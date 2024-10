Al Final Morena impuso sus condiciones

Morena y sus aliados con sus líderes de bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto y Ricardo Monreal, no necesitan dialogar y menos llegar a acuerdos con la oposición para aprobar lo que les venga en gana. Muy pronto probaron que el diálogo con las minorias no las quieren.

Y quedó aprobada en comisiones del Senado, la reforma que servirá para evitar sea impugnadas las reformas de corte constitucional. Y más tarde en el pleno de la Cámaras lograron aprobar con alguna discusión todos las propuestas fueron aprobadas.

La idea de esta administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es cuidar al máximo que las reglas de las reformas presentadas y aprobadas de corte constitucional, como la más reciente al Poder Judicial sean inamovibles. Y así será.

Sheinbaum sabe que goza de todo el poder con un Congreso de la Unión con la mayoría calificada para darle el soporte de aprobación a todas sus reformas, importantes, buenas, malas, maliciosas o malignas para los mexicanos. Eso es lo que menos importa.

Goza de un total blindaje, al menos hasta el 2027 que se renueve los 500 diputados de San Lázaro, las llamadas intermedias, si es que no retiene esa mayoría calificada, porque en el Senado de Gerardo Fernández Noroña no tendrán problema hasta que termine este sexenio. Ahí, con el voto de Miguel Angel Yunes, cuentan con los dos tercios (86 de 128) de los votos. Y en forma desvergozada dijo éste ante el pleno senatorial que voto en conciencia para apoyar a la Presidenta Sheinbaum.

Y lo más grave que nadie se imagina, o no se tiene en el radar, es que esa cifra de votos de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados que por cierto, está en manos del morenista, Sergio Gutiérrez, les da incluso hasta para desaforar a los ministros que no estén de acuerdo con esta administración, simplemente los llevan a juicio político y se acabó.

También pueden hacer y deshacer con esas cifras, para desaforar a cualquier político que tenga fuero, trátese de gobernadores, Congresos locales, legisladores federales y todo el aparato del Poder Judicial. Con esta incorporación a la Constitución cualquier cosa puede pasar, desde imponer una nueva ley electoral o violar uno o mil amparos.

+++

Alejandro Moreno “Alito”, nos aclara que “el Poder Legislativo y el Poder Judicial son un Poder, no somos empleados del poder”.

Y Fijo la posición del tricolor en contra de dicho dictamen, Moreno Cárdenas al señalar que si se elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales, se va a crear un entorno en el que los derechos y las garantías constitucionales pueden ser modificados sin control alguno, lo que generará incertidumbre y debilitará la confianza en el Estado.

Señaló que las modificaciones constitucionales propuestas no solo destruirán el sistema judicial, sino también las instituciones del país porque se corre el riesgo de que cualquiera pueda decir que México ya no es una República, que ya no es un Estado federado, que ya no hay partidos políticos o que ya no se respeta la propiedad privada.

Por ello, añadió, prohibir medios de control limitaría la capacidad de los ciudadanos y de los poderes públicos para poder cuestionar actos que podrían atentar contra la propia Constitución. En síntesis, puntualizó, la esencia del control constitucional es que el poder tenga límites y que no pueda modificar la constitución a su antojo.

+++

La coordinadora de los senadores y senadoras panistas, Guadalupe Murguía Gutiérrez, al presentar el posicionamiento del GPPAN al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que reforma la Constitución en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal

Peor que este ruido, peor que este escándalo es la nula disposición de Morena para escucharnos, para buscar acuerdos.

Hoy no podemos hablar, pero esto no es nuevo, nunca nos han escuchado, nunca han buscado un acuerdo.

Señor presidente, gracias por darme la oportunidad de participar. Lo que pasa es que en estas condiciones nunca hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Morena busca un gobierno autoritario.

Sin embargo, el zacatecano Ricardo Monreal asegura que cuando los órganos jurisdiccionales se extralimitan y amenazan con convertir su actuación en conductas ilegales, es hora de que la Constitución reafirme su esencia y ponga límites. Son momentos de definición.

+++

Y quele “jalan las orejas” de muy ruda manera al verde Arturo Escobar por haber causado tal rebambaramba el pasado miércoles al emitir un boletín con el logo del PVEM en rechazo a la iniciativa de Supremacía Constitucional.

Desde luego, en las instalaciones del Senado de la República estuvo acompañado del senador Manuel Velasco, que si por algo se ha caracterizado es por hacerle el trabajo sucio a Morena, con eso, no tiene ningún problema.

Visiblemente temeroso, Arturoi Escobar se deslindó del referido comunicado y dijo que él solo había subido algo a la red social “X”. “Yo, desde un espacio de ciudadanía y, por supuesto, como parte de la dirigencia del partido, tomé un comentario personal sobre lo que yo pensaba.