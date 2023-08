Fernández Noroña de “pena Ajena”

Gerardo Fernández Noroña, cometió de entrada, su primer gran error y fue creérsela, que tenía alguna oportunidad de ser candidato presidencial. El petista pensó que tenía posibilidades de competir en calidad de iguales con el resto de las también llamadas “corcholatas” e incluso, él mismo aseguró que le había arrebatado el tercer lugar en las preferencias al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Solo levanto sonrisas.

En esa dinámica de suponer que escalaba posiciones en la carrera presidencial de Morena, se llegó a decir que hablar del Partido del Trabajo, era en automático, referirse a Fernández Noroña, quién con pocos recursos, había logrado darse a conocer.

Sin embargo, su pasado belicoso pudo más que sus buenas intenciones entre las que por cierto, sigue demandando “piso parejo”. Es muy bueno para lanzar ataques, pero cuando le responden en forma directa se achica y si no que se lo pregunten a la senadora Lilly Téllez.

El legislador con licencia por el PT, se lanzó contra la UNAM con insultos, calificándolos de “cretinos”, al tiempo que señaló que no era más que una “ocurrencia” la alerta sobre el uso del cubrebocas, olvidando que éstas, vienen de otro lado, ni más ni menos que de Palacio Nacional,

+++

Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid recabaron, en conjunto, más de 400 mil apoyos a lo largo y ancho del territorio nacional, como aspirantes al cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México, informó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Destacó y agradeció el trabajo del Comité Organizador, que lo ha conducido con apertura, responsabilidad, apego a la ley y transparencia.

Asimismo, garantizó a la ciudadanía la solidez y la seguridad probada de la Plataforma de Registro, que funciona correctamente, resguarda sus datos y ha soportado ya más de mil 800 intentos de hackeo provenientes de México, Asia y Europa.

“La construcción del Frente Amplio por México marcha firme y con muy buenos resultados”, argumentó el líder nacional del PRI.

En un mensaje dirigido a los militantes y simpatizantes de este instituto político, dijo que Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid tienen la experiencia, el talento, el carisma y el liderazgo para encabezar el Frente “y, si seguimos participando, estoy seguro que así será”.

“En el PRI nos sentimos muy honrados con la gran convocatoria que han tenido Beatriz y Enrique en sus visitas por los estados. Han tenido la oportunidad de escuchar a sectores amplios de la sociedad, presentar su visión del país y sentar bases sólidas para seguir trabajando de la mano de la ciudadanía”.

El líder del tricolor Alejandro Moreno aseveró que la senadora y el ex Secretario de Turismo son los mejores perfiles del partido. “Son un ejemplo para nuestra militancia y cuentan con el respaldo absoluto del PRI”, indicó.

Reconoce la participación de las mujeres y los hombres que integran la estructura del tricolor y forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, los Comités Directivos Estatales, Municipales y Seccionales, así como de los sectores, organizaciones y adherentes.

+++

Conforme transcurren los días más errores y horrores se van descubriendo en los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar.

Hay ejemplos deleznables como el “ejercicio’’ en el que se cuenta cómo un “humilde conductor de microbús’’, no pudo trabajar como consecuencia de una “marcha fifí’’.

Si esa es la manera de “unificar’’ a los mexicanos, ¡que vengan los marcianos!

+++

Desde Mazatlán, Sinaloa, Ricardo Monreal afirmó la mañana de este viernes, que llegará al final de su lucha por ser el Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Trasformación; dijo que sabrá honrar su palabra y lo que ha firmado; expresó que ha de respeta las encuestas y sus resultados.

Manifiesta también que el Gobernador de Sinaloa Rocha Moya es su amigo y agregó que este gobernante está destinado a ser jun buen gobernador, es un hombre fiable y quien ha sido respetuoso de las formas, de los dictados del Movimiento de Regeneración Nacional para con el trato a los postulantes a la Coordinación.

Le hicieron una pregunta con respecto a la campaña de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien el senador Monreal nombró como la Señora y expresó su respeto para con ella, pues considera que, en las campañas de ambos bandos, los de Morena y los de la Coalición opositora, hay respeto en lo que cada uno de ellos hace en su vida interna.

Refirió el senador a los dimes y diretes del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la senadora Xóchitl Gálvez; mostró su respeto por ambos personajes y, desde luego, por las autoridades tanto del Instituto Nacional Electoral, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sus directrices, dijo Monreal, se deben respetar.

Son dos millones 250 mil pesos de gastos, con un promedio diario de 56 mil pesos diarios, lo que se eroga, al señalar que cada lunes hace un escrupuloso desglose de sus gastos y así los da a conocer a la dirección partidista y a la Opinión Pública.

afirmó que participa en la búsqueda de la coordinación de los Comités de Defensa de la 4 T para ganar y no para engrosar el equipo.

En Culiacán dijo que a pesar de que sigue disparejo el piso y que sus compañeros han mantenido el derroche de recursos con más de mil espectaculares mantiene la confianza en el proceso y en Morena.

En Sinaloa señaló que, aunque el Instituto Nacional Electoral pidió que bajen los espectaculares, sus compañeros no lo han hecho.

Destacó que la ley es imperfecta porque no contempla sanciones cuando no la cumplen. Dice que está preparado para dar la sorpresa, pero también para no darla.