MC camina hacia el despeñadero

La experiencia electoral de los últimos cuatro años, ha dejado en claro que, solo unida, la oposición puede ser competitiva. MC se ha negado a participar, electoralmente, con el bloque opositor y sus 6 o 7 puntos con que cuenta, habrían sido la diferencia, por ejemplo, en la elección federal de 2021, para quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Y, también en algunas elecciones para gobernador, como en la del Estado de México.

A Movimiento Ciudadano se le acabó el oxígeno y los pretextos, pues según Dante Delgado que ahora tiene en su poder encuestas que nadie más posé, y que indican que la mayoría de la ciudadanía no quiere que los partidos de oposición compitan unidos. ¿Se le olvida acaso que en 2021 los ciudadanos le dieron más del 40% de los votos a Va por México y solo un 7% a MC?

Dante Delgado se encuentra en una mala posición. El anuncio del Gobernador Enrique Alfaro criticando a su partido por no unirse a la oposición, así como las declaraciones del Senador Clemente Castañeda en el mismo sentido, evidenciaron que lo que está estorbando la unión de MC al Frente son los intereses personales de Delgado, quien históricamente ha sido aliado del presidente López Obrador.

A MC se le van acabando las excusas, y ante los anuncios públicos de los liderazgos de su partido que le exigen a Dante Delgado apoyar a la oposición y luchar en contra de Morena, el veracruzano insiste en descalificar al bloque opositor afirmando que él tiene “otros datos” que nadie más conoce y que le dicen que no debe de ir en alianza.

El otrora obradorista respondió con datos inexistentes, ataques a la prensa e intolerancia a la crítica, evidenciando que Movimiento Ciudadano no tiene más motivo de negarse a ser parte del Frente que el cuidado de Delgado a Obrador.

La naranja de Movimiento Ciudadano ya se anda partiendo en gajos, pues mientras que los políticos más sensatos de su partido reconocen que es un suicidio político buscar solos la presidencia de la república, Dante Delgado y sus jóvenes imberbes siguen encaprichados en respaldar de facto al proyecto de la 4T.

Hasta hace unas semanas, Movimiento Ciudadano había negado su integración al Frente Amplio por no apoyar a algún perfil del PRI, sin embargo, Dante Delgado ha tenido que extender esta semana esa negativa a las aspirantes panistas. Está claro que no se trata de un tema de ideología partidista ni de congruencia política, sino de un pacto de no hacer nada que afecte a Morena.

No es nuevo que MC prefiera hacer show antes que trabajar por México, lo que si es nuevo es que Dante Delgado afirme que la ciudadanía no quiere una alianza entre los partidos tradicionales como Va por México. ¿Se le olvidó acaso que esa alianza le arrebato a Morena la mayoría calificada en el congreso? ¿Recordará que por eso se frenó la Reforma Eléctrica, la Electoral y la adhesión de la Guardia Nacional a la SEDENA?

A Dante Delgado se le está deshaciendo Movimiento Ciudadano y ruega por paciencia. Nada le está funcionando, y mientras que algunos están esperando el rompimiento de Marcelo Ebrard para ungirlo como su candidato, otros están dispuestos a abandonar las filas naranjas y dar su abierto respaldo a la candidatura que emerja del Frente Amplio.

+++

La carrera de los candidatos disfrazados de Morena transcurre opacadas y hasta aburridas, por los prospectos del Frente Nacional, al grado Marcelo Ebrard, volvió a insistir en la necesidad de que los aspirantes de Morena al 2024 deben debatir para imprimirle vitalidad a esta carrera que va perdiendo gas y cada día que pasa se ven más intrascendentes.

Una muestra es que el gobierno de estado de Sonora, a cargo de Alfonso Durazo, ha puesto en marcha la iniciativa “Plan Sonora de Energía Sostenible”, una propuesta muy interesante para traer a México a las industrias del futuro, aprovechando el fenómeno de relocalización de inversiones o “nearshoring”, a través de un enfoque sustentable con el medio ambiente.

El plan se encuentra en una fase de promoción y socialización, y según se sabe, ya ha sido presentado ante líderes empresariales de México. Está integrado por cuatro vertientes principales: generación de energía (solar, gas natural); infraestructura de punta (parques científicos y empresa logística), minería y electromovilidad (litio y semiconductores) y capital humano.

Además de lo anterior, está la sobresaturación de los puertos estadounidenses, lo que ha vuelto a México atractivo como punto para el establecimiento de industrias de alta tecnología, debido a su cercanía con el mercado de Estados Unidos y su posición privilegiada con salida a los países de la cuenca del Pacífico.

Además está en construcción la segunda etapa de tres fases de la planta solar de Puerto Peñasco, que tendrá la capacidad de generar un megawatt de electricidad, y tendrá una inversión de mil 600 millones de dólares. Será la planta de energía sostenible, más grande de América Latina y la séptima más grande a nivel mundial.

+++

Como en cada proceso democrático, el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo un monitoreo exhaustivo de los programas de radio y televisión que difunden contenido relacionado con los candidatos. La novedad de este ejercicio, según la consejera Carla Humphrey, es que por primera vez se dará seguimiento a las precandidaturas y a las candidaturas con un enfoque de género y con la finalidad de sancionar estereotipos, no solo de mujeres, sino también de grupos vulnerables, así como la violencia política contra candidatas y precandidatas.