Pensión por viudez para todos

Nos cuentan que quien está buscando como eliminar los recovecos jurídicos que perjudican a los más vulnerables es el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal y por eso a su larga lista de iniciativas sumó una más que tiene como objeto garantizar una pensión por viudez sin importar cuánto tiempo tengan de casados los cónyuges o la edad de los mismos.

Y es el senador Monreal detectó que actualmente, tanto en la Ley del ISSSTE como en la del Seguro Social, se niega esta prestación a las personas que hayan contraído matrimonio con una persona asegurada después de que ésta haya cumplido 55 años, a menos que a la fecha de la muerte de esta última haya transcurrido un año desde la celebración del enlace.

“Dicho condicionamiento constituye una violación manifiesta a los derechos de seguridad social y de igualdad. Además, al condicionar la edad máxima para poder contraer matrimonio y que esta genere una imposibilidad para poder acceder a una pensión que por derecho es de la persona trabajadora, se vulnera su derecho de libertad para contraer matrimonio y resulta discriminatorio por concepto de edad”, asegura el zacatecano.

Por esta situación el legislador presentará esta mañana una iniciativa que tiene como fin derogar los supuestos normativos que condicionan, por razones de edad y duración del lazo matrimonial, la obtención de la pensión por viudez en las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

+++

La Suprema Corte anula la ampliación de Mandato

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio del Decreto de reformas de 7 de junio de 2021 en materia de justicia federal, el cual ampliaba por dos años el periodo del Presidente de la Suprema Corte y de las y los Consejeros de la Judicatura.

El Pleno sostuvo que dicha ampliación es contraria a los artículos 97 y 100 de la Constitución, los cuales establecen la forma de designación y los plazos de periodo del Presidente de la Suprema Corte y las y los Consejeros de la Judicatura, así como de los principios de supremacía constitucional, división de poderes y de autonomía e independencia judicial.

Por tanto, la SCJN determinó que tales funcionarios deberán dejar los cargos correspondientes conforme al plazo originalmente determinado en el momento de su nombramiento. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal.

+++

Morena cerró su etapa de registro de candidatos a seis gubernaturas. El trámite se hizo sin mayores escándalos. Los problemas surgirán cuando se empiecen a manifestar las inconformidades de aquellos que no lograron la designación.

La contienda electoral se efectuará en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas y Durango. La lista de los aspirantes registrados alcanzó los 153, de los cuales 56 son mujeres y 97 hombres, informó Mario Delgado, presidente de Morena.

Toca esperar el desarrollo de la lucha política en el interior del partido guinda, pues más de un ambicioso luchará por la candidatura: ganarse el premio que le permita estar en el poder seis años, sin ninguna preocupación.

Entre esos “grillos” sin ideología que se registraron para obtener su registro partidista como candidato de Morena, se encuentra Manuel Espino, quien pretende ser candidato guinda en la lucha electoral que se realizará en Durango.

El citado Espino se dio de alta como morenista y luego se registró. Espera, pues, lo que diga su partido. Mario Delgado, el líder de Morena, dijo lo siguiente:

“Vamos a elegir a hombres y mujeres identificados con nuestro movimiento y que tengan un compromiso probado con la Cuarta Transformación (4T) y con los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar”.

Si se aplicará la mencionada cartilla de buena conducta, pocos serían los “grillos” que buscarían destacar en los escenarios de la política a la mexicana. Concretamente, ¿Manuel Espino ya no traicionará a nadie?

Por ejemplo, el duranguense fue pieza fundamental en el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2006. Al lado de Felipe Calderón, con el apoyo de Vicente Fox, derrotaron a la mala a Andrés Manuel López Obrador.

El citado Espino fue líder del Partido Acción Nacional y fiel servidor de Vicente Fox, con quien se alió para llevar a la silla presidencial a Santiago Creel. Felipe Calderón fue más hábil que ellos y los venció.

Por cierto, del multicitado aspirante duranguense, ahora morenista, siempre se dijo que era un militante de la organización secreta de extrema derecha conocida como Yunque. Pero como el partido guinda le abrió los brazos a todo el mundo, no vio ningún inconveniente en Espino para llevarlo a sus filas.

Morena recibió a cuanto político llegó a tocar la puerta. En fechas recientes el duranguense envió un mensaje a sus paisanos: “Con entusiasmo, sentido de responsabilidad y compromiso con el presidente López Obrador y con la 4T hoy me registré como aspirante a gobernador de nuestro querido estado por el partido Morena”.

+++

Padres de los niños que padecen cáncer, se presentaron en la Fiscalía General de la República, (FGR), a cargo de Alejandro Gertz para ampliar las denuncias en contra de funcionarios principalmente de la Secretaría de Salud, por genocidio abuso de autoridad en modalidad de comisión.