Otra ofensiva más en contra del Tricolor

Algo deben percibir desde Palacio Nacional para relanzar la ofensiva judicial en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Aunque las casas que se catearon ayer en Campeche no eran de su propiedad, ahí quedó el mensaje. es un ataque sistemático de la gobernadora contra el líder priista, es una tarea instruida desde Palacio Nacional que están que no los calienta ni el sol por la aparición de 13 registrados y vivos en escena 12 aspirantes Presidenciables, entre ellos Santiago Creel y Xóchitl Gálvez que le han descompuesto toda su estrategia al Presidente.

Layda es un personaje que desde su llegada al gobierno de Campeche se ha encargado de armar estrategias contra el líder priista, en un pleito que fue instruido desde Palacio Nacional en una auténtica represalia por no haberle entregado los votos priistas para aprobar las reformas constitucionales: Eléctrica, Electoral y Guardia Nacional.

Este jueves, Alejandro Moreno salió para responder a la gobernadora, la tacha de ser una mujer con un estilo muy propio de hacer el show porque no tiene capacidad para dar resultados, pues la realidad que vive hoy Campeche así lo demuestra.

Por eso le aclaran a la gobernadora que no trate de engañar a los ciudadanos que ya no le creen nada, pues ese operativo que realizó en predios vecinos a supuesta casa de Alito, no son de su propiedad y que es una farsa, una simulación y una puesta en escena orquestada por la Fiscalía General del estado y por ella, la gobernadora.

Layda Sansores, que impunemente viola los derechos de quien se le antoje ordenó catear 29 predios que, en principio, atribuyeron a Moreno Cárdenas.

Y ahí andaba Renato Sales Heredia, el saltimbanqui fiscal que nació en el PRI y se acomodó, como decenas, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, ahora, en Morena.

El brillante fiscal apareció en la diligencia ¡que encabezó Layda Sansores! ¿Qué tiene que ver la gobernadora en un operativo judicial?

+++

En su visita al Estado de México, en busca de la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T, Ricardo Monreal habló de las grandes posibilidades que tiene México para profundizar en el desarrollo del país.

Para el zacatecano, México tiene la mesa puesta para seguir creciendo, generando empleo y mayor desarrollo.

Después de plantear que se requiere de un diagnóstico preciso para aprovechar esa oportunidad, expuso que se debe ampliar una política industrial integral que identifique las tendencias de éxito en la industria y los retos y oportunidades. Y destacó que se debe fortalecer la logística y la infraestructura industriales.

Destacó que el Estado de México cuenta con una inversión privilegiada, el AIFA que debe aprovechar el fortalecimiento de la competitividad industrial.

Para ello el país deberá invertir en infraestructura como puertos aeropuertos y carreteras, mejorar la eficiencia de las aduanas y otras regulaciones comerciales

Apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías industriales. Fortalecer la educación y capacitación de los trabajadores. Atraer inversión extranjera directa.

Ricardo Monreal destacó que con estas medidas México puede posicionarse como un líder industrial en América del Norte y el mundo.

+++

lo que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), con los proyectos presentados por la magistrada Janine Otálora, finalmente y luego de una espera medio tensa, la Sala Superior del Tribunal Electoral, ordenó al INE emitir lineamientos en un plazo no mayor a cinco días para regular y fiscalizar el proceso del Frente Amplio por México, así como otros procesos similares, léase el de Morena y sus aliados, a fin de evitar violaciones a la equidad de la contienda.

+++

Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación política del Senado anunció que en el próximo período ordinario de sesiones presentara una iniciativa de reformas a la Constitución para la protección de los animales.

Explicó que se modificará el artículo 4 para que se reconozca a los animales en ese artículo constitucional, con el fin de brindarles protección.

Pidió a los 32 congresos locales que se atrevan a legislar en favor de los animales para que tengan mejores condiciones de vida.

Ramírez Aguilar dio a conocer que en el estado de Chiapas también se realiza esta recopilación de alimentos para mascotas.

+++

Es importante destacar que el INE informó que a casi año y medio, las “corcholatas”, han acumulado un total de 227 quejas ante el instituto por actividades relacionadas con las elecciones 2024 y además, las mañaneras encabezadas por López Obrador, han sido una fuente constante de estas quejas.

Así que la semana que inicia, amenaza con ponerse por demás interesante, en unas campañas morenistas que si por algo se han caracterizado, es porque van a la baja.

Y hablando de “corcholatas”, ¿qué hubiera pasado si Claudia Sheinbaum, en su calidad de jefa de Gobierno de la Ciudad de México hubiera encabezado la apertura de cinco estaciones de la Línea 12 del Metro.