La Tragedia migratoria no puede repetirse: Monreal

El senador zacatecano Ricardo Monreal advierte que la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, podría replicarse. Hay que ver con mucho cuidado todo lo relativo a la estación migratoria.

Esto si no asumen con seriedad, responsabilidad y transparencia la condición de país de tránsito. A los indocumentados se les debe atender con mucho cuidado y no encerrarlos en ninguna cárcel o jaulas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado explicó que existen protocolos, fondos y experiencias internacionales que deben aceptar y aplicar.

+++

El priista Manuel Añorve Baños, demandó revertir los incrementos las casetas de peaje, toda vez que el aumento decretado en febrero de este año, impactará en la economía del turismo que se desplazará en estos días de asueto.

El legislador refirió que, desde el 7 de febrero, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que las tarifas de la Red de Autopistas de Cuota Federal, incrementaron en un 7.82 por ciento, subida desmedida por la inflación.

“Esta modificación de tarifas, correspondiente a la red de autopistas concesionada al FONADIN y CAPUFE, dañarán al turismo que se desplaza en estos días”, dijo. La autopista del sol se hizo carísima.

+++

Ignacio Ovalle, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, podría enfrentara la justicia si se comprueba su participación en desvío de recursos. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en una posición cautelosa. Reconoce que no sabe dónde trabaja actualmente Ovalle Fernández, y, a pesar de sus vínculos con personajes polémicos como Raúl Salinas de Gortari, confía en su integridad.

Sin embargo, acepta que en Segalmex se infiltraron funcionarios de administraciones pasadas, quienes cometieron desvíos millonarios, según la Auditoría Superior de la Federación.

+++

Apenas tomó posesión la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ya dio color en su inclinación por la llamada Cuarta Transformación, pues de inicio asumió la política de austeridad impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El elevado costo del sistema electoral, cuya cabeza es el INE, es uno de los primeros motivos esgrimidos por el primer mandatario para lanzar su iniciativa de reforma electoral.

El primer embate contra el INE no fue exclusivamente contra ese organismo, sino que formó parte de un plan general de austeridad emprendido por el actual gobierno federal.

El expresidente del INE Lorenzo Córdova asegura que ese organismo, queda en buenas manos, con Guadalupe Taddei al frente. “Mucha suerte”, le dijo el doctor Córdova a su sucesora.

No pasará mucho tiempo para comprobarlo, pero si tomamos en consideración que a su toma de protesta como la primera mujer en presidir el INE, asistieron legisladores de Morena y que el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó su nombramiento y que la tómbola estrenada en el Palacio Legislativo de San Lázaro la haya favorecido, no queda más que pensar que podría ser una parte importante del Plan “C” de la reforma electoral y que culmina con que el INE quedó en manos del partido oficial, con todo y que al finalmente, no hubiera llegado a la presidencia de dicho Instituto, quien era una carta muy “cantada” y en la última etapa del proceso, de la que se encargó

+++

El 4 de abril de 2023 pasará a la historia como el día en el que, por primera vez, un expresidente de Estados Unidos fue acusado de un crimen. Siendo presidente Richard Nixon, iba a ser sometido a un juicio, por el espionaje de Watergate y prefirió renunciar a la presidencia.

Alrededor de la 1:35 p.m. de este martes, el exlíder de la Casa Blanca llegó a los tribunales penales de Manhattan, donde se entregó a las autoridades por el caso de Stormy Daniels.

En vivo: Imputación a Donald Trump, en directo hoy: Última hora del caso Stormy Daniels.

Al llegar al recinto, el republicano de 76 años fue puesto bajo arresto por las autoridades. Contrario a lo que muchos creían, Donald Trump, pero no fue esposado como pensaban algunos analistas. Tampoco se sentará en una celda de la cárcel ni se le tomará la foto policial, pues así lo ha determinado la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

+++

El candidato de la alianza Va por México en Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, comenzó su campaña con una ventaja cómoda respecto al candidato de Morena Armando Guadiana Tijerina.

Sin embargo, el aliancista no se confía y tiene programados recorridos por toda la entidad; de hecho, en el programa de agenda de la campaña no existe un día que no tenga actividades contempladas.

Guadiana tiene eventos también, organizados por Morena con el apoyo de los “siervos de la nación’’, y cuyo hilo discursivo es la copia de lo que dice López Obrador en las mañaneras.

El candidato morenista deberá cuidarse no solo de sus adversarios políticos sino de sus “amigos’’, como el líder de la CATEM -la central obrera del sexenio- Pedro Haces, que en lugar de sumar le restan, pues la gente de Coahuila no tiene el mismo sentido del humor que la de Iztapalapa. En el mitin en donde habló a nombre de Guadiana, Haces fue verdaderamente soez.