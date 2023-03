Nadie quiere publicar el Plan B

Si el Plan B no lo ha publicado el Ejecutivo Federal es porque el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y un secretario, no lo han firmado, nos asegura el senador Ricardo Monreal.

Creel Miranda, y un secretario de la Cámara de Diputados deben estampar la firma porque tiene detenida la publicación del Plan B de reforma electoral.

Desde el pasado miércoles, Monreal nos dice que el Senado envió a la colegisladora el paquete de reformas que forman parte del llamado “Plan B”, pues de acuerdo con la Constitución y la ley, los proyectos de decreto tienen que estar firmados por los dos presidentes y secretarios de ambas cámaras del Congreso.

Las cartas están echadas y corresponde a la Corte definir si la reforma electoral conocida como “plan B” es o no inconstitucional.

Será solamente el supremo tribunal judicial del país el que decida si proceden las modificaciones que muchos consideran como retroceso dentro del sistema democrático mexicano.

Las dos partes ya hicieron lo que les corresponde. Los legisladores de mayoría (Morena, PT, PVEM) aprobaron la modificación, donde la llamada cláusula de la “vida eterna” fue desechada y los partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y MC), así como los organismos de la llamada sociedad civil, salieron a las calles a manifestarse en contra de dicha aprobación.

Después de eso, es la Corte la que definirá si pasa o no el “plan B” y si es o no inconstitucional su clausulado. Pero antes tiene que se promulgada.

Por eso tiene razón, el ministro en retiro, José Ramón Cossío en señalar que serán los ministros de la Corte los que avalen o rechacen el llamado “plan B”.

No se trata de un asunto del Ejecutivo federal el que no se haya publicado la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, sino de la Cámara de Diputados, pues su presidente no ha firmado el documento, aseguró.

Monreal Ávila reconoció que mientras el texto no llegue al Ejecutivo, se retarda el proceso de impugnación, por lo que señaló que lo más conveniente es que se firme, se publique y, una vez que se inicie la vigencia, puedan los partidos, la minoría legislativa o los partidos políticos del bloque de oposición, interponer los recursos o acciones de inconstitucionalidad que anunciaron.

El legislador refirió que enviará una carta al Congreso de Estados Unidos para explicarle las razones jurídicas, históricas y políticas por las que no es admisible la intervención o la injerencia de legisladores de ese país en asuntos internos de México.

“Vamos a enviar una carta comedida, pero firme, sobre la improcedencia y sobre la actitud incorrecta de estos legisladores”, que intentan incidir en el proceso legislativo de la reforma electoral, indicó.

+++

Un estudio al fondo del proyecto que se discutió en el INE sobre las modificaciones que el PRI hizo a sus estatutos nos muestra que en realidad, no existe una extensión o "agandalle" de Alejandro Alito Moreno.

Lo que ocurrió ayer durante la sesión del pleno del INE, fue el análisis y votación de las reformas estatutarias que el PRI hizo en diciembre pasado en prevención de la entrada en vigor del llamado Plan B electoral del Gobierno lopezobradorista.

Los consejeros nacionales del tricolor votaron las reformas estatutarias que después fueron convalidadas por los consejos priistas de 26 entidades.

El tema que se discutió fue si el PRI había "justificado debidamente" sus adaptaciones a artículos ya existentes de sus estatutos por la entrada en vigor del Plan B, ya que, al moverse los calendarios electorales, el Revolucionario Institucional debía ajustarse a esos cambios, al igual que el INE lo hizo en los informes presentados en esa misma sesión.

El problema es que lo que algunos consideran una justificación válida, otros no, por esto al proyecto priista solo le faltó un voto, pues 5 de los consejeros y consejeras sí consideraron que el PRI había justificado por la inminente aprobación del Plan B

Las distracciones sobre si el líder Tricolor tiene planeado extender su dirigencia solo son suposiciones, en el lenguaje jurídico "actos futuros de realización incierta", lo cierto es que los estatutos priistas lo permiten desde hace años, y Alejandro Moreno no ha hecho uso de esa posibilidad.

Si revisamos el proyecto que se aprobó ayer no menciona nada acerca de que el PRI haya extendido el periodo de su dirigencia nacional, la reforma a los estatutos fue que adaptaron varios artículos ya existentes a los cambios que genera el Plan B, lo cual es normal cada que hay reformas y en todos los Partidos.

Decir que por eso el presidente ya se había extendido su dirigencia y se la rechazaron es una suposición de un acto futuro que ni sabemos si va a pasar, es mera distracción y desinformación.

+++

En el Senado de la República, la Conferencia Permanente de Congresos Locales y la Universidad de Salamanca firmaron un convenio de colaboración académica, que tiene como objeto avanzar en la especialización de los parlamentarios de nuestro país.

La presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado, Minerva Hernández Ramos, destacó “que no todos tienen un conocimiento pleno de todas las materias que se abordan en el Poder Legislativo y que son materia para legislar”, por lo que nos debemos preocupar por ser mejores a través del estudio y de la capacitación continua.

“Aplaudo y elogio esta iniciativa de la Conferencia Permanente de Congresos Locales para celebrar, con la Fundación de la Universidad de Salamanca, un convenio de colaboración académica para el desarrollo periódico de los cursos de especialización en Derecho.

No tengo duda que la firma que se hará de este Convenio de Colaboración académica nos permite dar pasos firmes en la dirección correcta hacia el desarrollo y progreso de los parlamentos mexicanos”, expresó.

En este sentido, la senadora del PAN subrayó que los cursos de especialización en Derecho de esta Universidad, se han vuelto un referente obligado de la especialización académica en nuestro país.