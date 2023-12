Se puede generar falta de certeza electoral: senador Ramírez

El senador chiapaneco Eduardo Ramírez, advirtió que sin los árbitros electorales completos se puede generar un clima de falta de certeza jurídica en la calificación de le elección presidencial del 2024.

El Coordinador senatorial, nos recordó que faltan 2 magistrados del Tribunal Electoral, así como más de 40 magistrados electorales estatales y 5 ternas en las salas regionales.

Destacó que si no se logra nombrarlos a todos en un período extraordinario se deberá abordar al inicio del ordinario que inicia en febrero.

Eduardo Ramírez recalcó que es difícil, en estos momentos alcanzar la mayoría calificada en la Comisión permanente para convocar a un extraordinario, como lo es en el pleno del Senado para los nombramientos.

En materia de seguridad dijo que se debe abordar desde la coordinación entre las fuerzas armadas y los gobiernos estatales, la mayoría de los delitos son del fuero común por eso se deben fortalecer las estructuras estatales.

Señaló que los homicidios y la extorsión son delitos del fuero común que deben resolver los gobiernos estatales a través de sus policías y fiscalías.

Afirmó que el poder judicial debe asumir su responsabilidad en cada estado, a través de sus jueces se debe aplicar la prisión preventiva.

Para Eduardo Ramírez la competencia federal la debe asumir la fiscalía General de la República, los delitos del fuero federal como el uso de armas de alto poder, pero los homicidios son del fuero común y esos los deben atender las autoridades locales.

+++

los partidos políticos soltaron sus listas de los próximos candidatos al Congreso de la Unión, vaya la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Bueno, anote como refuerzos para la oposición las figuras de Manlio Fabio Beltrones y Ricardo Anaya para el Senado de la República, además de los líderes nacionales, Alejandro Moreno “Alito”, Marko Cortés y Jesús Zambrano.

Desde luego que en Morena también llevan a su líder nacional, Mario Delgado y al propio Ricardo Monreal que, sin duda repetirá en el cargo. Que decir de la propia Presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera que también puede repetir. Igual puede ser la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra para quedarse en San Lázaro.

En el PRI saben que la figura de Beltrones ayudará a reforzar al líder Alejandro Moreno, pues ambos son considerados piezas claves en la política de alto nivel y en consecuencia un dolor de cabeza para los de enfrente si se muestran en terreno rijoso.

No pierda de vista a Alito que con su vagancia política desbarrancó, sin mover una coma, a Samuel García para eliminarlo de ser candidato presidencial, obviamente el dolor fue mayúsculo porque era el consentido de Palacio Nacional. La llegada de figuras de esos niveles, permitirán elevar los debates en ambas cámaras.

Los panistas también perfilan al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, un personaje que se andaba poniendo muy bronceado porque no lo dejaron ser aspirante Presidencial. No le gustó mucho que fuera Xóchitl Gálvez y por eso el berrinche. Hoy está alineado y va al Senado igual que el ex alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar que cedió su espacio en Edomex para la priista, Alejandra del Moral.

En el PRD puede repetir Miguel Angel Mancera y la llegada de Carlos Navarrete, ambos también de buen nivel.

Para mala suerte de los morenos, repetirá, también por el PAN, la actual senadora Lilly Téllez que hoy, junto con Kenia López y la Presidencial, Xóchitl Gálvez se volvieron un dolor de cabeza para el Presidente López Obrador.

+++

En enero, en Acapulco, se reuneniran los tres secretarios de Bienestar, Ariadna Montiel, de Semarnat, María Luisa Albores y de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, para inaugurar el registro del Agro Forestal que contempla las parcelas de los 455 mil productores del programa Sembrando Vida.

Desde luego que ese programa se ha convertido en uno de los más significantes en este sexenio, y en consecuencia, uno de los que más presume el Presidente López Obrador, porque ha sido el más productivo y, después del 2024, será autosostenible por sus productores.

Es un modelo que apostaron la confianza al subsecretario Hugo Raúl Paulín Hernández para armarlo y echarlo a andar y hoy por eso anda con manteles largos por esos logros.

Pero para que servirá ese registro, bueno simplemente para que los productores puedan contar con la certificación oficial de sus arboles que mantengan en sus parcelas.

Es decir, hay un conteo de mil 300 millones de árboles y el 70 por ciento son forestales, esos árboles hoy, sin ese registro o certificación, tiene un costo de venta entre 3 mil y 3 mil 500 pesos, porque se va, prácticamente en una venta de mercado negro.

Al obtener el certificado cada árbol con este programa, el gobierno los hace, en automático oficiales y se convierten en un patrimonio de los productores, pues el precio se eleva entre los 25 y 30 mil pesos. Con ello, les permite que sea una garantía, como un inmueble para solicitar créditos bancarios.

+++

El senador guerrerense Manuel Añorve la estrategia de seguridad del Gobierno federal ha fallado, eso está claro sin duda. Los índices de homicidios dolosos están en su más alto tope, que nunca se había visto en el país. Se debe replantear la estrategia, es una estrategia fallida, están los números desgraciadamente, y los hechos que se están presentando en muchos estados del país y debe ser el gobierno autocrítico y obviamente, “abrazos, no balazos” pues también es un fracaso en términos de mensaje, ya en el tema de seguridad.

Por Motivo de vacaciones esta columna no aparecerá un par de semanas y regresaremos el 8 de Enero, mientras tanto les deseamos felices fiestas.