El INE se excede en sus funciones

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado se compromete a que las encuestas que se levanten para designar a los candidatos de gobernadores de ocho estado serán representativos, no habrá dados cargados ni se beneficiara a nadie que no obtenga el respaldo popular.

Por lo mismo, Puebla entra en esta fase en donde puede haber pleito entre dos primos, el ex presidente del Senado, Alejandro Armenta y el actual líder de San Lázaro, el diputado Ignacio Mier, quien ha asumido un papel lacayuno, pues siguen al pie de la letra las indicaciones que le dictan, lugar de legislar.

Desde Palacio Nacional se moverán las fichas, por un lado, quien encabece las encuestas o, si no se respetan, será por el lado político, de acuerdo a quien intenten imponer por encima de un candidato local o de quien encabece las encuestas que no estén cuchareadas. Habrá encuestas espejos y de ahí saldrán los candidatos no dice el senador poblano Alejandro Armenta.

El expresidente del senado Armenta comenzó a sufrir el embate de los funcionarios del gobierno estatal que no lo quieren dejar pasar, al grado que lo andaban descarrilando, en su primera decisión de no ingresarlo a los aspirantes para encuestarlos en Morena.

Sin embargo, el manotazo desde Palacio y del propio líder nacional, Mario Delgado sacudió las conciencias de esas voces que operaron para bajar al legislador para ser encuestado y que, por cierto, que pedirá licencia en el Senado de la República que preside la morenista, Ana Lilia Rivera para buscar ser el abanderado.

Vamos a ver si los números que presenta Alejandro Armenta le son respetados porque de ser así, puede apostar que será el bueno de los morenos. El promete obtener con su candidatura dos millones de votos.

Por ejemplo, en las últimas encuestas, en un promedio general, le dan un margen de ventaja de 10 puntos sobre Ignacio Mier que es el más cercano, le sigue Claudia Rivero Vivanco y Julio Huerta (exsecretario de gobierno) pegado con Olivia Salomón.

Con base en las cifras que Morena lleva, mes a mes en los números, puede adelantar que el otro factor que mediarán es cuántos votos pueden aportar para la candidata Presidencial, en este caso Claudia Sheinbaum y dice Armenta que van a superar los 35 millones de sufragios.

El capital político de Alejandro Armenta le garantiza a la Presidencial entre 1.5 y 1.8 millones de votos, una cifra significativa para la carrera del 2024, pues Sheinbaum sabe que la oposición con Xóchitl Gálvez anda pisándole los talones y por ello requerirá del que tenga los activos orgánicos y no de saliva.

+++

El desvergonzado Hugo López-Gatell Ramírez dice que tiene apoyo masivo para buscar la candidatura a jefe de gobierno de la CDMX por Morena. Como médico es impopular, como político nadie lo conoce, durante tres años, solo hizo el ridículo.

Tengo la conciencia tranquila, asegura… pese a los 780 mil muertos por Covid-19 que reconoce en México cuando fue el responsable de combatirle. Cínico.

+++

La senadora y responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, exigió al Gobierno federal dejar la tibieza y fijar una postura contundente condenando el ataque terrorista de Hamás contra la población civil de Israel.

En un punto de acuerdo que presentó en el Senado de la República, la legisladora exhortó al Gobierno mexicano a emitir un posicionamiento claro contra el terrorismo en todas sus manifestaciones y especialmente en condena al ataque terrorista que sufrió Israel a manos del grupo Hamás.

“El día de hoy exijo como senadora, desde esta Cámara Alta: Uno, que el gobierno de México deje la tibieza y fije una postura contundente, condenando el ataque terrorista de Hamás; dos, que el Senado alce la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas del grupo Hamás; y tres, que el Gobierno federal busque por todos los medios a su alcance la liberación de los mexicanos secuestrados”, dijo en conferencia de prensa acompañada de senadores del Bloque de Contención.

+++

En el gobierno de México hay una política exterior pésima, afirmó Alejandro Moreno, Presidente de PRI, al señalar que en un gobierno priista se condenaría enérgicamente, y no por encimita para tratar de quedar bien, esos actos atroces.

Dijo que en una gestión del PRI, se hubiera enviado desde el primer minuto no una, sino hasta cinco aeronaves de ser necesario, para traer a los connacionales que se encuentran en Israel y Palestina.

Y señaló que “nosotros lo hemos condenado”, por lo que, esto -los actos atroces-, advirtió, “no puede ocurrir”.

El diputado federal del PRI consideró que los organismos internacionales deben estar trabajando para fortalecer y construir la paz en el mundo y, en ese sentido, sostuvo que México debería tener una participación activa a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para hacer un llamado enérgico, “y no jugar un papel tibio, que no toma una decisión. Es lamentable”.

El dirigente priista Alejandro Moreno se dijo convencido de que la ONU es un organismo muy potente, fuerte y sólido. “Creo que las principales potencias del mundo, el Consejo de seguridad de la ONU deben estar muy atentos, y lo están haciendo, con el Secretario General, Antonio Guterres”, expresó.

Mencionó que en la COPPPAL “hemos convocado para que se vaya a una misión, que esté en la zona”, para llamar “a esta paz que todos demandamos y respaldamos; y brindar todo el respaldo, el apoyo al Estado de Israel”.

Y por otra parte, aseguró que en el Frente Amplio por México “vamos caminando firmes y sólidos; estamos muy contentos, porque Xóchitl Gálvez es un tractor, va hacia adelante y vamos bien, vamos juntos y trabajando en equipo”.

Argumentó que, contrario a las “encuestas patito” que ha difundido el oficialismo, en el caso del PRI, tiene actualmente el 19% de la intención del voto.

“Hay que ser serios. Todos sabemos que hay dos grandes momentos en el país. El tiempo de la construcción, el tiempo de la elección, el tiempo de la propuesta. Xóchitl Gálvez va muy bien. Vamos firmes. Es una mujer íntegra, comprometida”, puntualizó.

Sin embargo, agregó el dirigente nacional del tricolor, “ahora el oficialismo, inventando cosas. Lo mismo hicieron en el Estado de México. Esas encuestas patito salieron en el Estado de México y todas se equivocaron”.

+++

el senador panista, Julen Rementería del Puerto, que es uno de los más apuntados a la sucesión en el gobierno de Veracruz, hizo un llamado a quienes aspiren a coordinar el Frente Amplio por dicha entidad, a trabajar con altura de miras para salvar y rescatar a la entidad, esto, ante el llamado del Consejo Cívico Ciudadano para pedir que los candidatos por Veracruz, sean elegidos por la ciudadanía a través de encuestas. “Hace unos minutos así lo manifestó el Consejo Cívico Ciudadano, donde pide que la sociedad se sume y multiplique voluntades. La mejor forma de hacerlo, es en una gran encuesta en la que participen los interesados. ¡Yo me apunto!, pero invito a Héctor Yunes, Pepe Yunes, Fernando Yunes, Pati Lobeira de Yunes, Miguel Yunes y Anilú Ingram, a que respalden esta propuesta y se anoten en la encuesta, si es su interés participar.