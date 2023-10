Morena no acepta propuestas para integrar el INAI

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que si no se aceptan las propuestas de Morena seguro que no se alcanzará la mayoría calificada.

Corte permite al INAI sesionar con solo 4 comisionados, ante omisión del Senado en nombramientos.

La bancada de Morena en el Senado de la República planteó la posibilidad de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) queden sin nombramientos.

Esto, luego de que El senador Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que si no aceptan los perfiles que propone Morena para los comisionados del organismo, no va a pasar a mayoría calificada.

“En el caso del INAI nosotros vamos a cumplir, lo que no garantizo es la mayoría calificada porque esa depende de los consensos que se logre en los próximos días. No estoy diciendo que no se va a alcanzar, solo advierto que la mayoría calificada se construye con todos los grupos parlamentarios.

+++

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín informó al Pleno del Senado que se incorpora al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Posteriormente, se dio a conocer a la Asamblea que la senadora Nancy de la Sierra Arámburo formará parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a partir de este 3 de octubre. Alejandro Moreno, celebró la incorporación de la senadora Nancy de la Sierra al Grupo Parlamentario del tricolor en la Cámara Alta, y junto con el coordinador Manuel Añorve, le dio la bienvenida.

La legisladora federal deja el Grupo Plural para ser parte del GPPRI. De esta forma, la senadora, que llegó al Senado de la República postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en el 2018, regresa al Revolucionario Institucional, partido en el que militó hasta 2017.

Por ello, el líder nacional del PRI destacó que, con su decisión, Nancy de la Sierra ha puesto por delante el bien de México, para defender el presente y el futuro de las familias mexicanas.

+++

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió las ternas de candidatos que propone para la designación de una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La terna de aspirantes mujeres está integrada por Marcela Elena Fernández Domínguez; Claudia Valle Aguilasocho; y Gabriela Villafuerte Coello.

En tanto, la terna de aspirantes hombres la componen Rubén Jesús Lara Patrón; Armando Ismael Maitret Hernández; y Francisco Javier Sandoval López.

+++

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proyecta declarar “inexistente’’ la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, denunciada por Marcelo Ebrard.

El proyecto de resolución, firmado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, reconoce el “agravio del actor (Ebrard) respecto al incumplimiento de la CNHJ de los plazos intra partidarios para admitir su queja’’. Sin embargo, el ministro asegura que “el agravio se torna inoperante’’.

La decisión se sustenta en el hecho de que al momento de la resolución del juicio promovido por Ebrard (que será en los próximos días), el excanciller “ha alcanzado su pretensión consistente en que se admita su queja’’.

La queja resulta ociosa porque la CNHJ de Morena aceptó la semana pasada atenderla, como pretendía Ebrard.

+++

Durante su visita a Washington con motivo de su reconocimiento como una de las mujeres más influyentes del mundo, Cecilia Patricia Flores, líder de madres buscadoras de Sonora, afirmó: “en mi país hay algo roto… miles de mujeres y hombres desaparecen a diario dejando huérfanos, sillas vacías y madres rascando tierra”.

México está destrozado. La creciente violencia, inseguridad y la ausencia de autoridad en los tres niveles de poder, acabaron con el “cuerno de la abundancia”. Las estampas de terror que se repiten a lo largo y ancho del país confirman la crisis que vivimos y que enluta hogares todos los días.

Para empezar, nuestro bono demográfico está en manos del crimen organizado. Ser joven es un riesgo en este país. Son víctimas de homicidios y desapariciones, Jalisco y Zacatecas encabezan la lista negra. En los dos estados secuestraron a 15 jóvenes entre agosto y septiembre, sólo uno sobrevivió. Hoy tenemos 15 hogares rotos, por el narcoterror.

+++

Todo indica que hoy parece ser la fecha definitoria que tiene el Consejo Electoral Nacional de Morena, para enmendar los garrafales fallos cometidos en la selección de los cuatro prospectos (dos hombres y dos mujeres) que disputarán las candidaturas en nueve entidades del país.

La enmienda es una decisión del órgano supremo del partido (Comité Ejecutivo Nacional) que de esa manera deshace entuertos y agrega los que, a su consideración, son los mejor posicionados y por grillas locales fueron desechados de la selección en las entidades.

Y es que el Consejo Electoral de cada entidad fue quien votó y sus integrantes delinearon a los cuatro con mayor número de votos para que fueran hasta el final y el 30 de octubre se defina a los cinco varones y cuatro mujeres que competirán por las gubernaturas que quedarán vacantes en 2024.

El resultado no satisfizo a varios de los personajes que se vieron relegados y acusaron malas formas, el manejo discrecional de recursos y el abuso cometido por varios de esos personajes.

+++

En Cuautitlán Izcalli, Edomex, el organismo de agua potable de la localidad, Operagua, invitó a la ciudadanía a hacer uso racional del agua durante la escasez de agua que golpea a la Ciudad de México y al Estado de México, sumiendo a millones de habitantes en la incertidumbre ante la reducción de este líquido vital.

Tras dos meses de una leve recuperación gracias a la temporada de lluvias, el Sistema Cutzamala ha vuelto a registrar números negativos, lo que enciende de nuevo las alarmas en la región.

Según datos recientes, el Sistema Cutzamala ha experimentado una disminución significativa en su almacenamiento, por lo que hace una semana se informó que tenía disponibles 308.68 millones de metros cúbicos de agua, pero al 26 de septiembre, esta cifra se redujo a tan sólo 308.34 millones de metros cúbicos, lo que representa apenas un preocupante 39.4 por ciento de almacenamiento.

La sequía no se limita a esta área, ya que se ha extendido a regiones circundantes, se ha reportado un aumento de la sequía moderada y severa en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, mientras que la sequía extrema se ha elevado en Querétaro, Hidalgo y el Estado de México.