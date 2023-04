La Ley Minera divide a las bancadas legislativas

Cuando faltan tres días para que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para el senador Ricardo Monreal en este momento hay tres dictámenes que tienen prioridad.

Se trata de la llamada 3 de 3 que es muy importante por lo que debe ser aprobada para evitar que agresores o deudores alimentarios puedan ser premiados con cargos de elección popular o con cargo públicos.

Las otras son: la relativa a la disminución de la edad de 18 y 25 años para ser diputado federal o secretarios del gabinete y la tercera de prisión oficiosa para quienes trafiquen con armas o por delito de tráfico de armas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado afirmó que estas se discutirán en las comisiones y que está, casi seguro, que se aprobarán.

A pregunta expresa Monreal Ávila dijo que si hay funcionarios denunciados por estos delitos se va a investigar por medio de la Secretaría General para hacer lo correspondiente.

+++

Cómo estará la nueva ley minera, aprobada por Morena y sus socios en San Lázaro, que, hasta el muy impugnado Napoleón Gómez Urrutia, dueño, y dirigente del sindicato minero salió a protestar el texto.

El senador por Morena -el mismo que se aventó el show de llevar invitados a la sesión del Senado y subirlos a la tribuna para la foto en pleno debate-, dijo que la iniciativa aprobada por los diputados perjudicará a los pequeños productores y favorecerá a las transnacionales del sector.

Y mire, que Gómez Urrutia rarísima vez sale a declarar a los medios, pero algo debió afectarle la votación en San Lázaro para que se manifestara en contra de esa ley que, para ser vigente, aún tiene que pasar por el tamiz de la Cámara alta, en donde podría dormir el sueño de los (in)justos hasta el próximo año.

+++

Para nadie es secreto que el primer debate que se celebró en el estado de México para conocer a las dos candidatas, por el PRI, PAN y PRD, Alejandra del Moral y por Morena, PT y Verde, Delfina Gómez, abrió un termómetro del voto mexiquense.

Si bien hay encuestas de unos y otros, le puedo adelantar que a raíz de ese primer debate los números se movieron para acortar la distancia que favorece a la candidata de López Obrador.

Era de esperarse que la priista saldría a rifársela con toda la carne al asador, no hay tiempo que esperar porque solo queda, prácticamente un mes y 5 días de campaña.

Fue evidente y era predecible la derrota de Delfina Gómez contra Alejandra Del Moral en el primer debate rumbo a la elección del 4 de junio. Es una de las fortalezas de ex secretaria de desarrollo social y no tuvo compasión en mostrarlas y lo vieran los mexiquenses.

Lo que no era previsible fue que el equipo de la maestra no le brindara más herramientas para responder a los señalamientos por el diezmo en Texcoco, no pensaron ver a una víctima del moche que al verla la hizo trastabillar.

La cara durante el debate de los cercanos fue un termómetro de la preocupación y enojo de los morenos, raro pero a la maestra se le vio enojadisima, al grado de dejar con la mano estirada a su contrincante.

La maestra tenía presupuestada la derrota en el debate, pero se sintió exhibida y poco respaldada por su equipo; que ahora utilizarán como excusa el accionar de la moderadora Ana Pula Ordorica para no ir al segundo debate. La verdad es que su equipo no vio buen desempeño para arriesgarla más.

En las mediciones de post debate lo más recordado fue cuando la maestra Delfina ubicó al municipio de San Felipe del Progreso con Tejupilco como municipios al sur del edomex y fue corregida por Alejandra: “Nada más para decirle a Delfina, San Felipe del Progreso está en el norte, no en el sur como comentó”… el balance de semana para el equipo de los texcocanos no fue nada bueno.

+++

El programa del gobierno federal Sembrando Vida que dirige Hugo Raúl Paulin Hernández, subsecretario de Bienestar, con cerca de medio millón de beneficiados, el proyecto entró en la siguiente etapa que es buscar colocar sus productos que se desprenden de esa actividad, para comercializarlos como Redes de Valor Agregado.

Suman unos 474 productos, y una gran parte se ha colocado en el mercado de Estados Unidos, en una generación automática para el país de divisas.

Como dato, anote algunos ejemplos de la autosuficiencia que van adquiriendo con se programa, ya hay acuerdos comerciales de algunas entidades del sureste, por ejemplo, del municipio de Centro, Tabasco, entregarán, entre 37 y 94 toneladas de plátano macho semiprocesado para el mercado de Estados Unidos, lo que representa entre 80 y 200 toneladas del plátano en fresco.

También otro acuerdo comercial, de las comunidades de Pantepec, en Puebla, para procesar 200 kilos mensuales de harina de plátano macho a una empresa restaurantera y de productos orgánicos en Tulum y otra parte en California, Estados Unidos. La idea es alcanzar la industria restaurantera de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Riviera Maya, Isla Mujeres en Quintana Roo por el potencial que representa en el sector turístico.

Entre los productos que se producen en los estados en los que “Sembrando Vida” tiene mayor influencia: Chiapas, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán están: café, chía, chocolate, harina de plátano, Jamaica, genjibre en polvo, miel de abeja melipona, pasta de achiote, ajonjolí, orégano, piloncillo granulado y harina de yuca, entre otros muchos y al salir a la venta, existe la total certeza de la calidad de estos productos que tienen un buen grado artesanal que preferentemente realizan pequeños productores que imprimen valor socioambiental a los sistemas agroecológicos.

+++

Los opositores a Morena, realizaron la pasarela política en la que participaron los aspirantes presidenciales de los diferentes partidos y de la sociedad civil.

Desfilaron, en su mayoría “grillos” conocidos, desde Santiago Creel hasta el empresario Gustavo de Hoyos.

Sus discursos se centraron en la unidad para enfrentar al partido oficialista. Faltaron las propuestas serias e interesantes.

Se tuvo la impresión de que la palabrería de los precandidatos opositores fue dedicada a los dirigentes de los partidos. Ahora, sólo la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) representa posibilidades de unidad.

La coalición mencionada tendrá que sortear un sinnúmero de obstáculos. Primero, deberá acertar al precandidato que designe Acción Nacional, eso acordaron.

En las elecciones estatales del próximo mes de junio, la designación de los aspirantes estuvo a cargo del Revolucionario Institucional.

Así ocurrió en Coahuila y en el Estado de México. Según las encuestas, en la primera entidad el PRI se enfila como ganador, no así en la segunda.

También Acción Nacional se encargará de nombrar al precandidato al gobierno de la Ciudad de México.

Los otros dos partidos que integran Va por México quizás nombren a sus representantes, pero será Acción Nacional la que decida.

Por cierto, de las tres organizaciones políticas, Acción Nacional se encuentra en el ojo del desprestigio.

El gobierno del presidente Felipe Calderón es nombrado cada vez que se trata el tema del narcotráfico.

Fue Genaro García Luna, el secretario de Seguridad, el principal responsable de la lucha contra la delincuencia organizada.

El papel que desempeñó el funcionario del sexenio calderonista fue detenido y procesado en Estados Unidos. En una corte de Nueva York, el jurado consideró que García Luna fue responsable del delito de narcotráfico por sus relaciones con el Cártel de Sinaloa.

A nivel local, los panistas enfrentan problemas por su participación en el Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.