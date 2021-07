Nadie asume la responsabilidad por la falta de oncológicos

Ayunque traten de negarlo, el desabasto de medicamentos oncológicos en México alcanza niveles de tragedia. 20 hospitales a nivel federal y 15 centros de salud estatales registran un faltante de entre 70 y 90% de fármacos para quimioterapia. #UnDíaMásSinQuimio para los más de 30 mil niños que luchan contra el cáncer en el país.

Nadie se responsabiliza. Las protestas y resistencia civil de los padres que buscan mejorar la salud de sus hijos se estrellan en la indolencia e ineptitud del gobierno federal.

El pasado 16 de junio, el presidente López Obrador aseguró: “en la próxima semana se tendrán los medicamentos para los menores”. Dijo que su gobierno trabaja día y noche para resolver este abasto, porque es considerado como “prioritario y urgente”.

Dos semanas después, no hay medicamentos. La Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., revela que “a pesar de las promesas del Presidente de la semana antepasada, de las hechas en su momento por los secretarios Alcocer y Sánchez Cordero y, más recientemente por los representantes del Insabi, al día de hoy, no ha llegado medicamento a ninguno de los hospitales en donde se requiere y tampoco tenemos noticias al respecto, por parte de los funcionarios quienes se comprometieron ante nosotros.”

El senador zacatecano Ricardo Monreal, está tranquilo espera los tiempo políticos para el destape de la candidatura presidencial por Morena, y nos dice pelearé "a la buena" en el seno del partido por la postulación como candidato: el partido, no le cerrará las puertas.

Y añade categórico al precisar de que no habrá dedazo, Monreal Ávila dijo no sentirse ni lastimado ni ofendido por la exclusión de su nombre en la lista que el tabasqueño delineó para cobijar las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle.

"El presidente de la República está en todo su derecho de mencionar los nombres que él considera deban sucederle: yo no me siento ni lastimado ni ofendido; yo estoy muy sereno, muy tranquilo porque me parece que la sucesión anticipada no le ayuda al País. Porque el hecho de referir nombres con méritos suficientes puede distraer sus funciones, en razón de que ya se sienten señalados, y yo no.

Sin embargo, por segunda ocasión, el presidente López Obrador no mencionó a Ricardo Monreal entre los presidenciables y a la larga parece que le hará un favor. Pero el zacatecano no muestra inquietud ni molestia. Los tiempos llegarán.

Dejarlo fuera de la lista e incluir a personajes que le han fallado de todas todas a la 4T, juega a favor del zacatecano que sigue desayunado por lo menos una vez cada 15 días con el Presidente.

Monreal seguramente se sentirá acicateado y buscará demostrar su eficiencia en los próximos meses empujando en el Senado la agenda de López Obrador. Si es bueno o malo, ya tendremos tiempo de saberlo.

Silvano Aureoles Conejo, todavía gobernador de Michoacán, sigue con su periplo llevando supuestas pruebas de la intromisión de los grupos delincuenciales en los comicios de aquella entidad. Primero intentó llevarlas al presidente López Obrador y ahora lo hizo en la Suprema Corte de Justicia. Tiene pendiente ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros sitios más.

Por lo pronto, la alianza formada por PAN, PRI y PRD continúa impugnado los resultados electorales en tres estados del país, donde denuncia narco elección… El llamado a México del embajador mexicano en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, provocó la molestia del hijo del presidente Daniel Ortega, quien pidió al Presidente mexicano asumirse con respecto a Nicaragua. La historia no nos permite esos lujos de cobardía, tuiteó el hijo de Daniel Ortega, lo que motivó la inmediata reacción del gobierno mexicano a través del subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de Relaciones Exteriores, el que precisó: la valentía siempre ha estado del lado de la libertad, la cobardía es aliada de la represión.

Solicitar a diversas dependencias a impulsar acciones para incrementar la participación de mujeres en cargos de liderazgo y en la toma de decisiones en la gestión ambiental, es el objetivo de un dictamen que aprobó la Tercera Comisión de la Permanente, que preside la senadora Kenia López Rabadán.

El exhorto está dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de las Mujeres y a sus homólogas en las 32 entidades federativas.

Los legisladores consideraron que se debe incluir la perspectiva de género en el financiamiento de acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como para el combate del cambio climático.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, aprobó un dictamen para solicitar a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, un informe sobre los mecanismos para la entrega de becas en el extranjero. Esa política de abandonar a los becarios mexicanos en el extranjero ha dejado a decenas de estudiantes en la indefensión y los proyectos de investigación van al fracaso.

En el documento, las y los senadores destacaron que los apoyos económicos que ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología son para la formación de profesionales a nivel de maestría y doctorado en programas presenciales de tiempo completo en el extranjero.

Lo anterior, con la intención de incrementar la capacidad científica y tecnológica de México, y de contribuir al desarrollo y bienestar social de las y los mexicanos.

