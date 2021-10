Se espera sacudida en el Gabinete

Varios políticos de Morena están a la espera de que el presidente López Obrador los llame para incorporarse a su gabinete. Desde hace varias semanas algunos de los secretarios saben que su permanencia será breve en el círculo cercano al tabasqueño.

Pero el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla quien mañana entrega el poder a Marina del Pilar, está puesto Quirino Ordaz, la exmandataria de Sonora Claudia Pavlovich y el Antonio Echevarría de Nayarit, están a la espera del llamado.

En México es común que los Presidentes de la República sacudan constantemente su gabinete, ya que la Constitución le otorga esa facultad, de hacerlo cuando quieran.

De ahí que pertenecer al gabinete presidencial es una suerte de “rifa del tigre”, de acuerdo con la dependencia a la que se han incorporado.

Hay áreas que son más sensibles que otras, donde se acumulan más relevos e incorporaciones, mientras en otras es sumamente raro que el titular que inicia en el cargo sea removido.

Las áreas de seguridad, especialmente las relacionadas con las fuerzas armadas son en las que sus titulares tienen mayor garantía de iniciar y concluir con el mismo encargo durante el sexenio que les corresponda.

Eso corresponde a la lealtad que han mostrado las fuerzas armadas hacia el Presidente de la República, quien deposita su confianza en Ejército y Marina.

Con la excepción de un cambio en la secretaría de Marina en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en que Mauricio Scheleske fue removido y su lugar le fue asignado a Luis Carlos Ruano, los marinos son los que menos sobresaltos tienen.

Antes del cambio en 1990, solamente en los tiempos de Adolfo Ruiz Cortines se había dado un relevo, aunque por razones distintas, ya que Rodolfo Sánchez Taboada falleció en el cargo y lo asumió Roberto Gómez Maqueo.

En el caso de la Defensa Nacional, el último titular que no concluyó el sexenio fue Pablo Macías quien fue relevado por Lázaro Cárdenas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho.

Y mientras en las fuerzas armadas los generales y almirantes no son objeto de remociones en los cargos más elevados, en las áreas civiles no sucede lo mismo, ya que la rotación es constante y en no pocas ocasiones son traspasados de una dependencia a otra o, incluso se han suscitado enroques.

+++

En 2022, los escenarios políticos estarán muy agitados, pues se elegirán nuevos gobernadores en seis entidades: Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

A las batallas normales entre los partidos para que ganen sus candidatos, en las organizaciones políticas primero tendrán que resolver las designaciones de sus representantes a la contienda electoral.

Será el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el que se agudizarán los conflictos preelectorales, por una sencilla razón: serán designados los aspirantes a las gubernaturas con el método de encuestas.

Ese sistema que no convence a los morenistas ya sembró sus dudas y no dejaron satisfechos a los que, supuestamente, competían para obtener una candidatura. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México.

Compitieron el ahora senador Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum con un sondeo del que se informó a cuentagotas. No tuvo la transparencia adecuada. Como se sabe, la ganadora fue la científica.

En Guerrero, ocurrió algo similar con el senador Félix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura para gobernador y sus adversarios políticos, a quienes derrotó con encuestas enrarecidas, llenas de misterio, por decir lo menos.

Con todas esas acrobacias políticas, el controvertido legislador no pudo pasar la barrera del Instituto Nacional Electoral (INE), que le negó el registro; pero Félix no tuvo que preocuparse por lo sucedido, pues su hija, Evelyn Salgado logró ser candidata y ganó la gubernatura.

Así pues, la tormenta se avecina en los partidos políticos, pero principalmente en el interior de Morena, pues ya se anunció que aplicará encuestas para definir candidatos a las gubernaturas de Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, en las dos últimas semanas de noviembre.

En la primera semana de diciembre se conocerán los nombres de los afortunados candidatos y será cuando se conozcan las inconformidades de aquellos que se sentían con la candidatura en las manos, pero que no pudieron concretar sus deseos.

+++

Un grupo de 77 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) pidió investigar los presuntos plagios de Alejandro Gertz Manero. Como sabe, Gertz Manero presentó una biografía de Guillermo Prieto para obtener el grado de Investigador Nivel III en el SIN, que le fue concedido.

Sin embargo, el escritor Guillermo Sheridan documentó que Gertz utilizó en su trabajo párrafos completos de dos obras publicadas en los años cincuenta sobre el mismo personaje. El fiscal general rechazó que se haya tratado de un plagio ya que los nombres de los autores a los que se refirió Sheridan aparecían en la bibliografía de su obra pero su explicación también fue, a su vez, refutada.

Ahora 77 investigadores piden a la Comisión de Honor del SIN investigar si el fiscal cometió plagio y, de ser así, que sea dado de baja del Sistema. El tema puede interpretarse como la reacción de los investigadores a la persecución que desde el Conacyt se ha desatado en contra de científicos y académicos acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

+++

Tras afirmar que Morena en el Senado de la República respaldará al presidente para que el Estado recupere la rectoría del sector eléctrico y energético, Ricardo Monreal, subrayó que serán cuidadosos de no afectar el principio de retroactividad.

“Tenemos que ser cuidadosos con los contratos” para preservar el principio de retroactividad, “para no afectar, en razón de las leyes vigentes, el Estado de Derecho”, apuntó.

Expuso que, si en la Cámara de Diputados el proyecto se aprueba por mayoría calificada, la colegisladora lo enviaría al Senado la primera semana de diciembre.

“Estoy hablando ya con los grupos parlamentarios, vamos a respaldar al Presidente para recuperar la economía, para recuperar la rectoría del servicio eléctrico y el sector energético”, expresó.

+++

Luego de que trascendiera que el incendio en la Central de Abastos de Acapulco, en Guerrero, pudo haber sido provocado por individuos de manera intencional, la alcaldesa Abelina López Rodríguez reprochó a los medios que difundan la situación de violencia en la zona. La funcionaria está en contra de que se difundan los hechos de violencia, aunque muy poco hacen para erradicarla.

Acapulco es un caos, desde hace muchos meses los asesinatos suceden todos los días y los funcionarios de todos los partido políticos han hecho muy poco para erradicarlos, la alcaldesa quiere el silencio en lugar de dar resultados positivos en la materia.