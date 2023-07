Creel deja presidencia de Cámara de Diputados el martes

El diputado Santiago Creel anunció que ya habló con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para pedir licencia a su curul para meterse de lleno en su aspiración presidencial del Frente Amplio por México, demandó como garantía que en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quede un diputado emanado del PAN.

En estos días, las presiones para que tanto el diputado Creel como la senadora Xóchitl Gálvez, pidan licencia a sus respectivos cargos, han estado fuertes. Claro, los de Morena y rémoras que los acompañan, suelen ser muy benévolos con ellos mismos y admiten cualquier cantidad de violaciones a la ley, pero con la oposición, quieren ser implacables.

+++

Xóchitl Gálvez va muy rápida en la recolección de firmas y compañeros de la senadora y los adversarios reconocen que puede superar el millón de seguidores lo cual haría que varios políticos que se anotaron sin tener respaldos efectivos de ciudadanos se tendrían que retirar.

El Frente Unico por México ve como una esperanza real, el que tres o cuatro políticos cumplan con los requisitos de lograr el respaldo a sus candidatos y que superen los 150 mil firmas.

Los panistas de Marko Cortés están haciendo su tarea y que una parte de estas firmas provienen de los simpatizantes y de los apolíticos que hoy en día están más que enojados con esta administración de López Obrador. Aunque nos comentan que los cuadros del blanquiazul en los estados más conservadores prefieren a políticos que representen la ideología del blanquiazul.

La también senadora y empresaria, Xóchitl Gálvez, la misma que vivió, en su etapa de estudiante universitaria en Iztapalapa, en sus recorridos por el país promueve que le firmen para buscar ganar, como candidata la Presidencia de 2024.

En Palacio Nacional nunca se esperaron de esta carta que tenían bien guardada los opositores, su crecimiento electoralmente hablando, se registró a raíz del puertazo que le dieran en Palacio Nacional al negarle el acceso a la conferencia mañanera donde acudió para ejecutar su derecho de réplica.

Xóchitl ha marcado su ruta con un mensaje criticó y contestón a las acusaciones que hace contra ella y su bloque opositor el Ejecutivo Federal.

Naturalmente que es una mujer que ha crecido en la aceptación por entrona y por echada para adelante. No se raja y todo le contesta al que manda en Palacio Nacional, no se queda callada ante señalamientos y memes por crudos que estos sean y la campaña que desde las mañaneras le ha orquestado ya saben quién.

En el Frente se menciona que los o las políticas que tienen posibilidades de lograr las 150 mil firmas son Santiago Creel, Beatriz Paredes Rangel, y Enrique de la Madrid, los demás no cuentan.

+++

México es mucho país y todos podemos participar, todos hacemos falta, todos somos útiles, dijo Ricardo Monreal en la presentación de su libro: ”Una oportunidad Real”.

Monreal insiste en que México no puede continuar en la división y el encono, por eso va a seguir luchando por la reconciliación.

El senador reconoce que debe haber diversidad, opiniones e ideologías distintas y que está seguro de que nadie se opondrá en tener un camino conjunto para combatir la inseguridad, la corrupción, etc.

Señaló que hay asuntos fundamentales de la nación que nos unen y que no pueden desoírlos.

Monreal Ávila dijo que a pesar de que lo pongan abajo en las encuestas no va a desistir y que es la gente la que va a tomar la decisión.

Reiteró que si Morena no se divide Morena va a ratificar el triunfo, en que si logran vencer toda tentación de ambición personal Morena va a continuar.

Destacó que es necesario reforzar las políticas públicas en favor de la gente. Recalcó que están en un proceso de modificación política inacabado.

Ricardo Monreal dijo que le preocupa que se va a generalizar la crispación y habrá más gritos de traidor, insistió en que ese ambiente hostil a nadie conviene. Está convencido que las alternancias son benéficas y los cambios como el de Morena son positivos

El senador señaló que actúa con mucha tolerancia, con sentido de responsabilidad y mucho juicio y sobre todo racionalidad política.

Insiste en que la gente es la que va a decidir y él no va a claudicar, recordó que la decisión se hará por 5 encuestas.

Pero pase lo que pase Ricardo Monreal va a seguir insistiendo en que México no puede continuar en la división y en el encono.

+++

El Partido por la Revolución Democrática (PRD) exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) detener el proceso interno de selección de la candidatura presidencial de Morena, pues aseguró viola la ley electoral.

“Desde el PRD solicitamos de manera inmediata la cancelación del proceso interno de selección de la candidatura presidencial de Morena, pues están haciendo un fraude procesal”, emitió el partido este martes, a través de sus redes sociales.

Esto, después de que Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, presentó una queja contra las llamadas “corcholatas” del partido guinda ante el Instituto por actos anticipados de campaña.

+++

Resulta que en Morelos, ya conformaron el Comité Estatal del Frente Amplio por Mexico, (FAM), en el que la ex consejera electoral, María Guadalupe Ruiz del Río, será la encargada de coordinar los trabajos de dicho Comité, que también conforman Matías Quiroz, ex secretario de Gobierno con Graco Ramírez así como el ex fiscal Rodrigo Dorantes. Del lado del oficialismo, los aspirantes o “corcholatitas” que sobresalen son: Rabindranath Salazar, coordinador general de Política y Gobierno en la Presidencia de la República, que recientemente fue a Palacio Nacional a pedir permiso para lanzarse a esta carrera, aunque aseguró que esperará los tiempos; la ex directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia y coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, Víctor Aureliano Salgado, que sería la “carta” del actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, de quien el presidente López Obrador asevera que gobierna “muchísimo mejor que Graco”.