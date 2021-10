Sin nuevo grupo parlamentario en el Senado

Será la Junta de Coordinación Política del Senado, la instancia que resuelva, con estricto apego a la ley, si hay viabilidad o no para conformar el nuevo grupo parlamentario plural compuesto por senadores de Morena, del PAN, del Partido del Trabajo y sin partido, nos comenta el senador Ricardo Monreal.

El zacatecano dice que respeta a todos y cada uno de estos senadores que de manera personal, dijo, le manifestaron su intención de formar esta bancada, situación que ve con simpatía.

Cabe mencionar que Germán Martínez, senador de Morena; de Gustavo Madero, senador del PAN; de Nancy de la Sierra y Alejandra León, del Partido del Trabajo y Emilio Álvarez, senador sin partido, son los legisladores que pretenden conformar este nuevo grupo parlamentario en el Senado.

“Yo los veo con simpatía, pero la ley hay que cumplirla y a ver qué dice la ley. No perjudica a nadie, beneficia a la democracia, en el caso de que la Junta de Coordinación Política opinara de acuerdo con la ley positivamente- La presidenta de la Cámara Olga Sánchez Cordero, de plano dice que no hay posibilidad porque sería violar la ley.

Y Monreal Ávila rechazó que la posible integración de este nuevo grupo parlamentario sea una derrota política para su partido e insistió que será la ley la que determine o no su conformación.

“No es ninguna derrota política para nadie, es una situación de libertad, gana la democracia y gana la libertad. Pero, se tiene que cumplir con la ley.

Ricardo Monreal no descartó que este asunto pueda ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, el vocero de este grupo de legisladores, Germán Martínez, integrante y coordinador del denominado Grupo Parlamentario Plural en el Senado, hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política al “acuerdo político” y no a la práctica burocrática para que se acepte de manera legal la asociación cinco legisladores de Morena, del PAN, del Partido del Trabajo y sin partido para conformar una bancada autónoma.

Y es que, el senador Germán Martínez, negó que su propuesta tenga inviabilidad jurídica como lo argumentó la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordera y enumeró diversas acciones de inconstitucionalidad aprobadas por los miembros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos, Sánchez Cordero y Arturo Saldívar, para permitir la conformación de grupos parlamentarios independientes en distintas legislaturas locales.

Martínez Cázares señaló que la Federación no puede darse el lujo de no permitir la libertad de los representantes de agruparse conforme a sus propios intereses, que no son de dinero, que no son de viáticos, que no son de canonjías, que no son de privilegios, que buscan una responsabilidad y quedar bien con la mayoría de los ciudadanos que no están afiliados a ningún partido, aclaró.

El senador anunció su renuncia a la bancada de Morena y aclaró que los cinco legisladores ya son un grupo parlamentario y lo serán por derecho, un grupo, que dijo no le dice que no de facto a las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco serán serviles a él.

“No venimos a quitarle nada a nadie, nuestra batalla es de absoluto respeto a todos los grupos parlamentarios. Que lo que nosotros queremos es representar de mejor manera los intereses de los ciudadanos, no buscamos regresar al pasado, nuestro proyecto no es de nostalgia, nuestro proyecto es de futuro y en el futuro nos vemos como grupo y lo que se hizo en el pasado no nos interesa”.

+++

El senador priista Ángel García Yáñez denuncia la incidencia delictiva en Morelos se encuentra al alza, al haber cometido tan solo en el mes de agosto tres mil 690 delitos, lo que ubica en primer lugar en robo a bancos; segundo lugar en feminicidio y evasión de presos; tercer lugar en secuestro, robo de vehículos y autopartes; quinto lugar en violación, robo a negocios y a transportistas; sexto en homicidio doloso.

En tan solo una semana se han cometido tres feminicidios, mujeres que murieron a manos de sus cónyuges, una mujer más fue encontrada sin vida con signos de violencia sexual, al parecer perdió la vida a causa de golpes que recibió.

Debo expresar que no bastó un exhorto respetuosamente al gobierno federal y al gobernador del estado de Morelos, para que en el ámbito de sus atribuciones implementes acciones para cesar la violencia en Morelos.

+++

Las compras de medicamentos en el extranjero, no está resultando como lo anunció el gobierno. La escasez de medicamentos se observa, sobre todo, en las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE. De ahí el mensaje que envió el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Patrick Devlyn Jr., al clausurar la XXX Convención Nacional de la Canifarma, al señalar que “la solución la tenemos en casa” y es aquí donde se pueden resolver los retos que vive el país aprovechando las capacidades de la industria farmacéutica que, junto con sus colaboradores, ha demostrado tener la capacidad y el potencial de producir y generar inversiones.