¿Cuáles son los síntomas de cáncer de próstata? Esto sabemos

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, ha sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos, según informó su oficina el domingo 18 de mayo de 2025.

El diagnóstico se produjo tras una revisión médica motivada por síntomas urinarios persistentes.

Ésta es una enfermedad que afecta a millones de hombres en el mundo y que, cuando se detecta a tiempo, puede tratarse con buenos resultados.

Su caso, confirmado el domingo 18 de mayo de 2025 por sus médicos, ha generado preocupación y también ha abierto la conversación sobre la importancia de estar atentos a los síntomas que podrían indicar un problema en la próstata.

Aunque no se han revelado todos los detalles médicos, se sabe que la detección del cáncer en Biden se dio tras una revisión médica de rutina, donde presentaba molestias relacionadas con la función urinaria, uno de los principales signos de alerta.

Comunicado de la oficina de Joe Biden ı Foto: Especial

¿Cuáles son los síntomas comunes del cáncer de próstata?

El cáncer de próstata se desarrolla de manera lenta en muchos casos, y es común que durante las etapas iniciales no presente síntomas evidentes. Sin embargo, cuando aparecen, los más frecuentes incluyen:

Dificultad para orinar o sensación de vaciado incompleto de la vejiga.

Necesidad frecuente de orinar, sobre todo en la noche.

Dolor o ardor al orinar.

Sangre en la orina o el semen.

Dolor en la parte baja de la espalda, pelvis o muslos.

Dolor al eyacular o disfunción eréctil.

Estos síntomas no siempre indican cáncer, ya que también pueden estar relacionados con otras condiciones como la hiperplasia prostática benigna (un agrandamiento no canceroso de la próstata). Sin embargo, es importante no ignorarlos y acudir a revisión médica ante cualquier molestia persistente.

La edad, uno de los principales factores de riesgo

Joe Biden tiene 82 años, y la edad es justamente uno de los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de esta enfermedad. A partir de los 50 años, los hombres deben considerar realizarse pruebas periódicas como el antígeno prostático específico (PSA) y un examen rectal, sobre todo si tienen antecedentes familiares de cáncer.

¿Qué hacer si presentas estos síntomas?

Lo más importante es acudir a una valoración médica. El cáncer de próstata detectado en etapas tempranas puede tratarse con éxito, mientras que en fases más avanzadas podría requerir tratamientos más intensivos como cirugía, radioterapia o terapia hormonal.

El caso de Biden pone el tema sobre la mesa

Aunque se trata de una figura política internacional, el caso de Joe Biden pone sobre la mesa una situación común: el diagnóstico de cáncer de próstata en hombres mayores y la necesidad de hablar abiertamente sobre la salud masculina. Su situación también resalta la importancia de acudir regularmente al médico, incluso si no hay síntomas evidentes.