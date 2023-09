Las mujeres van con todo en la Lucha política

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvo en España, donde expuso el fenómeno que ha sido el Frente Amplio por México, mismo que trascendió las fronteras nacionales, así como fue el “fenómeno Xóchitl”. Y una de las cuestiones que mayormente llamó la atención entre quienes siguen desde el exterior la competencia por la presidencia de la República en México, es cómo la flamante coordinadora para la defensa de esta errada y llamada cuarta transformación, Claudia Sheinbaum y la coordinadora del FAM, Xóchitl Gálvez, se encuentran prácticamente en empate técnico.

Algo muy importante que destacó el dirigente tricolor, es que luego de cinco años de campaña, -porque eso fue lo que principalmente hizo al frente del Gobierno de la Ciudad de México-, es que cuando las campañas están a punto de empezar, Claudia Sheinbaum Pardo ya está topada en las preferencias, mientras que la senadora panista, en tan solo tres meses de que su jefe de campaña, el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, la apuntaló, se encuentra a tan solo 6 puntos de alcanzar a la morenista que tiene tras de sí, y eso vale la pena subrayarlo, todo el aparato del Estado.

Las Mujeres reivindican posiciones políticas

Uno de los males que aquejan a Veracruz es la inseguridad y uno de los perfiles que aspiran a la candidatura al gobierno de esa entidad por Morena y el PT es Citlalli Navarro, la primera mujer en obtener la maestría en Seguridad por el Centro de Estudios Superiores Navales.

Citlalli se desempeñaba como directora General de Planeación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México, cargo al que renunció para inscribir su precandidatura.

Además, se define como feminista, férrea defensora de los derechos de las mujeres, por la democracia y en contra de cualquier forma de corrupción, por ello, ha acompañado la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que ella tenía poco más de 20 años de edad.

A sus 44 años, asegura que no solo es un perfil más, sino el más adecuado para gobernar Veracruz.

"Yo creo que la obligación de todos los políticos al día de hoy es tener una visión multidimensional de las cosas, no solo es levantar la mano y decir ya me toca, o ser un producto de la coyuntura. Tenemos la responsabilidad de dirigir un estado y no es cualquiera, es uno de los más complejos del país y con problemas de seguridad”, dijo.

Citlalli Navarro también cuenta con antecedentes como activista a favor del medio ambiente. Ha encabezado la lucha por salvaguardar el ecosistema del Pico de Orizaba, principal fuente de agua potable para varios municipios de Veracruz.

La presidenta del Senado Mexicano Ana Lilia Rivera, ante legisladores del Parlamento Europeo, hizo ver el caso mexicano y como se ha conseguido que las mayorías incluyan a las minorías, para que todos compartan las responsabilidades.

Desde aquellas tierras hizo una convocatoria para incluir, por medio de las leyes, la participación de los grupos que tradicionalmente han sido relegados, como los jóvenes, las mujeres y los grupos éticos.

Señaló que estas diversidades han garantizado su participación a partir de la libertad, igualdad, pluralidad, inclusión, paridad sustantiva de género.

Las secretarias generales del PAN, Cecilia Patrón; del PRD, Adriana Díaz; y del PRI, Carolina Viggiano, concluyeron los trabajos de la Plataforma Electoral del Frente Amplio por México, que deberán presentar ante el INE a más tardar el 5 de noviembre.

Este documento ha sido fruto de un trabajo al interior de los partidos políticos, que incorpora las ideas que se expresaron en los foros que el Frente Amplio por México realizó durante agosto en todo el país.

Expusieron que próximamente le darán a conocer esta plataforma a la responsable del FAM, Xóchitl Gálvez, para que después sea aprobada por los Consejos Políticos o Nacionales de las tres fuerzas políticas.

El Frente Amplio y el cambio de régimen de gobierno, el nuevo pacto social del poder ciudadano, al empoderar a la sociedad y ponerla en el centro de la acción política.

Omar García Harfuch será el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de la Ciudad de México a como dé lugar.

Andrés Manuel López Obrador lo respaldó ayer al asegurar en La Mañanera de Palacio Nacional que sí, que como dijo Alejandro Encinas, responsable de la comisión para dar con la verdad de Ayotzinapa, Harfuch estuvo en dos o tres reuniones con integrantes del gobierno de Peña Nieto, pero que nada tiene que ver con la desaparición o con el armado de esa Verdad Histórica.

Y Claudia Sheinbaum, como siempre repite textual lo que dice su promotor, la principal promotora del ex jefe de la policía, dijo que no hay ninguna prueba o elemento en contra del virtual candidato.

Ayer se confirmó el grupo de cuatro aspirantes, de los que tres son sólo comparsa porque saben que el tema está resuelto por dedazo a favor del ex secretario de Seguridad capitalino, y que tendrán su premio de consolación por prestarse a la farsa.