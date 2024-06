Quieren agandallar posicione en el Legislativo

El exconsejero electoral Jorge Alcocer nos comenta que el tema de la sobre representación tanto en la Cámara Baja como en el Senado no puede ser un tema que imponga arbitrariamente el grupo de Morena, así como sus pequeños cómplices del partido Verde y el de los Trabajadores.

Y los problemas internos de Morena amenazan con ponerse serios y complicados, pues hay que ver la reacción de Noroña, quien pretende agandallares una posición en el legislación, sin contar con los respaldos suficientes.

El fallido diputado dice que no le pagaron bien por su desempeño atacando a la burguesía. Fue el vocero de la candidata oficial y pensaba que ello era suficiente para alcanzar posiciones de primer nivel, cuando sus méritos son muy elementales. Todo se concreta en atacar a la oposición.

Y en el colmo de esas incongruencias está Gerardo Fernández Noroña a quien le regalan un escaño en el Senado, pero pretende que le den la coordinación de la mayoría en ese cuerpo colegiado. Está decidido que él que va a ser el mandamás es el tabasqueño Adán Augusto López.

El Partido del Trabajo no tendrá en la Cámara Alta ni siquiera cinco representantes, pero Noroña, a quien metieron con calzador como “corcholata” presidencial, piensa que ello le da derecho a reclamar una coordinación legislativa.

Noroña se mueve ataca a todos políticos de la oposición, lo mismo a Xóchitl Gálvez que al panista Marko Cortés y descalifica a todo aquel que no milite en Morena.

+++

La senadora Ana Lilia Rivera cuestiona el desmantelamiento de los apoyos al campo y los almacenes de alimentos para el momentos de crisis, porque, dijo si Estados Unidos cierra su frontera y decide no vendernos alimentos a pesar del tratado de libre comercio no tenemos reservas.

El tratado de Libre Comercio se firmó para que no ganáramos; pero lo peor fue que al no ganar no solamente perdieron los campesinos y los pequeños productores de México; perdimos todos, dice la tlaxcalteca.

Y destacó que por eso es tan importante la defensa de nuestra riqueza genética del maíz, porque es una de las semillas a las que más codician controlar.

+++

Uno de los primeros que fue a darle su respaldo a Ricardo Monreal, que será el coordinador de los diputados a partir del uno de septiembre, fue Marcelo Ebrard que tuvo mucha cercanía con el zacatecano durante el tiempo en que las famosas corcholatas compitieron por la candidatura presidencial de Morena.

+++

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, designó a Hugo Casanova Cardiel como coordinador de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, órgano de consulta de la Rectoría para promover el estudio y análisis relacionados con los proyectos de Transformación Institucional formalizados el Plan de Desarrollo para el periodo 2023-2027.

+++

Nos comenta que los ricos que manejan dinero en efectivo, de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con recursos de procedencia Ilícita, o ley antilavado tienen un límite muy claro, según señala el líder del movimiento estudiantil del 68 Pablo Gómez.

Hay indicios de que algunos personajes han podido hacer una gran fortuna en bienes inmuebles, sin comprobar la procedencia de los recursos con que fueron pagados.

Estamos en el límite pues todo indica que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Pablo Gómez informarán de muchas personas que han adquirida grandes residencias sin justificar de donde llegó el dinero.

+++

El dirigente del tricolor Alejandro Moreno se reunió con alcaldes mexiquenses, aclarando que se ponen de acuerdo para defender los intereses de los priistas locales.

Les agradeció el respaldo a los candidatos del tricolor, y recordó que son militantes comprometidos con sus municipios.

Acompañado de la lideresa en esa entidad, Ana Lilia Herrera quien dijo que “unidos, vamos a darlo todo por las familias del Estado, con buenos gobiernos priistas, que trabajen en favor de su tierra y de su gente”.