, por eso el proceder, fue porque los 28 diputados del PRI y del PAN le negaron el aumento de la tarifa del agua. De por sí que venía arrastrando una serie de reclamos y rechazos, como incrementar el boleto del Metro que al final de cuentas lo hizo, pero no lo pudo legitimar con el aval de los diputados.

Samuel García apostaba tener una salida digna y avalada por el Congreso en la licencia que solicitó para dejar el cargo e ir como aspirante de Movimiento Ciudadano para contender por la Presidencia de México en el 2024.

Obviamente los diputados opositores, que tuvieron que recurrir a la ciudad de México para denunciar esa persecución con todo el peso del gobierno del estado en su contra, se la tenían guardada para cobrársela en el proceso de designar gobernador interino.

+++

Como una cortesía, las bancadas del PRI y el PAN en el Senado, dejarán pasar a Bertha María Alcalde Luján para ocupar el cargo que dejó el ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justica de la Nación.

La presidenta del senado, Ana Lilia Rivera recibió la nueva terna del presidente y solo hubo un cambio. Se quedaron Lenia Batres, hermana del actual jefe del gobierno de la CDMX, Martí Batres y Alcalde Luján.

Dicen los que saben que en el interior del PRD que comanda Miguel Angel Mancera, determinaron que es preferible votar por Luján que regresar la terna al Presidente, pues de todas formas en su facultad la va a aprobar.

+++

A fin de que los jóvenes de la Ciudad de México, de entre 18 a 29 años, que representan casi 2 millones, sean tomados en cuenta en los proyectos de vivienda y financiamientos de la capital del país, la dirigente del Grupo Cedros, integrante del Movimiento Urbano Popular y luchadora social, Andy Hernandez, presentó ayer a la Comisión de Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de ley.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana, la cual propone reformas los artículos 5, 26 y 55 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, para que cuando menos el 20 por ciento del total de créditos otorgados sean para menores de 30 años.

Esta iniciativa con proyecto de decreto que está respaldada por más de 13 mil firmas, pretende también que los créditos otorgados por el INVI sirvan como medio para generar historial crediticio, ya que en la actualidad uno de los más grandes retos para un joven que inicia su actividad laboral por el auto empleo o medios informales, no tiene posibilidad de generar un historial que le permita acceder en un futuro a otros tipos de créditos.

+++

Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que se intentará construir un acuerdo con los Grupos Parlamentarios para discutir los nombramientos pendientes del INAI y de magistrados regionales electorales.

Se trata, explicó el legislador, de que el Senado de la República desahogue los pendientes y cumpla a cabalidad con sus funciones.

Anunció que sostendrá una reunión con los coordinadores de las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara, con el objetivo de buscar un acuerdo que permita desahogar los nombramientos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.